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На фестивале «Новый сезон» обсудят вопрос попадания новых проектов на стриминги

Автор: БК

30 августа 2023

В дискуссии примут участие представители онлайн-платформ и продюсеры

В рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет сессия «Точка входа», на которой представители индустрии обсудят, как новым проектам молодых авторов попасть на платформы.

Главный вопрос, который будут стоять на повестке дня: идут ли стриминги на коммуникацию с авторами напрямую или предпочитают работу с продакшенами? Участники сессии вместе постараются разобраться, как авторам найти точку входа к зрителю. 

Среди них окажутся представители онлайн-платформ и продюсеры:

– Марина Катая, руководитель департамента производства онлайн-кинотеатра PREMIER.

– Светлана Сухова, руководитель группы девелопмента оригинального контента Плюс Студии.

– Илья Бурец, креативный директор «МТС медиа».

– Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви».  

– Александр Плотников, генеральный продюсер Look Film.

– Антон Морозенко, креативный продюсер Сomedy club production.

– Сергей Бондарчук, продюсер, сооснователь студии «Видеопрокат».

– Галина Стрижевская, продюсер.

Модераторами сессии выступят директор по контентной политике Wink Александр Косарим и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.

Напомним, что в рамках деловой программы фестиваля еще будет обсуждаться вопрос симбоза киноиндустрии и искусственного интеллекта, а также пройдет питчинг авторов издательств  «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

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