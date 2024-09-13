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В России появится ассоциация частных киношкол

Автор: БК

13 сентября 2024

Об этом заявила генеральный директор Школы кино «Индустрия» Светлана Максимченко

Генеральный директор Школы кино «Индустрия» Светлана Максимченко заявила на панели «Кадровый холод» в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», что в России будет создана ассоциация частных киношкол.

«Мы с коллегами из киношкол собрались и обсудили, что, в общем-то, нам конкурировать не за что, потому что даже если мы все вместе соберемся, то не выпустим столько кадров, сколько нужно, потому что необходимо в разы больше. Для того, чтобы обсуждать какие инструменты мы будем вырабатывать для решения этих проблем с платформами, с продюсерами, с индустрией – мы решили создать ассоциацию частных киношкол. Это поможет нам выступить единым фронтом для государственных структур, для наших индустриальных партнеров и обсудить вот эти конкретные шаги, чтобы все разговоры не были пустыми», – сказала она.

Помимо этого, Максимченко также объявила о том, что «Индустрия» ведет переговоры со стриминговыми сервисами о введении грантов для студентов. На данный момент, предварительная договоренность уже есть с онлайн-кинотеатром KION.

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