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На фестивале «Новый сезон» поговорят о симбиозе киноиндустрии и искусственного интеллекта

Автор: БК

22 августа 2023

В дискуссии примут участие эксперты, так или иначе использовавшие нейросети в своей работе

В рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет дискуссия «До чего дошел прогресс?!», на которой главные стриминговые сервисы страны поговорят об успешных кейсах совместной работы человека и ИИ в производстве контента.

На повестке дня будут стоять вопросы возможного симбиоза индустрии и технологий:

– Стоит ли авторам и творцам сопротивляться развитию ИИ или подчинить новые технологии воле Человека?

– Как сэкономить на производстве с помощью ИИ, но не оставить таланты без работы?

– Искажает ли смысл художественного произведения использование ИИ на разных этапах производства или, наоборот, обогащает?

В дискуссии примут участие продюсер Екатерина Кононенко, режиссер и продюсер Роман Новиков, руководитель AR/VR лаборатории Сбербанка Максим Козлов и директор по данным Okko Александр Панев – каждый из экспертов так или иначе использовал нейросети в своей работе.

Модератором сессии выступит председатель Попечительского совета фестиваля «Новый сезон» и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

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