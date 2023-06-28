В Калининграде начался форум «Новый вектор»

Киноковент продлится до 1 июля

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив 28 июня – 1 июля 2023 года в настоящее время проводит кинофорум «Новый вектор» в Калининграде и Светлогорске.

В мероприятии нимают участие специалисты киноотрасли и других сфер креативной индустрии, более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, IT, рекламы, социально ответственного бизнеса, СМИ, а также представители федеральных и региональных органов власти.

В течение четырех дней для участников и гостей форума будет проведена насыщенная деловая, образовательная и культурно-развлекательная программа – более 20 мероприятий, включая локейшн-тур по Калининградской области.

Площадками форума стали кинотеатр «Заря» (Калининград) и Театр эстрады «Янтарь-холл» (Светлогорск).

Ключевым событием стала презентация региональных кинокомиссий и кинокластеров как лучших практик региональной кинематографии. Их представители примут участие в серии мероприятий в рамках конференции развития региональных кинокомиссий – расскажут о своей деятельности, взаимодействии с органами государственной власти, обозначат наиболее проблемные аспекты и факторы, способствующие развитию киноотрасли в регионах, и прочем.

Форум продлится с 28 июня по 1 июля.