Елизавета Янковская отмечена призом SXSW за роль в фильме «Ника»
16 марта 2022
Ежегодный смотр проходит в американском штате Техас
Елизавета Янковская получила специальный приз жюри кинофестиваля SXSW за выдающуюся актерскую работу в фильме НИКА.
Картина, в которой Янковская исполнила роль советской поэтессы Ники Турбиной, была показана в основной программе смотра.
Режиссерами фильма выступили Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко, продюсеры — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин, Вячеслав Муругов.
Также в фильме снимаются Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев.
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