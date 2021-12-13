«Одноклассники» назвали популярные в 2021 году фильмы и сериалы

Победители выбраны на основе народного голосования пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!». Среди прочего, народным голосованием пользователей были определены победители в номинациях «Фильм» и «Сериал».

В категории «Фильм года» победила картина ПАЛЬМА, рассказывающая трогательную историю немецкой овчарки. Сериалом 2021-го стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала.

Голосовать пользователи могли в специальном приложении «Самый ОК!», которым за две недели воспользовались более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Лидеры в категории «Фильм года:

• ПАЛЬМА — 29%

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА — 27%

• БАТЯ — 23%

• КОНЕК-ГОРБУНОК — 17%

• МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР — 5%

«Сериал года:

• «Угрюм-река» — 36%

• «Преступление» — 18,8%

• «Мир! Дружба! Жвачка!-2» — 18,6%

• «За час до рассвета» —15%

• «Вампиры средней полосы» — 12%

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год.

«Одноклассники» в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.