Елизавета Янковская отмечена призом SXSW за роль в фильме «Ника»

Ежегодный смотр проходит в американском штате Техас

Елизавета Янковская получила специальный приз жюри кинофестиваля SXSW за выдающуюся актерскую работу в фильме НИКА.

Картина, в которой Янковская исполнила роль советской поэтессы Ники Турбиной, была показана в основной программе смотра.

Режиссерами фильма выступили Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, продюсеры — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин, Вячеслав Муругов.

Также в фильме снимаются Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев.