«Нэчжа побеждает царя драконов» заработал $2 млрд

Мультфильм стал первым неголливудским фильмом, которому удалось преодолеть этот рубеж

Китайский блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ стал первым неголливудским проектом, которому удалось преодолеть престижный порог в $2 млрд. Для этого мультфильму понадобилось 32 дня.

Важно отметить, что в данные портала по онлайн-продажам билетов Maoyan входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Сейчас картина занимает седьмое место самых кассовых релизов в истории. Тем не менее, ее результаты уже вплотную приблизились к мировым сборам кинокомикса МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($2,052 млрд) и фантастики ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ ($2,071 млрд).

Ранее НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ также стала самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ