top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Национальная медиа группа» вышла из совместного предприятия с Viasat

«Национальная медиа группа» вышла из совместного предприятия с Viasat

Автор: БК

20 марта 2023

Сотрудничество мешало партнерству НМГ с «Ростелекомом»

Согласно сообщению ТАСС, «Национальная медиа группа» (НМГ) вышла из совместного предприятия ООО «Синерджи», собственника бизнеса медиагруппы Viasat в России. Данные о владельцах содержатся в ЕГРЮЛ, также агентству подтвердили новость о завершении сотрудничества НМГ с «Синерджи» собственные источники.

По словам собеседников агентства, НМГ решила выйти из совместного предприятия с Viasat, поскольку оно создавало конфликт интересов из-за планируемого партнерства медиагруппы с «Ростелекомом». В прошлом году холдинг заключил с провайдером соглашение о намерениях по объединению онлайн-кинотеатров Wink и more.tv. Этот процесс должен завершиться до конца текущего года.

«Помимо объединения видеосервисов в периметр сделки и нового совместного предприятия войдет бизнес в интерактивном телевидении (IPTV) «Ростелекома». А это означает появление на рынке крупнейшего игрока на рынке онлайн-кинотеатров, представляющего также и самый большой набор платных каналов», — рассказал источник в разговоре с корреспондентом агентства. 

На Wink доступны каналы Viasat, объединенные под единым брендом viju. По словам собеседника ТАСС, решение о прекращении сотрудничества даст большую самостоятельность на рынке каналам viju/Viasat.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Дурные деньги» Sony Pictures выйдут на российские экраны 19 октября
Подробнее
Роскомнадзор внес сайт «Синема Парка» в реестр ОРИ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 марта 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» начала набирать высоту
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вырвался в лидеры
Подробнее
Релизы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта
Подробнее
Официальная касса России: «Поехавшая» уверенно возглавила российский прокат
Подробнее
Россияне предпочли кино другие зрелища минувшей зимой
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта
Подробнее
В конкурс Суздальфеста-2023 отобрано 113 анимационных работ
Подробнее
Касса четверга: картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавила чарт
Подробнее
Объявлены состав жюри и образовательный интенсив конкурса «Метод»
Подробнее
Доходы российского рынка легальных VoD-сервисов выросли в 2022 году на 17%
Подробнее
В Москве отметили 20-летие компании «Виасат»
Подробнее
«Три богатыря» станут мультсериалом
Подробнее
Компания VK увеличила выручку на 19% за 2022 год
Подробнее
В Пермском крае рибейты пообещали пятнадцати проектам
Подробнее
РКН удалил 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»
Подробнее
Степан Бурнашёв разыгрывает роль в своем будущем фильме
Подробнее
Состоялось праздничное открытие 28-го фестиваля анимационного кино Суздальфест
Подробнее