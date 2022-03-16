top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Елизавета Янковская отмечена призом SXSW за роль в фильме «Ника»

Елизавета Янковская отмечена призом SXSW за роль в фильме «Ника»

16 марта 2022

Ежегодный смотр проходит в американском штате Техас

Елизавета Янковская получила специальный приз жюри кинофестиваля SXSW за выдающуюся актерскую работу в фильме НИКА.

Картина, в которой Янковская исполнила роль советской поэтессы Ники Турбиной, была показана в основной программе смотра.

Режиссерами фильма выступили Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, продюсеры — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин, Вячеслав Муругов.

Также в фильме снимаются Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Российские кинотеатры рассказали, на какой срок им хватит запасов напитков Coca-Cola и Pepsi
Подробнее
Российские кинотеатры заявили об остановке поставок импортного оборудования
Подробнее
АВК обратилась к министру культуры РФ с открытым письмом
Подробнее
Discovery и WarnerMedia уходят из России
Подробнее
IVI представил новинки марта 2022 года
Подробнее
Международный женский день показал худшие кинотеатральные сборы за 10 лет
Подробнее
Sony Pictures приостанавливает всю деятельность в России
Подробнее
Disney приостанавливает всю деятельность на территории России
Подробнее
«Бэтмен» в СНГ стартовал почти на четверть лучше «Лиги справедливости»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: уикенд выигрывает концерт группы BTS
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Анчартед» продолжает доминировать
Подробнее
Рынок российских онлайн-кинотеатров увеличился на 41% по итогам 2021 года
Подробнее
ММКФ переносится на вторую половину 2022 года
Подробнее
Стали известны победители кинопремии BAFTA по итогам 2021 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 марта
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Наемник» уступает «Кодексу киллера»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 17–20 марта 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: в отсутствие студийных новинок бокс-офис России продолжил падение
Подробнее