Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов

В RTVI его должность упразднили

Новым генеральным продюсером телеканала ТВ-3 стал Константин Обухов. Об этом было объявлено на презентации нового сезона ТВ-3 в московском концертном зале VK Stadium 2 марта 2023 года.

Константину Обухову 39 лет, он уже успел зарекомендовать себя на рынке как профессионал. В его послужном списке ряд популярных телепроектов. Он известен как главный креативный продюсер Comedy Club Production и сопродюсер таких телевизионных хитов, как «Танцы», «Comedy баттл», «Музыкальная интуиция», «Песни», «Открытый микрофон» и других.

Последней должностью Обухова был пост генерального продюсера RTVI, он занимал эту позицию с августа 2022 года. В RTVI заявили, что компания планирует сфокусироваться на производстве информационно-аналитических продуктов, «поэтому надобность в усилении направления развлекательных программ потеряла актуальность». RTVI не планирует искать кандидата на вакантную должность.

На ТВ-3 Обухов займется как обновлением уже запущенных проектов, так и созданием новых спонсороемких форматов.