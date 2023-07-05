Фестиваль «Новый сезон» открывает аккредитацию гостей

Смотр пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи

С 7 по 12 сентября 2023 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Став в прошлом году главным индустриальным событием, он остается витриной самого актуального контента будущего сезона. Это единственный фестиваль, на котором представлены сериалы и фильмы сразу нескольких онлайн-платформ — основных производителей оригинального контента. Ведущие российские видеосервисы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят на «Новом сезоне» свои проекты, на которые делают ставки в сезоне 2023-2024.

Фестиваль, созданный по инициативе крупнейших онлайн-кинотеатров, — это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Конкурируя на рынке, на фестивале платформы объединяются и сообща решают задачи индустрии: демонстрируют новинки контента, обмениваются опытом и получают обратную связь от зрителей.

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. Проголосовать за фильмы и сериалы можно в специальной онлайн-форме и в официальном мобильном приложении. В номинации «Открытие Нового сезона» победителя выберет Попечительский совет.

В 2023 году на площадках фестиваля «Новый сезон» будет организована деловая программа, которая поднимет важные и актуальные вопросы, стоящие перед лицом индустрии сегодня. Программа будет объявлена дополнительно.