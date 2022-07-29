Okko анонсировал новинки августа 2022 года

Финал сериала «Записки отельера», эксклюзивные докуреалити и отечественные релизы

В августе — финал сезона оригинального сериала «Записки отельера» (эксклюзив, доступен по подписке)

Финал нового сезона комедийного сериала о безумной жизни одного бутик-отеля в самом сердце Санкт-Петербурга. Отель «Гельвеция» посещают все: от странных заезжих гостей до самых настоящих звёзд. И про каждого найдётся интересная история, но сначала нужно разобраться, кому принадлежит сам отель. Александр (Илья Коробко) получает от отца «Гельвецию» с условием, что выведет отель в плюс всего за год, а отец за это «отстанет» от него. И Саша берётся за дело. А между тем жизнь в отеле кипит, прибывают всё новые постояльцы, а вместе с ними – и новые проблемы, которые, однако, профессиональная команда отеля всего готова решить.

Уже в Okko — МЕЖСЕЗОНЬЕ (доступен по подписке)

Пятнадцатилетние молодые люди — тихий Даня (Игорь Иванов) и решительная Саша (Женя Виноградова) — сбегают из дома и теперь вынуждены жить самостоятельно. Мелкий вандализм, бродяжничество, рыночное воровство, автомобильная катастрофа, встречи с гопниками, уголовниками и стражами правопорядка — лишь часть их невероятных приключений в декорациях современной России. Второй фильм режиссёра Александра Ханта частично основан на печально известной истории псковских подростков, случившейся в 2016 году. Это кино о подростковом бунте и разрыве между поколениями. Дети и взрослые не могут и не хотят друг друга услышать, что приводит к печальным последствиям.

Уже в Okko — МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (доступен по подписке)

Коля списывал на экзаменах и едва закончил школу, а Ваня закончил МГУ с красным дипломом. Но именно Коля заработал состояние, а Ваня в очередной раз лишился работы. В отчаяньи, Ваня находит оригинальный способ отомстить давнему школьному врагу и наладить свою жизнь. Для этого ему предстоит притвориться подростком и выиграть грант в благотворительном летнем лагере Коли для одаренных детей. Афера выглядит безумной, но может принести безработному отличнику заветные 10 миллионов рублей и долгожданное чувство справедливости. Драйвовая комедия стала режиссёрским дебютом талантливого сценариста Александра Фомина. Спродюсировал фильм Илья Найшуллер. Честный портрет двух поколений обычных россиян и Данила Козловский в редком комедийном амплуа.

Уже в Okko — ПОДЕЛЬНИКИ (доступен по подписке)

В село Кын Пермского края, в занесённую снегом родную уральскую глухомань, возвращается молодой человек Петя (Юра Борисов). Он бывший биатлонист, которого представляют как члена олимпийской сборной, но Петя смущается и каждый раз говорит, что это неправда. В деревне он хочет не только быть физруком, но и открыть детскую спортивную школу. Вместе с Петей приехала «жена декабриста» Настя (Лиза Янковская). Вскоре после их приезда в деревне происходит убийство. Известно даже имя преступника, но все местные настолько его боятся, а властям нет никакого дела, что каждый решает молчать. У убитого остались жена и 10-летний сын Илья (Ярослав Могильников). Мальчик хочет отомстить и заключает пари с новым физруком: Илья будет ходить на тренировки по биатлону, а взамен тренер поможет ему устранить обидчика. Режиссёрский дебют документалиста Евгения Григорьева основан на его личной истории.

Уже в Okko — RRR: РЯДОМ РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ (доступен по подписке)

Фантастические приключения двух индийских супергероев в Британской Индии. Революционеры Аллури Ситарама Раджу и Комарам Бхим — народные герои и лидеры движения за освобождение Индии от британского владычества. Именно их легендарный режиссер С. С. Раджамолли, автор трех из пяти самых кассовых картин в истории индийского кино, сделал героями своего разудалого блокбастера. Бхим — простой парень из племени гондов, который отправляется в Дели, чтобы вернуть свою юную соплеменницу, похищенную британским губернатором. Аллури Раджу — полицейский на службе колониального правительства, который должен найти и остановить Бхима. Но эти двое вопреки всем обстоятельствам и законам (в том числе физическим) объединяются, чтобы вместе начать путь, который приведет к большим переменам в их родной стране.

Уже в Okko — БУЛЬТЕРЬЕР (доступен по подписке)

Выдающийся спортсмен Макс «Бультерьер» Холодов (Владимир Минеев) ломает руку и проигрывает один из важнейших боёв в своей карьере. Промоутер делает ставку на другого перспективного спортсмена, а оставшийся не у дел Макс вспоминает детство и деда (Александр Михайлов), который вырастил его в одиночку. Он решает повторить их беззаботное путешествие к морю и встречает на берегу выброшенного бесчувственным хозяином бультерьера и девушку Олю. Макс и его новая знакомая берут на себя заботу о раненной бойцовой собаке, в которой Холодов узнает себя. Это становится для него началом новой жизни, и помогает преодолеть обстоятельства…

Уже в Okko — ВЗРЫВНАЯ ИГРА (доступен по подписке)

Бывший хакер Орландо Фрайар (Кевин Диллон) получает тревожный звонок. Анонимный собеседник сообщает, что его рабочее кресло заминировано. Если герой хочет остаться в живых и спасти свою дочь от похищения, ему придётся взять на себя вину за несколько терактов и совершить дистанционное ограбление. Пока Фрайар пытается выйти на электронный след преступника, в его офис приезжают опытный сапёр Уоллес Рид (Мэл Гибсон) с напарником, которые должны предотвратить взрыв. Взрывной боевик с Мэлом Гибсоном о сапёрах и грабителе поневоле.

Уже в Okko — РОД МУЖСКОЙ

Совсем еще молодая Харпер (Джесси Бакли) успела стать вдовой то ли в результате несчастного случая, то ли после самоубийства. Девушка собирается расстаться с мужем Джеймсом (Паапа Эссьеду). Ссора в лондонской квартире в разгаре: супруг отказывается слушать жену, шантажирует суицидом и бьёт по лицу. А буквально через несколько секунд Харпер видит в окне, как Джеймс летит с крыши вниз и приземляется на железную ограду. После трагедии главная героиня снимает шикарный старинный каменный особняк в деревеньке Котсон в провинциальной Англии. Харпер гуляет по тихим лесам и полям, изредка разговаривает по видеосвязи с подругой и открывает ноутбук, чтобы проверить непонятные цифры. Во время очередной вылазки в чаще она чувствует, что её преследует странный незнакомец. Затем этот же персонаж пытается прорваться в дом, и Харпер приходится вызывать полицию. Диковинные события на этом не заканчиваются: все мужчины в Котсоне для Харпер на одно лицо — актера Рори Киннера. Хоррор Алекса Гарленда от студии А24.

Уже в Okko — БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА (доступен по подписке)

В начале XIX века в эпоху зарождения бокса на ринг выходит молодой Джем Белчер (Мэтт Хукингс). Талант к дракам был у него в крови — достался в наследство от деда (Рассел Кроу), знатного пьяницы и не менее успешного кулачного бойца. Именно он начал тренировать внука ещё в мальчишестве, используя весьма жёсткие методы. Но у повзрослевшего Джема обнаружились и другие наследственные черты. Историческая драма о самом юном чемпионе мира в истории, которого восторженно описывали в своих книгах Диккенс и Конан Дойль.

Уже в Okko — ДИКАЯ (доступен по подписке)

Модель Алёна (Таисия Вилкова) застаёт бойфренда с другой девушкой, а затем в расстроенных чувствах приходит на вечеринку-круиз по Москве-реке. На шумной тусовке модель знакомится с усатым подтянутым и доброжелательным Егором (Алексей Кравченко). Мужчина средних лет предлагает барышне отправиться на частном самолёте в Ниццу. Скажите, кто откажется от такого предложения. Попав под обаяние нового знакомого, Алёна соглашается. Утром самолёт приземляется в Якутии — у Егора важное деловое совещание, о котором бизнесмен забыл. Чтобы загладить вину, Егор везёт Алёну на катере по удивительно красивым местам. Но их водную прогулку по дикой тайге прерывает несчастный случай. Теперь модель в красном вечернем платье, с эффектным маникюром и на каблуках вынуждена выживать в диких условиях, когда вокруг ни души. Помощь приходит с неожиданной стороны. Режиссер Владимир Котт рассказывает авантюрную и смешную историю, которая развивается в экстремальных условиях.

С 1 августа — докуреалити «#Секс. В поиске ответов» (доступен по подписке)

Тема секса негласно табуирована до сих пор. Но природу не обманешь — она вызывает неподдельный интерес. Интимное взаимодействие полов окутано запретами, мифами и глупейшими предрассудками. Документальный сериал «Секспросвет» представляет собой откровенное, но аккуратное исследование интимной сферы и профессиональные ответы на щепетильные вопросы. Ведущие Андрей Бебуришвили и Ксения Дукалис вместе с экспертами в области секса расскажут о том, как достичь оргазма и почему нормально не гоняться за ним, почему половой жизни все возрасты покорны, предскажут будущее индустрии виртуальных развлечений и развенчают не один миф или стереотип, связанный с щепетильной темой. «Секспросвет» поможет полюбить себя и свое тело, не бояться говорить о сексе и просто быть собой.

С 4 августа — КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (доступен по подписке)

Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного — смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…

С 4 августа — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (доступен по подписке)

Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее. Мелодрама А.Дж. Эдвардса о любви подростков и разбитых сердцах.

С 7 августа — ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (доступен по подписке)

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

С 8 августа — докуреалити «Это БАЗА» (доступен по подписке)

Мастер-классы с героями нашего времени на важнейшие для подрастающего поколения темы. Как стать популярным блогером и начать монетизировать своё хобби? Можно ли сегодня заработать на классической музыке? Как стать успешным в киноиндустрии? Какие навыки необходимы современному артисту? На эти и многие другие вопросы ответят «инфлюенсеры» и известные, успешные люди в программе «Это БАЗА».

С 11 августа — «Закрыть гештальт» (доступен по подписке)

Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин мл.) обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная теща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только не будет донимать Федора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.

В августе — СТРАНА САША (доступен по подписке)

17-летний Саша не может определиться, куда поступать, и избегает серьезных отношений с девушками. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют его повзрослеть. СТРАНА САША — российская драма о подростке, который пытается найти свое место в обществе, с Марком Эйдельштейном, Марией Мацель, Евгенией Громовой и Дмитрием Ендальцевым в главных ролях. Мировая премьера картины состоялась в рамках программы «Generation 14+» 72-го Международного кинофестиваля в Берлине в феврале 2022 года. В основу сценария легла одноименная повесть ульяновской писательницы Галы Узрютовой, вышедшая в 2019 году.

В августе — ЗАБЫТОЕ ЧУДО (доступен по подписке)

Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.

С 19 августа — БЕЛЫЙ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (доступен по подписке)

Режиссер старой закалки по имени Константин приезжает на киностудию обсудить съёмки нового фильма. Команда разношерстных продюсеров, навязанных цензурным комитетом, нападает со всех сторон — история про простых парней и традиционные ценности не отвечает повестке дня, в следствии чего Константин оказывается в эпицентре толерантных пожеланий и гендерных замечаний продюсеров. Постепенно терпению Константина приходит конец, и тогда он выходит из себя в прямом и переносном смысле. Короткометражная картина Глеба Росса с Андреем Мерзликиным в главной роли.

С 22 августа — «Дом дракона» (доступен по подписке)

Долгожданный приквел легендарного сериала «Игра престолов». В основу «Дома Дракона» лег первый том книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», где раскрывается история династии Таргариенов. В частности, семейство ввязывается в жестокую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов». Среди режиссеров сериала — Мигель Сапочник. Главные роли исполнили Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.