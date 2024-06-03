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Названы лауреаты фестиваля «Новое движение»

Автор: Максим Острый

3 июня 2024

Главный приз смотра получила лента «Эра»

3 июня в Великом Новгороде завершился первый выпуск фестиваля молодого кино «Новое движение».

Жюри под руководством режиссера Ивана И. Твердовского вручило главный приз основного конкурса ленте ЭРА Вениамина Илясова.

По словам генерального продюсера фестиваля Артема Михалкова, обладатель Гран-при также получит денежный приз в размере 1 млн рублей. 

Ведущими торжественной церемонии выступили актрисы Юлия Хлынина, Полина Лазарева и Александра Ревенко.

Полный список лауреатов
• Главный приз – ЭРА, реж. Вениамин Илясов
• Приз за лучшую режиссуру – Никита Миклушов (МОХ)
• Приз за лучшую мужскую роль – актерский ансамбль фильма ФАТАЛИТИ
• Приз за лучшую женскую роль – Валентина Грачева (МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО)
• Приз за лучшее визуальное решение – Батыр Моргачев (ЭРА)
• Приз лучшему молодому продюсеру в России – Александр Андрющенко

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