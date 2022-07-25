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Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» анонсировал состав попечительского совета

Автор: БК

25 июля 2022

Председателем совета стал продюсер Эдуард Илоян

Фестиваль российских видеосервисов «Новый сезон» представил членов попечительского совета. В его состав вошли: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель гендиректора по контенту IVI  Иван Гринин, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/Kion Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс» Ольга Филипук. Ежегодно будет выбираться председатель Попечительского совета фестиваля, в этом году им стал Эдуард Илоян.

Смотр пройдет с 18 по 23 сентября. Основной площадкой фестиваля станет концертный комплекс «Роза Холл». Аккредитация гостей открылась 25 июля, аккредитация СМИ стартует 4 августа. 

Зрители и гости фестиваля смогут принять участие в голосовании за представленные проекты в нескольких номинациях. В программе будут показаны по два-три эпизода не менее 14-ти сериальных премьер, а также семь полнометражных фильмов, созданных при участии платформ, либо цифровые премьеры которых запланированы в этих онлайн-кинотеатрах.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры РФ. 

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