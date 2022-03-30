Okko анонсировал новинки апреля 2022 года

«Чикатило», кинотеатральные новинки и анимация

Уже в Okko — финальный сезон проекта «Чикатило» (эксклюзив, доступен в подписках)

Финальный сезон истории двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель», превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода «знаменитостью», но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам.

Уже в Okko — ПОСЛЕ МЕНЯ

Французская драма с Катрин Денёв о принятии неизбежности смерти. Драматическая история о том, как за год молодому человеку и его матери приходится принять неутешительный диагноз и подготовиться к уходу на тот свет. Преподаватель актёрского мастерства Бенжамин узнаёт, что смертельно болен. Он не сразу принимает эту новость, некоторое время оставаясь в отрицании. Только близкие люди помогут ему свыкнуться с неизбежностью смерти, пройдя через все стадии горя.

Уже в Okko — сериал «Последний аксель» (доступен в подписках)

У 18-летней Кати за спиной много тайн, но она намеренно отмахивается от них и переезжает в Москву, чтобы наконец исполнить свою мечту – стать чемпионкой по фигурному катанию. Где-то далеко в интернате пытается выживать её родная сестра, которой пришлось в одиночку столкнуться с жестокостью ровесников. Сама Катя утверждает, что кроме сестры у неё больше нет родственников. Что случилось с родителями девочек? Пока Катя тренирует тройной аксель, следователь маленького городка пытается выяснить ответ на этот вопрос.

Новая детективная спортивная драма от режиссера популярного сериала «Анна-детективъ» Анарио Мамедова с Еленой Подкаминской, Ангелиной Загребиной, Михаилом Трухиным, Федором Федотовым, Александром Семчевым и Алексеем Ягудиным в главных ролях.

С 31 марта — ВОЛК И ЛЕВ (доступен в подписках)

Юная пианистка Альма возвращается в дом, где прошло её детство. Однажды она находит маленьких волчонка и львёнка, которые оказались одни в дикой природе. Альма спасает их и в тайне оставляет в своем доме. Они взрослеют вместе, и кажется, что их дружбу ничто не может разрушить. Но однажды их секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований учёные. Теперь всем троим придётся отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью.

С 1 апреля — новый сезон квест-проекта «Артефакты. Культурный детектив» (доступен в подписке)

Четвертый сезон квест-детектива «Артефакты. Культурный детектив» будет состоять из 5 фильмов. В них ведущий Андрей Понкратов познакомит зрителей с особенными экспонатами, которые хранятся в региональных российских музеях: дымковской игрушкой, полх-майданской матрешкой, лаковой миниатюрой, а также всемирно известным вологодским кружевом и даже башкирским медом, который является особой частью культуры своего региона.

С 1 апреля — ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА (доступен в подписках)

Выходя замуж, любая девушка осознает, что выходит замуж не только за него, но и за всю его семью. Молодожены Луана и Адальберто узнают, что скоро станут родителями, и молодому супругу ничего не остается, как представить свою прекрасную жену семье. Но Луана себе даже не представляет, что она породнилась с вампирами, зомби, ведьмами и призраками. Итальянская комедия про критерии нормальности.

С 1 апреля — ПАРЯЩИЙ ТИГР

Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки. Семейная картина с Куин Латифой и Деннисом Куэйдом в главных ролях.

С 1 апреля — новые серии «Простоквашино» (эксклюзив, доступен в подписке)

Создатели нового сезона сделали ставку на юмор: сценаристы предложили новый подход — истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма. В новом сезоне зрители ближе познакомятся с новым персонажем — озорной и активной девочкой Олей, которую озвучивает 11-летняя Лиза Бугулова, талантливая певица и актриса. Дядю Федора озвучит молодой 12-летний актер Мигель Керимов, известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза. Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко, Няню — Татьяна Васильева, Маму — Юлия Меньшова, Папу — Андрей Тенетко, а Печкина — Иван Охлобыстин.

С 3 апреля — прямая трансляция спектакля «Конек-Горбунок» в рамках фестиваля «Золотая маска online» (эксклюзив, доступен в подписках)

Прямая трансляция балета «Конек-горбунок» из театра Урал Опера Балет. Хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию, знакомую с детства историю и современную городскую культуру, Урал реальный и сказочный, что по достоинству оценили эксперты «Золотой Маски», выдвинув спектакль на Премию сразу в 8 номинациях.

С 5 апреля — новый сезон мультсериала «Монсики» (эксклюзив, доступен в подписке)

Монсики зовут друзей в новый сезон! Лола, Саня, Рей, Блюм и их питомцы Пиля и Муля снова будут радоваться, грустить, завидовать, бояться и шалить! В глубинах океана они обнаружат Почемучкин лабиринт – место, из которого очень сложно найти выход, зато здесь легко встретить собственных двойников! Наконец-то мы узнаем, о чём думают Каваки, ведь Блюм изобрёл переводчик с кавачьего! Правда тайны, которые Пиля так долго скрывал, могут привести кое-кого в Яму Стыда! Рей попытается спрятать злость и обиду под шлемом-скрывашкой, чтобы никуда не телепортироваться. Шеф Блюм приготовит вулканический торт и, как супер-герой, будет двигаться на сверхскоростях. Лола споёт бесстрашную песню, а Саня нечаянно вырастит огромный и страшный Куст-Вруст! Стоит ли верить предсказаниям? Где слышен звёздный шум? Кого берут в научный монси-клуб? И как в Монсилэнде отмечают День Рождения и Новый год? Всё это вы узнаете в новых сериях вместе с Монсиками! А искусственный интеллект Кларисса поможет разобраться с самыми разными чувствами и эмоциями.

В апреле — МИСТЕР НОКАУТ (доступен в подписках)

Байопик о детстве, юности и профессиональном становлении легендарного советского боксера Валерия Попенченко. В 23 года он уже стал чемпионом СССР и подтверждал этот титул ещё пять раз. За свою спортивную карьеру Валерий провёл 213 боёв, выиграв 200 раз, за что получил прозвище Мистер Нокаут. Но главным событием его жизни стало участие в Олимпиаде 1964 года, проходившей в Токио. Попенченко представлял огромную страну на главном мировом событии, одержал победу и стал обладателем Кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксёру. Больше никто и никогда из советских спортсменов не удостаивался этой награды. Спортивная драма Артема Михалкова с Виктором Хориняком, Сергеем Безруковым и Ангелиной Стречиной в главных ролях.

С 7 апреля — ГЕРОЙ (доступен в подписках)

Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Так ли правдива история на самом деле? И так ли благородны его намерения? Притча-триллер Асгара Фархади, получивший Гран-при в Каннах.

С 8 апреля — ПО СЛЕДУ ХАКЕРА

Детективу Бреслину предстоит иметь дело с безжалостным хакером Кэллоуэем, который пытается спасти свою жену от наркокартеля. Когда Кэллоуэй сбегает из-под стражи, Бреслин присоединяется к полиции, чтобы найти и вернуть своего пленника. Триллер Брайана Скиба с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком в главных ролях.

С 10 апреля — ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (доступен в подписках)

Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами. Шпионский ретро триллер Марка Невелдайна с Коуэлом Хаузером и Мэлом Гибсоном в главных ролях.

С 11 апреля — научное шоу «Границы познания» (эксклюзив, доступен в подписках)

Автор и ведущий научного шоу «Границы познания», вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов и ученые с мировым именем продемонстрируют неожиданный взгляд на классическую науку. Гостями интерактивной студии станут ведущие ученые России, среди которых физик-теоретик Валерий Рубаков, климатолог Сергей Гулёв, нейрофизиолог Константин Анохин, математик Алексей Семенов и другие. В повестке шоу заявлены вопросы прогнозирования климата, загадки вселенной, цифровой вселенной и искусственного интеллекта, а также тайны устройства человеческого мозга.

В апреле — ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (доступен в подписках)

Над Землей нависает небывалая опасность – ее собственный спутник, сошедший с орбиты. Сотрудница НАТО Джо Фулер вместе с астронавтом Харпером и молодым конспирологом Хаусманом отправляется в космическую экспедицию, чтобы раскрыть невероятные тайны Луны, о которой, оказывается, мы очень мало знаем. Фантастический боевик Роланда Эммериха с Холли Берри, Патриком Уилсоном, Джоном Брэдли, Майклом Пенья, Чарли Пламмером, Келли Ю и Дональдом Сазерлендом в главных ролях.

С 13 апреля — прямая трансляция спектакля «Тайм аут» в рамках фестиваля «Золотая маска» (эксклюзив, доступен в подписках)

Завершающей трансляцией фестиваля «Золотая маска» online 2022 года станет спектакль «Тайм-аут» Новосибирского театра «Красный факел». Зрители Okko увидят его одновременно с Жюри Фестиваля и московскими зрителями 13 апреля. Съемка может стать одной из самых сложных за историю проекта. Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую и одновременно трагическую историю главной героини в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена оборачивается лабиринтом-супермаркетом, который обживают персонажи. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран – благодаря чему можно угадать не только настроение, но и потаенные мысли героев. Всю эту сложную мультимедийную картинку и предстоит передать в трансляции.

С 14 апреля — ОДИНОКИЙ ВОЛК (доступен в подписках)

Он живет одним днем. Будущее слишком незначительно, чтобы о нем думать. Прошлое слишком страшно, чтобы о нем вспоминать. Каждое утро он садится за руль мусоровоза, чтобы сделать мир чище, но однажды вечером волей случая он столкнется с настоящей грязью, заполнившей улицы города. Чтобы спасти тех немногих, кто ему еще дорог, он должен снова взять оружие в свои руки. Криминальная драма Пола Солета с обладателем премии Оскар Эдрианом Броуди в главной роли.

С 15 апреля — ЛУЛУ И БРИГГС (доступен в подписках)

Военный в отставке Бриггс (Ченнинг Татум) предан своей бельгийской овчарке Лулу как никому другому, ведь собаку тренировал его лучший друг. Когда приходит весть о смерти товарища, Бриггс с питомцем отправляются на похороны. Вдвоем им предстоит проделать долгий путь вдоль Тихоокеанского побережья. Ченнинг Татум дебютировал в фильме в качестве режиссёра и исполнил главную роль. У актёра была собака по кличке Лулу, в память о которой он снял эту трогательную историю.

В апреле — УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (доступен в подписках)

Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлёты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен подходит к черте отчаяния, в последний момент понимая, что он натворил.Драма Ксавье Джанноли, по мотивам одноименной пьесы Оноре де Бальзака, номинант на главный приз Венецианского кинофестиваля.

С 20 апреля — ВЫЖИТЬ В ИГРЕ

Спокойная жизнь хозяина фермы прерывается с появлением полицейских и пары опасных преступников. Боевик Джеймса Каллена Брэссака с Брюсом Уиллисом и Чадом Майклом Мюрреем в главных ролях.

С 20 апреля — прямая трансляция церемонии вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» (эксклюзив, доступен в подписках)

Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Фестиваль «Золотая Маска» ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Имена лауреатов будут определены решением Жюри и объявлены на Церемонии вручения Премии, которая состоится 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

С 20 апреля — сериал «Крюк» (доступен в подписках)

История об известном в недалеком прошлом хоккеисте Никите Крюкове (Юрий Колокольников), который в качестве продолжения карьеры выбрал путь хоккейного агента. Все еще остающийся максималистом и верящий, что все может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Никита всячески помогает и оберегает своих клиентов, решая самые неожиданные, порой не связанные с хоккеем вопросы. Однако помогая другим, Крюков остается один на один с проблемами своей личной жизни, решить которые оказывается гораздо труднее.

В апреле — ДОКТОР СВИСТОК (доступен в подписках)

Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…

В апреле — ХОЧУ ЗАМУЖ (доступен в подписках)

У журналистки Любы всё идёт по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих. Комедия Сони Карпуниной с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях.

В апреле — ОТ КУТЮР (доступен в подписках)

Эстер всю жизнь проработала швеей в мастерской дома Dior. Женщина готовится к выходу на пенсию: она чувствует, что уже достигла вершины своей карьеры, став старшим специалистом. Однажды в метро у нее крадет сумку молодая девушка по имени Жади. В этот момент в сердце Эстер что-то дрогнуло: она не вызывает полицию, а берет юную воровку под свою опеку. Комедия Сильви Оайон с Натали Бай и Линой Кудри в главных ролях.

В апреле — originals-сериал «Оффлайн» (эксклюзив, доступен в подписках)

Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. В первой, публичной жизни, они красивые, яркие и успешные. У них есть семьи, близкие и любимые люди, престижная работа и безупречная репутация. Но все это - лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в сети. Они знают: если миру станет известна правда – они лишатся всего. И они готовы на все, чтобы никто никогда не увидел их настоящее лицо. Но есть человек, который знает их тайну и который намерен превратить их жизнь в ад... Десятисерийный драматический триллер Кирилла Плетнева, с Никитой Ефремовым, Полиной Максимовой, Денисом Шведовым, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.