Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» анонсировал состав попечительского совета

Председателем совета стал продюсер Эдуард Илоян

Фестиваль российских видеосервисов «Новый сезон» представил членов попечительского совета. В его состав вошли: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель гендиректора по контенту IVI Иван Гринин, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/Kion Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс» Ольга Филипук. Ежегодно будет выбираться председатель Попечительского совета фестиваля, в этом году им стал Эдуард Илоян.

Смотр пройдет с 18 по 23 сентября. Основной площадкой фестиваля станет концертный комплекс «Роза Холл». Аккредитация гостей открылась 25 июля, аккредитация СМИ стартует 4 августа.

Зрители и гости фестиваля смогут принять участие в голосовании за представленные проекты в нескольких номинациях. В программе будут показаны по два-три эпизода не менее 14-ти сериальных премьер, а также семь полнометражных фильмов, созданных при участии платформ, либо цифровые премьеры которых запланированы в этих онлайн-кинотеатрах.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ.