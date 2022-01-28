Okko представил обновления библиотеки в феврале 2022 года

«Номинация» Надежды Михалковой, перезапуск «Ну, погоди!» и другие релизы

• С 1 февраля — сериал «Пять комнат» (3 сезон, доступен в подписках Премиум и Амедиатека)

Дружба трещит по швам из-за жилищного вопроса. Пятеро приятелей — Лиз (Кейт Стюарт), Бен (Стивен Пикок), Хизер (Дорис Юнейн), Лахлан (Хью Шеридан) и Гарри (Рой Джозеф) — как-то раз встречаются за одним столом на свадьбе. Слово за слово, компания понимает, что объединяет их не только беглое знакомство и общие друзья, но и общие проблемы. Все они хотят обзавестись собственным жильем, но у всех же не хватает денег на этот решительный шаг. И тогда герои решают объединиться и вскладчину купить дом своей мечты. Такой, чтобы у каждого в нем было по комнате. Сказано-сделано. Но это только начало. Дом оказывается с подвохом, у него множество недостатков, на которые при покупке новые хозяева не обратили внимания. Тут много коммунальных проблем, а бассейн во дворе, казавшийся таким манящим, потерял свою эффектную облицовку и стал попросту уродливым. Жилищный вопрос портит и личные отношения между героями — выясняется, что жить вместе совсем не так просто, как казалось прежде.

• С 1 февраля — сериал «Дурман» (все сезоны, доступен в подписках Премиум и Амедиатека)

Семью Ботвин сложно назвать обыкновенной. Подросток Сайлас (Хантер Пэрриш) умён не по годам, но вечно влюбляется не в тех и тяжело переживает разрывы. Его десятилетний брат Шейн (Александр Гоулд) настолько эксцентричен и импульсивен, что постоянно влипает в разные неприятные истории. Впрочем, какие дети могут быть у матери-наркодилера? Эти трое живут в заурядном на первый взгляд американском пригороде. Но что на самом деле скрывается за ухоженными фасадами зажиточных домов?

• С 1 февраля — документальный фильм ДЖУЛИЯ

Рассказ о жизни и карьере Джулии Чайлд — легендарного шеф-повара, которая изменила представление мирового сообщества о еде, телевидении и женщинах. Повар, писательница и телеведущая, Джулия стала настоящим культурным феноменом XX века, сделав французскую кухню простой и доступной каждому. Это воодушевляющая история женщины, которая нашла свое предназначение в 50 лет и завоевала весь мир бесконечной любовью к жизни, людям и своему делу. В фильме используются ранее не опубликованные архивные кадры и личные фотографии.

• С 2 февраля — новый эпизод «Ну, погоди! Каникулы» (эксклюзив, доступен в подписках)

Любителю активного отдыха Зайцу вновь не удаётся насладиться каникулами в полной мере, потому что хулиган и пройдоха Волк постоянно вертится поблизости. Между агрессивно настроенным Волком и миролюбивым Зайцем постоянно вспыхивают разного рода конфликты – от борьбы за внимание очаровательной Косули Ули, до соперничества за главный приз в велогонках. Наполненные трюками и фирменным юмором приключения-погони не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

• С 3 февраля — «Щенячий патруль» (8 сезон, новые серии до эфира на ТВ, доступен в подписках)

Канадский мультсериал о десятилетнем мальчике и его команде щенков-спасателей. Если в приморском городке Бухта Приключений случается беда, на помощь приходит отряд храбрых щенков под предводительством находчивого и смелого лидера по имени Райдер. У каждого из членов команды есть уникальные способности и свой неповторимый характер. Вместе они могут справиться с задачей любой сложности.

• С 3 февраля — ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА

Москва. 1974 год. Актёру Олегу под сорок, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Он работает на радио. Артистическая судьба его не сложилась: из театра ушел, в кино ролей нет. На радио он играет в бесконечной постановке про советского шпиона, который под видом успешного бизнесмена — мистера Брауна — живет в Америке; и это его единственный заработок. Однажды радиопьесу закрывают, а жена выставляет Олега из дома. Эти довольно заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей — артистов радио, поэтов и писателей, официантов и проводниц поездов дальнего следования, дам полусвета и ответственных партийных работников, милиционеров, кинорежиссеров, священников, советских разведчиков и американских шпионов.

• С 4 февраля — ОЛЕНЬИ РОГА

В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников — 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера — дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные картинки и рассказывает пугающую историю. Фильм ужасов спродюсированный Гильермо Дель Торо.

• С 4 февраля — сериал «Воспитанные волками» (2 сезон, доступен в подписках Премиум и Амедиатека)

2145 год. Человечество заигралось в войну между атеистами и верующими и проиграло само себе. Земля полностью разрушена, и людей на ней практически не осталось. Один из атеистов, бежавший от митраистов инженер-конструктор Кампион Стёрджес, отправляет на условно пригодную для жизни планету Kepler-22b корабль с двумя андроидами, называющими себя Матерью (Аманда Коллин) и Отцом (Абубакар Салим), и шестью эмбрионами. Их миссия — вырастить детей и дать людям второй шанс.

• С 7 февраля — сериал «Номинация» (эксклюзив, доступен в подписках)

Вера (Надежда Михалкова) и Татьяна (Анна Михалкова) — дочери покойного советского режиссёра и сценариста Алексея Истомина. Вера готовится сниматься в голливудском блокбастере и навсегда покинуть страну. Татьяна снимается в популярном на телевидении сериале, но мечтает о настоящих драматических ролях. Их мать Агафья Александровна (Людмила Максакова) возглавляет фонд имени своего покойного мужа и занимается кинопроизводством и продюсированием. Обстоятельства заставляют всех троих начать съемки фильма по нереализованному сценарию Истомина. Этот проект должен спасти или окончательно потопить фонд. Так две дочери и мать оказываются на одной съёмочной площадке.

• С 7 февраля — документальный фильм АЛЬПИНИСТ

Альпинист-одиночка Марк-Андре Леклерк никогда не находился в центре всеобщего внимания. Но этот 23-летний юноша из Канады совершал одни из самых экстремальных одиночных восхождений в мире, взбираясь на отдалённые и труднодоступные скалы. Несмотря на такие достижения, в СМИ о нём писали редко. Никаких камер, страховки и права на ошибку — вот основные принципы соло-восхождений Леклерка.

• С 10 февраля — сериал «Постановка» (2 сезон, доступен в подписках)

Майкл Шин и Дэвид Теннант в роли самих себя репетируют по зуму «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло. Этой безумной идеей их заразил режиссер Саймон Эванс, который мечтает первым открыть театральный сезон после снятия всех ковидных ограничений. На протяжении шести серий эти двое благодаря прогрессу будут вваливаться в быт своих коллег и разделять со зрителем общие горести домашнего заточения, тревоги о туманном будущем и ощущение собственной беспомощности. Но ко всем бытовым и профессиональным неурядицам Шин и Теннант подходят с истинно-английским юмором.

• С 10 февраля — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (доступен в подписках)

Шон (Симу Лю) вместе с подругой детства Кэти (Аквафина) живёт в Сан-Франциско и работает парковщиком. Всю свою жизнь он носит на шее амулет, и однажды в автобусе из-за этого аксессуара на него нападают плохие парни. Шон вступает с ними в бой и побеждает. Он больше не может и не хочет скрывать, что на самом деле его зовут Шан-Чи. Он мастер боевых искусств, а его отец Сю Веньву (Тони Люн Чу Вай) возглавляет таинственную преступную организацию «Десять колец». Тысячу лет назад он завладел мощным артефактом и тайно правит всем миром. Шан-Чи намерен разобраться и с властным отцом, и с призраками своего прошлого. Он больше не будет от них убегать.

• С 10 февраля — ЧЕМПИОН МИРА (доступен в подписках)

Фильм рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Драма Алексея Сидорова с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях.

• С 13 февраля — ТРИУМФ (доступен в подписках)

Сообразительный и целеустремленный подросток, страдающий лёгкой формой церебрального паралича, хочет стать борцом в составе школьной команды. А чтобы завоевать сердце одноклассницы, девушки его мечты, он решает использовать чувство юмора. Драма Бретта Леонарда с АрДжеем Митти и Терренсом Ховардом.

• С 17 февраля — АНТИТЕЛА (доступен в подписках)

Мир охвачен пандемией, хаосом и разрухой. Сара, девушка с иммунитетом к вирусу, скрывается от жестокого лидера культа Аарона, который верит, что с ее помощью он спасет человечество. На пути у Аарона и его бойцов встает экс-агент ФБР Бен, укрывающий Сару в своем доме. Боевик Джона Кейеса с Джоном Малковичем и Джонатаном Риз Майерсом в главных ролях.

• С 17 февраля — ГОРОД ЛЖИ

7 сентября 1996 года был смертельно ранен рэпер Тупак Шакур, через полгода был застрелен главный подозреваемый в его убийстве – хип-хоп-звезда Бигги Смолз. Преступники не были найдены, дело о «рэперской войне побережий» было закрыто. Спустя годы опальный детектив Рассел Пул возвращается к расследованию и вместе с репортером Джексоном распутывает паутину немыслимого заговора, в котором, очевидно, замешана полиция Лас-Вегаса. Криминальный триллер Брэда Фурмана с Джонни Деппом и Форестом Уитакером в главных ролях.

• С 18 февраля — КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM (доступен в подписках)

Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства были остры как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины души — такую любовь тяжело найти, когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. За вторую и последующие придется очень дорого заплатить.

• С 23 февраля — ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК (доступен в подписках)

Провинциальный вундеркинд от футбола Матвей уже год как перебрался из Улан-Удэ в Москву и играет в столичном клубе, где, правда, преимущественно отсиживается на скамейке запасных. Пробиваться в первый состав ему помогает начинающий, но нахрапистый агент Алина. Незадолго до важного матча, Матвею звонят из родного города и сообщают неутешительные новости, связанные с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши, бывшей девушки Матвея.

• С 23 февраля — ДОМ GUCCI

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира. Биографическая драма Ридли Скотта с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето, Джереми Айронсом, Сальмой Хайек и Аль Пачино в главных ролях.

• С 24 февраля — ЗВЕРОПОЙ 2

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

• С 24 февраля — ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН

Эван Хансен — старшеклассник, страдающий социофобией, поэтому у него нет друзей. Чтобы справиться с болезнью, он по совету врача пишет самому себе письмо, которое попадает в руки другого школьника, Коннора. А через несколько дней Эван узнает, что Коннор покончил жизнь самоубийством.

Музыкальная драма Стивена Чбоски с Беном Платтом, Эми Адамс, Джулианной Мур, Кейтлин Дивер и Амандой Стенберг в главных ролях.

• С 24 февраля — КРИК

Таинственный убийца в белой маске и черном балахоне снова начинает терроризировать город. Сидни Прескотт, которой уже несколько раз удалось пережить столкновение с «Призрачным лицом», пытается выяснить, какова связь нового маньяка с событиями 25-летней давности. Новый фильм культовой хоррор-франшизы.

• С 28 февраля — сериал «Убивая Еву» (5 сезон, доступен в подписках Премиум и Амедиатека)

Новый сезон британского сериала в жанре триллер по мотивам романов Люка Дженнингса. Ева Поластри (Сандра О) состоит на службе Её Величества в качестве аналитика MI5. Расследуя нераскрытые убийства, она выдвигает предположение, что не оставляющий следов киллер — женщина. С этого момента начинается шпионская игра и противостояние двух героинь, одержимых друг другом, а не правосудием или спасением.