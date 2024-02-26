Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 136 картин
Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы.
В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 136 картин. Среди них – ЧЕБУРАШКА, ПРАВЕДНИК, 1993, ЧУВСТВА АННЫ, СЕРДЦЕ ПАРМЫ, КЕНТАВР, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ и многие другие.
Согласно регламенту, в основной номинации академики могут отметить не более шести претендентов, а в номинациях по профессиям – не более четырех. Голосование будет проходить в два тура.
Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте премии.
Претенденты на попадание в номинацию «Лучший фильм»
• 1993
• 1000 ДЕШЁВЫХ ЗАЖИГАЛОК
• 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
• F20
• PSY АНТИНОМИЯ
• АДА
• АМАНАТ
• АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО
• АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
• БАБА ЯГА. СПАСАЕТ МИР
• БЕЛЫЙ СПИСОК
• БЕРИ ДА ПОМНИ
• БЛОНДИНКА
• БОЛЬШИЕ ЗМЕИ УЛЛИ-КАЛЕ
• БРАТ ВО ВСЁМ
• БУЛЬТЕРЬЕР
• БЫВШИЕ. HAPPY END
• БЫТЬ
• ВЕЛГА
• ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА
• ВОЛНЫ
• ВРЕМЕНА ГОДА
• ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА
• ВЫЗОВ
• ГОД РОЖДЕНИЯ
• ГОЛИАФ
• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
• ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ
• ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ
• ДЖУЛУР: МАС-РЕСТЛИНГ (ДЬУЛУУР: МАС-РЕСТЛИНГ)
• ДИКАЯ
• ДОКТОР
• ДЫХАНИЕ
• ДЫШИТЕ СВОБОДНО
• ЖАННА
• ЖИВИТЕ ДОЛГО
• ЗА НАС С ВАМИ
• ЗА ПАЛЫЧА!
• ЗВЁЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ
• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
• ИВАН СЕМЁНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!
• ИМПЕРАТОР
• КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
• КАТЯ-КАТЯ
• КЕНТАВР
• КЛИПМЕЙКЕРЫ
• КОРОЛЕВСТВО
• КРАСНАЯ ШАПОЧКА
• КРЕЦУЛ
• КТО ТАМ?
• КЭТ
• ЛЕГЕНДА О САМБО
• ЛИССАБОН
• МАЖОР В СОЧИ
• МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ
• МЕДЕЯ
• МЕЖСЕЗОНЬЕ
• МИКУЛАЙ
• МИРА
• МИТТЕЛЬМАРШ
• МНОГОЭТАЖКА
• МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
• МОЛОДОСТЬ
• МУЖЧИНА К НОВОМУ ГОДУ
• НА ВЫДОХЕ
• НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
• НА ТЕБЕ СОШЁЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ
• НАВОДНЕНИЕ
• НАКАНУНЕ
• НАША ЗИМА
• НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА
• НЕДЕТСКИЙ ДОМ
• НЕЛЕГАЛ
• НЕПОСЛУШНИК
• НИКА
• НИНА
• НИША
• НОВОЕ ЧУДО
• НЮРНБЕРГ
• НЮРНБЕРГ. МНОГОМЕРНОСТЬ ЗЛА
• О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
• ОГОРОД
• ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ
• ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ
• ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
• ОДНА
• ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
• ОТПУСК В ОКТЯБРЕ
• ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
• ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ
• ПАПЫ
• ПЕРВЫЙ ОСКАР
• ПЕСНИ ЛЕТА
• ПЁТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
• ПЕТРОПОЛИС
• ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
• ПЛОТНИК
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• ПОДВАЛ ГОСПОДИНА ГРИНБЕРГА
• ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО
• ПОЕХАВШАЯ
• ПО-МУЖСКИ
• ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
• ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
• ПРАВЕДНИК
• ПРАЗДНИКИ
• ПРИВЕТ, МАМА
• ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ
• ПРОСТОЧЕЛОВЕК
• РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
• РЯДОМ
• СВЕТ
• СЕРДЦЕ ПАРМЫ
• СКАЗКИ ГОФМАНА
• СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО
• СЛОМЯ ГОЛОВУ
• СНЕГИРЬ
• СТРАНА САША
• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
• ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
• ТИБРА
• ТУМАН
• ТУТ ВСЕ СВОИ
• У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ
• ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР
• ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЁХ
• ХОЧУ ЗАМУЖ
• ХРОНОС
• ЧАЙКА
• ЧЕБУРАШКА
• ЧУВСТВА АННЫ
• ЧУЖАЯ
• ЭКСПРЕСС
• Я БОГИНЯ
• Я ДЕЛАЮ ШАГ
Фото: кадр из фильма КЕНТАВР