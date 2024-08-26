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«Ночь кино» в этом году посетило более 800 тысяч зрителей

Автор: БК

26 августа 2024

Акция состоялась в России, странах БРИКС и СНГ

24 августа в России, странах БРИКС и СНГ прошла акция «Ночь кино».

Бесплатные кинопоказы состоялись на рекордном количестве площадок: 5019 в 88 российских регионах и 31 – в 14 зарубежных странах. Напомним, что в этом году к акции впервые присоединились Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Молдавия и Туркменистан.  

Общая аудитория «Ночи кино» в России и за рубежом составила более 800 тысяч человек.

Торжественное открытие культурной акции состоялось в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы. Военную драму ВОЗДУХ, которая дала старт «Ночи кино» в кинозале «Жуков», зрителям представили режиссер картины Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная.

Оператором акции впервые выступила компания РОСКИНО.

Фото: РОСКИНО

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