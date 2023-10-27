Премия «Ника» открыла прием заявок
Автор: Илья Кувшинов
27 октября 2023
Церемония вручения наград за 2023 год должна пройти весной следующего года
27 октября Российская академия кинематографических искусств объявила о старте приема заявок на участие в конкурсе на соискание национальной кинопремии «Ника» за 2023 год.
Прием заявок продлится до 20 декабря. Претендовать на включение в конкурс могут игровые, документальные и анимационные картины. Подробная информация о подаче и оформлении доступна на официальном сайте премии.
Напомним, что в последний раз «Ника» проводилась в апреле 2021 года. По словам художественного руководителя премии Юлия Гусмана, весной следующего года академия планирует вернуться к привычному формату.
Фото: Геннадий Авраменко
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