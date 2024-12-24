Кристофер Нолан экранизирует древнегреческую «Одиссею»

Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года

Universal рассказала, каким именно будет следующий фильм Кристофера Нолана, и такого никто не ожидал – постановщик ОППЕНГЕЙМЕРА займется экранизацией древнегреческой поэмы Гомера ОДИССЕЯ.

Ожидается, что мифический экшн будет снят при помощи совершенно новой технологии IMAX и выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года. В актерском составе картины задействованы Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Сюжет исходного произведения, которое датируется примерно VIII веком до н.э., строится вокруг десятилетнего странствия царя Итаки и его возвращения домой.

Фото: кадр со съемок фильма ИНТЕРСТЕЛЛАР