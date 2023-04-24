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«Новый сезон» объявил даты проведения в 2023 году

Автор: БК

24 апреля 2023

Фестиваль онлайн-кинотеатров вновь состоится в Сочи на горном курорте «Роза Хутор»

С 7 по 12 сентября 2023 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Премьерные сериалы и новейшее российское кино вновь встретятся на одной площадке, чтобы продемонстрировать все актуальные жанры и стили кинопроизводства. Фестиваль «Новый сезон» объединяет крупнейшие платформы KION, more.tv и Wink, Okko, Premier, START, Иви, Кинопоиск, которые являются основными производителями оригинального контента. Онлайн-сервисы представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2023-2024.

В Попечительский совет фестиваля «Новый сезон» входят представители основных российских онлайн-платформ: Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko; Дмитрий Гранов, генеральный директор more.tv; Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту Иви; Эдуард Илоян, генеральный продюсер и сооснователь START; Макар Кожухов, заместитель генерального директора Premier; Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION; Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс. В этом году новым членом Попечительского совета стал директор по контентной политике Wink Александр Косарим.

Председателем Попечительского совета фестиваля «Новый сезон» в этом году выбран Гавриил Гордеев: «Новаторский способ формирования программы, который не зависит от вкусов конкретного человека, а отражает индустриальную ответственность каждого онлайн-кинотеатра, зрительская система оценки и состав участников, которые объединены в первую очередь желанием представить уникальный как по форме, так и по содержанию контент, — все это отличает «Новый сезон» от других фестивалей и делает его одним из важнейших индустриальных событий. Спасибо коллегам за доверие. Мы сделаем все, чтобы зритель кайфанул! До встречи в Сочи».

Как показал опыт первого фестиваля, «Новый сезон» открывает онлайн-кинотеатрам уникальную возможность получить зрительскую оценку контента до премьеры проекта и является единой площадкой для всех платформ как инструмент продвижения новых сериалов и фильмов.

Даты открытия аккредитации на фестиваль «Новый сезон» будут объявлены дополнительно.

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