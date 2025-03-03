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«Нэчжа побеждает царя драконов» заработал $2 млрд

Автор: Илья Кувшинов

3 марта 2025

Мультфильм стал первым неголливудским фильмом, которому удалось преодолеть этот рубеж

Китайский блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ стал первым неголливудским проектом, которому удалось преодолеть престижный порог в $2 млрд. Для этого мультфильму понадобилось 32 дня.

Важно отметить, что в данные портала по онлайн-продажам билетов Maoyan входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Сейчас картина занимает седьмое место самых кассовых релизов в истории. Тем не менее, ее результаты уже вплотную приблизились к мировым сборам кинокомикса МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($2,052 млрд) и фантастики ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($2,071 млрд). 

Ранее НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ также стала самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

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