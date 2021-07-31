Нижегородский питчинг дебютантов объявил победителей

31 июля в Нижнем Новгороде состоился питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. Жюри конкурса выбрало двух победителей с хронометражем более 24 минут:

«Ребут» , авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва). Ранее эта команда уже работала над проектом «Закон и беспорядок».

, авторы сценария Владимир Болгов, Велимир Русаков (Москва). Ранее эта команда уже работала над проектом «Закон и беспорядок». «Мишка на сервере», авторы сценария Андрей Каганских, Кирилл Алехин, режиссер и продюсер Кирилл Алехин (Москва)

Команды двух проектов получат по 500 тыс. рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.

Кроме того, отдельным грантом в 300 тыс. рублей отмечен веб-сериал с хронометражем до 24 минут «Дорогие мама и папа» (автор сценария Сергей Долженко; режиссер Александр Лисевич; продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов)

В состав экспертного совета питчинга вошли:

Анна Гудкова – председатель экспертного совета, креативный продюсер компании «1-2-3 Продакшн»

Сергей Тишков – главный редактор импринта Mainstream в издательстве АСТ

Евгений Субочев – менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ

Светлана Сонина – руководитель направления детского и юношеского кино Okko

Жан Просянов – главный редактор портала «Кино-Театр.ру»

Мария Токмашева – заместитель главного редактора Digital Reporter, руководитель службы новостей портала «Кино-Театр.ру», отборщик международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

Максим Королев – продюсер

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире.

31.07.2021 Автор: Виолетта Палий