Okko отчитался о работе за второй квартал 2021 года

«Сбер», частью которого является видеосервис Okko, опубликовал финансовый отчет о работе за первые шесть месяцев и во втором квартале 2021 года. Так, на 30 июня 2021 года база Okko оказалась на уровне 1,7 млн платящих подписчиков. Еще по состоянию на 21 декабря 2020 года этот показатель достигал 2,4 млн.

Ранее стало известно, что количество платящих подписчиков Okko в январе—марте 2021 года снизилось на 21% до 1,9 млн человек по сравнению с четвертым кварталом 2020-го. Как утверждал представитель «Сбера», уменьшение числа подписчиков в абсолютных значениях связано не с реальным падением числа пользователей, а с уточнением расчетов: в первом квартале 2021 года компания разделила подсчет реально платящих пользователей и тех, кто пользуется сервисом по промокоду или подписался по акции.

БК обратился в пресс-службу Okko для уточнения причин, с которыми видеосервис связывает уменьшение числа платящих подписчиков к концу июня: «Снижение количества активных платящих пользователей во втором квартале 2021 года объясняется сезонным снижением интереса к контенту онлайн-кинотеатров летом, в то время как холодное время года является высоким сезоном», — комментируют представители компании.

Кроме того, с января по 30 июня 2021 года выручка «Сбера» в сегменте «Развлечения» оказалась на уровне 5,8 млрд рублей. За аналогичный период в 2020-м она составила 2.4 млрд. Отдельно во втором квартале 2021-го выручка достигла отметки в 3 млрд против 1,1 млрд в 2020-м.

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29.07.2021 Автор: Виолетта Палий