Церемония вручения премии «Ника» перенесена на 2023 год

Победители будут объявлены за два года

Национальная кинопремия «Ника» в этом году не состоится, сообщил ее художественный руководитель Юлий Гусман. Церемония награждения победителей запланирована на 2023 год, лауреаты будут объявлены за два года.

«Мне кажется, что «Ника» была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое мероприятие не хочется», — прокомментировал перенеос Гусман.

В марте этого года стало известно, что церемония вручения 35-й Национальной кинопремии «Ника» перенесена на осень.

Первая церемония вручения премии «Ника» состоялась в 1988 году.