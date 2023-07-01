Завершилась работа форума «Новый вектор»

Делегаты обсудили важнейшие аспекты развития регионального кинематографа

В Калининградской области подошла к концу основная часть делового форума «Новый вектор», посвященного развитию регионального кинематографа.

В третий день, 30 июня, состоялось несколько ключевых сессий конвента.

В Светлогорске прошел питчинг региональных киностартапов Фонда поддержки регионального кинематографа. Экспертами выступили председатель совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, генеральный директор AP Entertainment Дмитрий Рудовский, исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, генеральный директор открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, Вячеслав Береснев, управляющий партнер и сооснователь Продюсерского центра «Вдохновители» Олеся Овчинникова.

Модераторские полномочия взял на себя креативный продюсер Питчинга региональных киностартапов Павел Перегудов.

В шорт-лист вошло девять проектов, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления.

В их числе:

• «Родстер 360» – риг из камер Red Komodo для съемки фонов 360 и Virtual Production (Московская область)

• IMSLATE – электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода (Санкт-Петербург)

• LocationFinder – приложение с искусственным интеллектом для поиска подходящих кинолокаций (Москва)

• AI-R – планировщик для управления кинопроектами с помощью ИИ (Санкт-Петербург)

• «Кинолист» – онлайн-киноорганайзер для синхронизации творческих документов (Санкт-Петербург)

• Talestorm – сервис для подбора фильмов на основе ИИ-рекомендаций (Томск)

• «Метавселенная «Нейроны» – анимационный образовательный контент для детей с открытым миром (Ростов-на-Дону)

• MovieMGT – менеджмент кинопроизводства в одной программе (Новосибирск)

• «Ответус» – приложение для исследования запросов, мнений, взглядов подростковой целевой аудитории (Новосибирск)

Проекты, рекомендованные для подачи на следующий год:

• «Лок-Эмоции» – технология тестирования контента и сценариев на основе локомоторных движений (Самара)

• ВЭРСИ – интерактивный фильм в 360 «Игра смертника» (Самара)

• Сайт – генератор вызывных листов (Санкт-Петербург)

В середине дня состоялась презентация региональных киностудий. Экспертами выступили Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты», Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала, Александр Герасимов, директор Открытого российского фестиваля анимационного кино, Константин Елкин, генеральный директор компании Russian World Vision, Наталия Клибанова, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн», Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора, директор по киноканалам АО «Цифровое телевидение», Вадим Потапов, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм», Дмитрий Рудовский, генеральный продюсер компании AP Entertainment, Алексей Рязанцев, президент кинопрокатной компании «Каропрокат», Альберт Рябышев, генеральный директор компании R-Media, Павел Сарычев, генеральный директор компании Black Box Production, Лариса Солоницына, председатель совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России, Светлана Сонина, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko, Евгений Субочев, генеральный директор кинокомпании «Суббота», Эжен Щедрин, генеральный директор группы компаний «ТелеАльянс», Александр Архипов, главный редактор СТВ, Евгений Григорьев, директор по развитию АО «Свердловская киностудия».

Модератором стал заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин, заявивший: «В современных условиях региональные киностудии имеют потенциал, и нам приятно отметить, что на базе молодых и инициативных команд создались уже серьезные студии становившихся в разное время лауретами и участниками питчингов дебютантов. Помимо этого, в шорт-лист вошли проекты ведущих национальных студий – «Саха-фильм», «Татаркино», «Байкал кино», «Башкортостан».

Фонд поддержки регионального кинематографа готов стать неким акселератором для региональных студий, осуществляя помощь в участии в грантовых программах, маркетингу, дистрибуции их проектов.

Затем на «Новом векторе» обсудили направления развития региональных отделений Союза кинематографистов России.

Спикерами стали Лариса Солоницына, председатель совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России, Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора ФПРК, Алексей Алешковский, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России, Андрей Антипенко, координатор работы региональных подразделений Союза кинематографистов России, Светлана Солдатова, генеральный директор АНО «Северный характер», Дина Подпругина, генеральный директор студии «Байкал кино».

Модератором стал ответственный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.

Вечером были подведены итоги форума. Приведем ряд цитат:

Николай Новиков, член Совета ФПРК: «Я бы хотел обратить внимание на три момента. Первое – респект Калининграду. Изначальная идея форума – провести бизнес-мероприятие, без ковровых дорожек. Вы с этим справились, вы первые. Здесь было предметное обсуждение того, что не обсуждалось нигде и никогда. Второй момент – ФПРК этим мероприятием укрепил не только свои экспертные позиции, но и управленческие. На площадке форума собраны эксперты индустрии, для которых были созданы возможности для содержательного диалога, смелого высказывания своих позиций и поиска решений, которые сейчас возможно применить. И это не региональное мероприятие: благодаря коллегам из Италии, Ирана и стран СНГ оно стало международным. Думаю, надо наращивать потенциал, ставить перед собой еще более сложные задачи и решать их сообща».

Лариса Солоницына: «Главным итогом форума является то, что мы смогли выстроить тот диалог, который не всегда получалось выстроить на других мероприятиях. Форум был направлен на то, чтобы и представители региональных властей, и кинематографисты, и заинтересованные организации смогли пообщаться и услышать друг друга».

Иван Кудрявцев: «Браво организаторам и большое спасибо региону за гостеприимство. Калининград – это самая правильная точка для начала этого большого пути, потому что мы все знаем, насколько сейчас востребована эта локация, как много здесь делается для развития кинематографии. И, конечно, это в определенном смысле модельный регион, глядя на который, очень многие сейчас субъекты Российской Федерации будут отстраивать кинематографию у себя. Здесь активная фестивальная жизнь, здесь есть форумы, и я уверен, что и в образовании будет играть все более-более заметную роль эта точка на карте нашей необъятной страны. Из того, что здесь удалось подчерпнуть, и главное озарение, которое здесь получаешь, – это то, как активно развивается жизнь в регионах».

1 июля гости форума отправятся в локейшн-тур по Калининградской области. Подробнее с событиями форума можно ознакомиться на сайте фестиваля и телеграм-канале ФПРК.