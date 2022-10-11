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Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures

Автор: БК

11 октября 2022

Площадка требовала от прокатчика 2,9 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск иркутского кинотеатра к российскому юридическому лицу американской компании Universal Pictures. Об этом сообщает РБК.

В июне 2022 года New Cinema потребовал через суд от мейджора 2,9 млн рублей в качестве компенсации за отмененные показы БЭТМЕНА. В марте этого года компании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Российский прокат фильма БЭТМЕН компания Universal отменила за день до премьеры. 

В тексте иска говорится, что New Cinema «25 мая направил ответчику претензию, стремясь разрешить спор в досудебном порядке», однако ответчик «добровольно удовлетворить требования отказался». Управляющий New Cinema Егор Иваненко ранее заявил, что Universal Pictures предлагали кинотеатру подождать «принятия согласованного решения от генеральной компании из США до 4 июля», однако кинотеатр от этого предложения отказался из-за уверенности в том, что к тому времени «компания, вероятнее всего, уйдет из России», и обратился в суд. 

В июне стало известно, что российские киносети перестали выплачивать голливудским мейджорам долю с проката уже вышедших фильмов. Данное решение стало ответной мерой на прекращение выпуска в России западных новинок. Тогда же ряд кинотеатров показали БЭТМЕНА, т.к. лицензионные договора были заключены ранее. 

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