Общая панель всех платформ закроет деловую программу «Нового сезона»

Представители стримингов обсудят перспективы оригинального контента

19 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится заключительная панель – «Завтра начинается сегодня». Члены попечительского совета фестиваля и представители онлайн-платформ обсудят судьбу оригинального контента, его количество и качество в будущем.



В панели примут участие креативный директор KION и генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, генеральный директор Wink Антон Володькин, заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев, а также генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

Модератором выступит генеральный продюсер RUTUBE и Premier Давид Кочаров, также являющийся председателем попечительского совета фестиваля 2025 года.



Все мероприятия деловой программы «Нового сезона» будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации, количество мест в зале ограничено.