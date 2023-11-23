Тим Бертон категорически против продолжения «Кошмара перед Рождеством»

Режиссер рассказал об этом интервью в юбилею картины

В этом году исполняется 30 лет кукольному мюзиклу КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ Генри Селика и Тима Бертона, и последний категорически против возможного продолжения или ремейка. Об этом режиссер рассказал в интервью Empire.

«Я снимал продолжения, делал перезагрузки и много чего еще. Я все это попробовал. Ни в коем случае не хочу, чтобы подобное случилось с КОШМАРОМ. Приятно слышать, что люди хотят увидеть еще один фильм, но я не из их числа. Чувствую себя стариком, который владеет маленьким клочком земли и не хочет продавать его большой электростанции. Ну, типа, убирайтесь с моей земли! Мне все равно, что вы хотите на ней построить! Где мой дробовик?», – заявил Бертон.

Постановщик также отметил, что Джек Скеллингтон для него – очень личный персонаж, потому что люди считают его мрачным, хотя сам герой не такой.

Идея КОШМАРА ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ родилась у Бертона еще в 1982 году, когда тот работал аниматором в Disneу, однако студия дала добро на ее реализацию только в начале 90-х. Мюзикл был выпущен под брендом Touchstone Pictures, потому что Disney посчитала проект слишком мрачным. В феврале 2019-го инсайдеры утверждали, что студия готовит то ли игровой ремейк картины, то ли ее продолжение.

Фото: кадр из фильма КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ