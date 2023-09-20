Режиссер «Капитана Марвел 2» рассказала об отсутствии творческой свободы в Marvel

Постановщик признает, что во время съемок у нее иногда опускались руки

Режиссер КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 Ниа ДаКоста дала большое интервью Vanity Fair, где призналась, что не имела никакой творческой свободы во время работы над масштабным студийным проектом Marvel.

«Это картина производства Кевина Файги. В первую очередь, это его фильм. И это та реальность, которую я принимала с самого начала, осознавая, что некоторые мои идеи отойдут на второй план», – сказала она.

Стоит отметить, что сам продюсер ранее заявлял, что для него важнее история каждой отдельной картины, чем общий сюжет фазы «Кинематографической вселенной Marvel» (MCU), в которой лента разворачивается.

ДаКоста, получившая работу на проекте Marvel в 30 лет, стала не только самым молодым режиссером студии, но и первой чернокожей женщиной, снявшей для нее фильм. Постановщик осталась довольна производственным процессом, однако признает, что бывали дни, когда она писала сообщения режиссеру ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДЫ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ Дестину Дэниелу Креттону и говорила, что у нее опускаются руки.

«Иногда я снимала сцену и вообще не понимала, что в ней происходит. Или же, когда актеры смотрели на синий крестик, пытаясь представить, что они в космосе и там происходит что-то невероятное. Конечно, бывали и просто тяжелые дни, и дни, когда я говорила себе – нет, это сцена вообще не работает… Здорово, что удалось побыть частью этого большого мира, но теперь мне еще больше хочется построить свой собственный», – отметила режиссер.

КАПИТАН МАРВЕЛ 2 выйдет в американский прокат 10 ноября.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2