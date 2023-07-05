top banner

Фестиваль «Новый сезон» открывает аккредитацию гостей

5 июля 2023

Смотр пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи

С 7 по 12 сентября 2023 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Став в прошлом году главным индустриальным событием, он остается витриной самого актуального контента будущего сезона. Это единственный фестиваль, на котором представлены сериалы и фильмы сразу нескольких онлайн-платформ — основных производителей оригинального контента. Ведущие российские видеосервисы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят на «Новом сезоне» свои проекты, на которые делают ставки в сезоне 2023-2024. 

Фестиваль, созданный по инициативе крупнейших онлайн-кинотеатров, — это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Конкурируя на рынке, на фестивале платформы объединяются и сообща решают задачи индустрии: демонстрируют новинки контента, обмениваются опытом и получают обратную связь от зрителей.

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. Проголосовать за фильмы и сериалы можно в специальной онлайн-форме и в официальном мобильном приложении. В номинации «Открытие Нового сезона» победителя выберет Попечительский совет. 

В 2023 году на площадках фестиваля «Новый сезон» будет организована деловая программа, которая поднимет важные и актуальные вопросы, стоящие перед лицом индустрии сегодня. Программа будет объявлена дополнительно.

Аккредитация гостей на фестиваль «Новый сезон» стартовала 4 июля на сайте фестиваля: newseasonfest.ru Следите за новостями «Нового сезона» на официальных страницах в соцсетях

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Культовыми героями для молодежи стали Человек-паук и Терминатор
Подробнее
«Кинопоиск» выступит соинвестором нового фильма Гая Ричи
Подробнее
Ролик телеканала ТНТ4 победил на премии Golden Trailer Awards 2023
Подробнее
Санкт-Петербургский международный Контент Форум перенес даты
Подробнее
Предпродажи уикенда: динозавры опережают турбозавров и роботов
Подробнее
Затраты на производство ориджиналс онлайн-кинотеатров выросли на треть
Подробнее
Российским кинематографистам предложили членство в Американской киноакадемии
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 30 июня до 7 июля 
Подробнее
Онлайн-сервисы выступили против легализованного пиратства
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала семейная картина «Назад к динозаврам»
Подробнее
В Калининграде начался форум «Новый вектор»
Подробнее
В Светлогорске прошел второй день форума «Новый вектор»
Подробнее
Анимация Миядзаки будет доступна в подписке Окко
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июня – 2 июля
Подробнее
Завершилась работа форума «Новый вектор»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дыхание» выигрывает второй уикенд подряд
Подробнее
Мировая касса: «Индиана Джонс и Колесо судьбы» не смог возглавить международный прокат
Подробнее
VK поменял менеджмент
Подробнее
Касса России: на вершине чарта вновь пиратский релиз
Подробнее