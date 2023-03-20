«Национальная медиа группа» вышла из совместного предприятия с Viasat

Сотрудничество мешало партнерству НМГ с «Ростелекомом»

Согласно сообщению ТАСС, «Национальная медиа группа» (НМГ) вышла из совместного предприятия ООО «Синерджи», собственника бизнеса медиагруппы Viasat в России. Данные о владельцах содержатся в ЕГРЮЛ, также агентству подтвердили новость о завершении сотрудничества НМГ с «Синерджи» собственные источники.

По словам собеседников агентства, НМГ решила выйти из совместного предприятия с Viasat, поскольку оно создавало конфликт интересов из-за планируемого партнерства медиагруппы с «Ростелекомом». В прошлом году холдинг заключил с провайдером соглашение о намерениях по объединению онлайн-кинотеатров Wink и more.tv. Этот процесс должен завершиться до конца текущего года.

«Помимо объединения видеосервисов в периметр сделки и нового совместного предприятия войдет бизнес в интерактивном телевидении (IPTV) «Ростелекома». А это означает появление на рынке крупнейшего игрока на рынке онлайн-кинотеатров, представляющего также и самый большой набор платных каналов», — рассказал источник в разговоре с корреспондентом агентства.

На Wink доступны каналы Viasat, объединенные под единым брендом viju. По словам собеседника ТАСС, решение о прекращении сотрудничества даст большую самостоятельность на рынке каналам viju/Viasat.