«Одноклассники» назвали популярные в 2021 году фильмы и сериалы
Победители выбраны на основе народного голосования пользователей
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!». Среди прочего, народным голосованием пользователей были определены победители в номинациях «Фильм» и «Сериал».
В категории «Фильм года» победила картина ПАЛЬМА, рассказывающая трогательную историю немецкой овчарки. Сериалом 2021-го стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала.
Голосовать пользователи могли в специальном приложении «Самый ОК!», которым за две недели воспользовались более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Лидеры в категории «Фильм года:
• ПАЛЬМА — 29%
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА — 27%
• БАТЯ — 23%
• КОНЕК-ГОРБУНОК — 17%
• МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР — 5%
«Сериал года:
• «Угрюм-река» — 36%
• «Преступление» — 18,8%
• «Мир! Дружба! Жвачка!-2» — 18,6%
• «За час до рассвета» —15%
• «Вампиры средней полосы» — 12%
Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год.
«Одноклассники» в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.