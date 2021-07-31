Нижегородский питчинг дебютантов объявил победителей

31 июля в Нижнем Новгороде состоился питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. Жюри конкурса выбрало двух победителей с хронометражем более 24 минут:
Команды двух проектов получат по 500 тыс. рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.
Кроме того, отдельным грантом в 300 тыс. рублей отмечен веб-сериал с хронометражем до 24 минут «Дорогие мама и папа» (автор сценария Сергей Долженко; режиссер Александр Лисевич; продюсеры Игорь Панкратов, Славяна Целоусова, Сергей Долженко, Андрей Палтусов)
В состав экспертного совета питчинга вошли:
Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире.
31.07.2021 Автор: Виолетта Палий
Фонд кино провел питчинг проектов компаний, не входящих в список лидеров кинопроизводстваПодробнее
Предпродажи уикенда: «Круиз по джунглям» проигрывает «Круэлле»Подробнее
СТВ проиграла иск к «МегаФону» о нарушении прав на показ ее фильмовПодробнее
«Амедиатека» и WarnerMedia заключили эксклюзивную сделку на контент HBO MaxПодробнее