Релизы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта

Также с платформы уберут ряд картин Fox

Онлайн-кинотеатр Okko предупредил подписчиков о том, что полнометражные игровые картины и мультфильмы студии Disney будут в ближайшее время удалены из каталога платформы.

На сайте сервиса указано, что до 19 марта в подписке остаются такие проекты, как ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ (все части), ХРОНИКИ НАРНИИ, КОРОЛЬ ЛЕВ, МУЛАН, ТАЧКИ, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, ДУША, ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ (все части).

После 19 марта для просмотра российскими зрителями станут также недоступны кинокомиксы Marvel, сериалы ABC Studios, включая «Анатомию страсти», и некоторые проекты студии Fox, в том числе, КРЕПКИЙ ОРЕШЕК и ЧУЖОЙ.