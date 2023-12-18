«Один дома» и «Крепкий орешек» пропали из российских онлайн-кинотеатров
Это произошло из-за решения американских правообладателей не продлевать контракт
Российские зрители не досчитались в отечественных онлайн-кинотеатрах любимых зарубежных фильмов, которые они любят пересматривать на новогодних праздниках. В их числе – ОДИН ДОМА, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК, ХРОНИКИ НАРНИИ и многие другие картины.
Представители сервиса Wink сообщили изданию «Коммерсатъ», что фильмы перестали быть доступными для просмотра еще год назад из-за решения американских правообладателей не продлевать контракт с российскими площадками.
«За последние два года наши зрители во многом переориентировались на российский контент, в том числе для семейного просмотра и детской аудитории», – заявили они.
Отмечается, что эту же информацию подтвердили и представители онлайн-кинотеатра «Иви».
Фото: кадр из фильма ОДИН ДОМА