Премия «Ника» открыла прием заявок

Церемония вручения наград за 2023 год должна пройти весной следующего года

27 октября Российская академия кинематографических искусств объявила о старте приема заявок на участие в конкурсе на соискание национальной кинопремии «Ника» за 2023 год.

Прием заявок продлится до 20 декабря. Претендовать на включение в конкурс могут игровые, документальные и анимационные картины. Подробная информация о подаче и оформлении доступна на официальном сайте премии.

Напомним, что в последний раз «Ника» проводилась в апреле 2021 года. По словам художественного руководителя премии Юлия Гусмана, весной следующего года академия планирует вернуться к привычному формату.

Фото: Геннадий Авраменко