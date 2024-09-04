В Новосибирской области будет создана кинокомиссия

Об этом объявили по итогам круглого стола в рамках Фестиваля научного и индустриального кино Сибири

31 августа в Новосибирске в рамках Фестиваля научного и индустриального кино Сибири состоялся круглый стол «Дорожная карта по развитию кино в Новосибирской области», по итогам которого было принято решение о создании кинокомиссии в регионе.

«Одна из главных целей создания кинокомиссии в регионе – это разработка систем поддержки и развитие киноиндустрии для того, чтобы молодежь оставалась в регионе и развивалась здесь. Сложилось так, что у нас есть очень хорошая историческая документальная база. Уникальный путь Новосибирска в том, что мы никогда не ищем легких путей, и, наверное, снимать умное кино, в том числе художественный полный метр это очень сложно, но тем не менее, можно пробовать и пробовать местными силами», – отметила заместитель Министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.

Она также добавила, что до конца года ведомство будет заниматься нормативной базой и изучением лучших практик других регионов.

Помимо этого, на мероприятии, модератором которого выступил генеральный продюсер Форума регионального кинематографа «Новый вектор» и член Совета ФПРК Дмитрий Якунин, было анонсировано проведение Форума регионального кино «Новый вектор. Сибирь».

Фото: пресс-служба фестиваля