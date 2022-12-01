Okko назвал премьеры декабря 2022 года

Продолжение сериала «Манюня», «Замерзшие» и полные метры

Уже в Okko — «Замерзшие» (доступен по подписке)

Карелия, в автомобиле на заснеженной трассе найден труп обнажённой женщины. Ей оказывается жена местного следователя Евгения Рудина (Артём Быстров). Список подозреваемых впечатляет: за годы службы следователь пересажал половину городка, так что желающих отомстить ему предостаточно. Рудин лично берется за поиски убийцы. Полицейское начальство дает ему в напарницы стажёрку Машу (Лена Тронина), чья задача не допустить расправы над преступником, когда Рудин на него выйдет. Следователь действует жёстко. Его методы никак не назвать законными. Но в напарнице начинают бороться желание остановить беспредел коллеги и влюблённость в него. В семье Рудина тоже неспокойно. Овдовев, он остался один на один с приёмным сыном-подростком Артёмом (Артём Карушев). Погибшую жену вместе с маленьким ребенком он увёл несколько лет назад у близкого друга. Теперь Сергей (Даниил Воробьёв), настоящий отец, пробует вернуть сына, а Артём, видя, каким жестоким и злым стал отчим, сам готов уйти из дома. Неожиданную поддержку и сочувствие Рудин находит в лице сотрудника похоронного агентства, странного паренька Мити (Владимир Канухин). А убийства в городке продолжаются. Первый сериал казахского режиссёра Адильхана Ержанова.

Уже в Okko — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (доступен по подписке)

Профессор-литературовед Алетея Бинни знает все сказки мира, но не верит ни в одну из них. Она довольна своей жизнью, хотя и относится к миру с некоторым скептицизмом. Всё меняется, когда она случайно выпускает из бутылки джинна, который предлагает ей исполнить стандартные три желания в обмен на его свободу. Но Алетея слишком умна и знает, что ни одна из историй про желания не закончилась счастливо. Так что могущему и бессмертному джину потребуется немало усилий, чтобы убедить свою освободительницу. Порабощенный дух начинает рассказывать ей истории из своего тысячелетнего прошлого.

Уже в Okko — ПОД ОБЛАКАМИ (доступен по подписке)

26-летняя Кассандра (Адель Экзаркопулос) работает стюардессой лоукостера и путешествует по Европе. Вся её жизнь состоит из бесконечных вечеринок, веселья и случайных знакомств. В душе девушка мечтает о чём-то большем, хотя бы о работе в крупной авиакомпании. Возвращение в родной Брюссель заставляет Кассандру рефлексировать о травматичном прошлом, мире вокруг и возможности достичь своей цели. Дебютная полнометражная работа Жюли Лекустр и Эммануэля Марре была отобрана в программу «Неделя критики» Канн.

Уже в Okko — САША (доступен по подписке)

Родители вынуждают 15-летнюю Сашу (Аня Патокина) переехать к отцу, с которым она толком никогда не общалась. Мнения девочки, конечно, никто не спрашивал. Саша не согласна с таким положением вещей, бреется под ноль и сбегает из дома. В компании подростков-ровесников Саша быстро становится своей. Максим (Степан Белозёров) и девочка по прозвищу Мышь (Полина Федина) принимают новую знакомую за мальчика. Саша решает никого не переубеждать и активно вливается в опасный, но увлекательный мир. Девочка не подозревает, к чему может привести её обман. Драму о подростковом бунте снял режиссёр Владимир Бек.

Уже в Okko — ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН (доступен по подписке)

Чикаго, 1968 год. Домохозяйка Джой (Элизабет Бэнкс) счастлива в браке, воспитывает дочь-подростка и ждет второго ребенка. Беременность протекает легко, однако после неожиданного обморока врачи диагностируют у Джой заболевание сердца. 50/50, что во время родов возникнут осложнения, и Джой может умереть. Поскольку в стране действует запрет на аборты, дело рассматривает медицинская комиссия. Состоящая только из мужчин группа принимает решение в пользу ребенка. Так, в желании спасти свою жизнь, Джой случайно узнает об организации, тайно проводящей аборты. Все ее участницы называют себя Джейн, и «Позвонить Джейн» становится единственной надеждой для многих женщин.

В декабре — коллекция фильмов ЕЛКИ (доступна по подписке)

Серия новогодних семейных киноальманахов Тимура Бекмамбетова ЕЛКИ, состоящий из снятых разными режиссерами новелл, сюжеты которых переплетаются друг с другом. Самая новогодняя кинофраншиза страны объединяет тех, кто находит в разгар зимы свой источник теплоты, смеха и веры в чудо. Иван Ургант и Сергей Светлаков вместе с другими звездами появляются в уже полюбившихся или совсем неожиданных ролях. Их герои – люди разного возраста, профессий и статуса со всех уголков новогодней России.

С 1 декабря — ГУНДА (доступен по подписке)

Гунда — это свинья, которая растит своих поросят на норвежской ферме. Взятое крупным чёрно-белым планом существо заставляет зрителей по-настоящему вглядеться в него. Так зрители видим в Гунде и её детях совершенно человеческие черты. Вне привычных человеку масштабов появляется возможность действительно, а не абстрактно, проникнуться сочувствием к животным и, кажется, прикоснуться к тайне самой жизни.

Со 2 декабря — новые серии «Простоквашино» (доступен по подписке)

В новом сезоне зрители ближе познакомятся с новым персонажем – озорной и активной девочкой Олей, которую озвучивает 11-летняя Лиза Бугулова. Дядю Федора озвучит молодой 12-летний актер Мигель Керимов. Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко, Няню — Татьяна Васильева, Маму — Юлия Меньшова, Папу — Андрей Тенетко, а Печкина — Иван Охлобыстин.

С 3 декабря — ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (доступен по подписке)

При строительстве столичного метро рабочие находят старинный средневековый оклад. А уже в наше время Илье (Тихон Жизневский), бизнесмену и производителю электросамокатов, в наследство от прабабушки достается квартира, в стене которой случайно обнаруживается тот самый оклад. Ночью к Илье заявляется незнакомец (Артём Ткаченко) и пытается купить реликвию, но молодой человек не принимает его предложения. И вместе со знатоком истории, различных ритуалов и обрядов Аркадием Семеновичем (Алексей Серебряков) и криптографом Ариной (Диана Пожарская) Илья пускается на поиски Либереи — роскошной библиотеки Ивана Грозного. Она вовсе не легенда, а вполне реальна. Троицу ждут приключения, а на хвост им сядут влиятельные силы.

С 4 декабря — СТРИМЕРЫ (доступен по подписке)

Известные интернет-блогеры попадают в особняк миллиардера-затворника. Внезапно они понимают, что оказались в ловушке злого вампира — спасти их могут только известный онлайн-игрок и по совместительству охотник на вампиров.

С 7 декабря — короткометражный фильм ГЕККО (доступен по подписке)

История школьницы Алисы в зазеркалье криминального борделя. Мрачная сказка о бескомпромиссном мире взрослых, дружбе с улыбчивой ящеркой по имени Гекко и отчаянном побеге на долгожданную «Последнюю дискотеку». Короткометражный фильм Никиты Лойка с Таисией Вилковой, Евгением Серзиным и Юлией Волковой в главных ролях.

С 7 декабря — короткометражный фильм ОПЫТ №4 (доступен по подписке)

ОПЫТ №4 – яркая комедия положений. Егор знакомится на автобусной остановке с Мариной. Она – заметно старше, опытнее и, почему-то, сразу приглашает парня к себе домой. Романтическое свидание обещает интим. Но уже с порога всё идет не по плану! Ироничная короткометражка Константина Райха с Еленой Лядовой в главной роли.

С 8 декабря — ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (доступен по подписке)

23-летний Александр Фарель, блестящий студент Стэнфордского университета, прилетает во Францию, чтобы присутствовать на церемонии награждения своего отца Жана, известного телеведущего. Парень также навещает мать Клэр, которая после развода живет с новым партнером Адамом. На совместном ужине Клэр предлагает Алексу взять с собой на вечеринку, на которую он собирается, 17-летнюю Милу, дочь Адама от первого брака. На следующее утро в роскошную квартиру Фарелей влетает полиция, чтобы арестовать Александра — Мила написала заявление об изнасиловании. Герой утверждает, что секс был по взаимному согласию, но доказать это кажется невозможным. Процессуальная драма Ивана Атталя с трех точек зрения: он, она и суд.

С 8 декабря — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (доступен по подписке)

Русский князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете. Масштабная киноэпопея Антона Мегердичева, экранизация бестселлера Алексея Иванова, с Александром Кузнецовым в роли князя Михаила.

В декабре — ХРОНОС (доступен по подписке)

«Прошлое нельзя изменить?! В будущее нельзя вмешиваться?! А где оно- настоящее?!». На эти вопросы ищут ответы герои фильма «Хронос», снятого по мотивам фантастических рассказов Кира Булычева (создателя «Гостьи из будущего»- Алисы Селезневой). Авторы проекта «Хронос», вдохновившись мирами Кира Булычева, решились на создание киновселенной, экранизировав фантастические приключения героев во времени. Действие картины разворачивается в будущем, и герои путешествуют во времени в прошлое и настоящее. Приключенческая фантастика с Сергеем Пускепалисом, Иваном Жидковым, Анастасией Балякиной, Михаилом Горевым, Дмитрием Ендальцевым и Софьей Лебедевой в главных ролях.

С 13 декабря — новый сезон проекта «Вампиры средней полосы» (доступен по подписке Премиум и Start)

Всё смешалось в доме вампиров. Казалось, все проблемы решены и можно жить вечно, но нет — семью поджидают новые трудности. Святославу Вернидубовичу и его «кровной» родне нужно как-то уладить отношения с новым Хранителем, а тут еще и новая серия загадочных убийств…

В декабре — новый сезон сериала «Королевство» (доступен по подписке)

Королевская больница Копенгагена — уникальное медицинское учреждение. Оно расположено в многоэтажном здании. В подвале заседает масонская ложа, пациенты слышат крики умершей много лет назад от рук отца-врача девочки, а спиритуалистка Сигрид Друссе (Кирстен Рольффес) уверена, что сможет связаться с призраком ребёнка и успокоить её. Ведь в таких условиях не излечиться, не работать невозможно. На работу в странную датскую больницу поступает швед Хельмер (Эрнст-Хуго Ерегорд), мизантроп и националист. Доктор только и мечтает, что вернуться на родину. «Королевство» — единственный сериал эстета и интеллектуала Ларса фон Триера.

В декабре — ГРАНИЦЫ ЛЮБВИ (доступен по подписке)

В центре сюжета герои Петр и Хана, которые после многих лет совместной жизни делятся своими невысказанными эротическими фантазиями. То, что начиналось как невинный разговор, постепенно превращается в эксперименты с немоногамным подходом к их отношениям.

В декабре — новый сезон сериала «Манюня» (доступен по подписке)

Продолжение долгожданной экранизации детского бестселлера Наринэ Абгарян, которая порадует не только юных зрителей, но и их родителей. В новом сезоне зрителей ждет продолжение удивительно трогательных и смешных воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с невероятно обаятельной Манюней. Наступило долгожданное лето, и Наринэ и Манюня готовятся провести его с максимальным удовольствием! Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам, так как родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь! И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир». Где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

С 18 декабря — ЭМИЛИ (доступен по подписке)

Своенравная Эмили Бронте почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца — обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному. Биографическая драма Фрэнсис О’Коннор об английской писательнице, авторе романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте, с Эммой Маккей в главной роли.

С 22 декабря — УМНАЯ МАША (доступен по подписке)

Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться — долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница — новая избранница любимого — не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент. Комедия Андрея Никифорова с Артемом Ткаченко, Ольгой Рыжковой и Настасьей Самбурской в главных ролях.

В декабре — ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ КОЛАРА: ГЛАВА 2 (доступен по подписке)

Действие фильма разворачивается в индийском штате Карнатака, где и по сей день работает большое количество золотых приисков. Практически вся золотодобыча в этих неспокойных краях контролируется одной группой влиятельных людей. Они никого сюда не пускают и отчаянно защищаются, когда кто-то пытается захватить их владения. Главному герою фильма Рокки удалось захватить на золотых приисках власть и навести там порядок, но имеются недовольные. Правительство и жаждущие мести криминальные элементы развязывают с ним кровавую войну.

С 22 декабря — НИТРАМ (доступен по подписке)

Середина 90-х. Изолированный от общества и обиженный на мир Нитрам живет с родителями в маленьком городке на острове Тасмания. С ним никто не хочет ни дружить, ни встречаться, работать он тоже не может и живет с родителями, для которых присутствие неудобного человека — постоянный стресс. Однажды этот глубоко несчастный, одинокий и асоциальный тип все-таки найдет друга в лице одинокой эксцентричной соседки, которую тут же нечаянно и убьет. А потом устроит массшутинг.

В декабре — ДИКИЕ ПРЕДКИ (доступен по подписке)

Канун нового 2000 года. Молодые представители казачьей и татарской семей поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов. Две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву — крестить или обрезать… Желание каждой семьи оказаться первой в споре превращается в приключение, во время которого происходят таинственные события и истории любви. Комедия Владимира Болгова и Юрия Бунина с Наилем Абдрахмановым, Натальей Ионовой, Анной Уколовой, Камилем Лариным, Алексеем Булдаковым и Розой Хайруллиной в главных ролях.

С 27 декабря — БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК (доступен по подписке)

Фильм рассказывает историю начинающего писателя Сэмюэля Листона и его знакомства с Флойдом Деверо, загадочным отцом двоих детей средних лет, который нанимает Сэмюэля для написания своей биографии. Но обстоятельства, которые привели к такому соглашению, весьма удивительны — и усилия по написанию биографии быстро сводятся на нет последующим хаосом. Фэнтези комедия с Энди Гарсией, Эмори Коэном, Меган Фокс, Люси Хейл и Оскаром Айзеком в главных ролях.

С 29 декабря — финал сериала «Кунгур» (доступен по подписке)

Отсидев 8 лет за преступление, которого не совершал, Егор (Евгений Морозов) возвращается в родной поселок Рыбачий, что на берегу моря,. Кунгур — ближайший населённый пункт, куда мог бы уехать мужчина, но он не бежит от прошлого. Местные не рады, что Егор после тюрьмы не уехал куда-то подальше. Его бывшая жена Анна (Виктория Романенко) успела снова выйти замуж — за главного местного бизнесмена Виктора. Сын бывшего зэка Леша считает Виктора отцом, а настоящего папу не знает. Вернувшемуся домой Егору трудно освоиться: работу давать никто не хочет, в любой момент готовы побить, почти все жители Рыбачьего считают его убийцей, а потому косо смотрят. Невинно осужденный понимает, что против него восемь лет назад сплели заговор. Кто-то должен знать правду. Чтобы доказать непричастность к преступлению, Егору предстоит найти настоящего убийцу.

В декабре — ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (доступен по подписке)

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт. Продолжении комедии с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.

С 30 декабря — КОРАБЛЬ В ПУСАН (доступен по подписке)

Под прикрытием перевозки особо опасных преступников с Филиппин в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их. Чтобы добраться до Пусана, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.