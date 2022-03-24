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Евгений Никишов прокомментировал уход из 1-2-3 Production

Автор: БК

24 марта 2022

Компанию также покинул ее генпродюсер Валерий Федорович

В телеграм-канале Евгения Никишова появилась публикация, в которой бывший генеральный продюсер 1-2-3 Production прокомментировал совместный с Валерием Федоровичем уход из компании. 

«Не надо искать тут никакой другой составляющей, кроме личной. У нас нет ни с кем никаких конфликтов. Холдинг «Газпром-медиа» был и останется нашей альма-матер, к которой мы не можем испытывать ничего кроме благодарности», — отметил Никишов. Продюсер также заявил, что он и Федорович не переходят работать в другие видеосервисы — Kion, IVI, Кинопоиск, Okko, more.tv или Netflix, допуская при этом возможное сотрудничество с коллегами. 

23 марта холдинг «Газпром-медиа» объявил об уходе генпродюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова из созданной ими компании 1-2-3 Production. Как указано в релизе, Федорович и Никишов планируют продолжить работу как независимые продюсеры и режиссеры, в том числе над проектами для различных площадок «Газпром-Медиа».

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