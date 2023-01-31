Okko представил новинки февраля 2023 года

Новый сезон «Экипаж 314», проект о Мавроди и кинопремьеры

Уже в Okko — оригинальный сериал «Открывай, полиция!» (доступен по подписке)

Молодой врач Маша Рощина (Софья Присс) долго не хотела знакомить своего избранника космонавта Андрея Изотова (Денис Парамонов) с мамой и папой, особенно с папой. Отец Маши — подполковник полиции Дмитрий Рощин (Иван Охлобыстин), а избранник Маши на дух не переносит стражей порядка и относится к ним с иронией, граничащей с ненавистью. Встреча родителей и Андрея в итоге происходит прямо во дворце бракосочетаний, а свадьба срывается. Маша ставит условие: будущий муж и отец должны поладить. Любящий девушку Андрей устраивается стажёром в полицию и вместе с подполковником Рощиным бросается в погоню за преступником Тактаровым (Артём Быстров), укравшим американского дипломата Харрисона (Дэниел Барнс). Преступникам удаётся покинуть Петербург, дело становится международным, и теперь все силы полиции брошены на поимку авантюриста, удерживающего дипломата. Тактаров едет на юг, впереди у преследователей и убегающих нескончаемые весёлые приключения.

Уже в Okko — мини-сериал о создании фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда» (доступен по подписке Премиум и Start)

Создатели ЧЕБУРАШКИ вывели одного из самых узнаваемых героев советской мультипликации на большой экран. Всего за две недели проката семейный фильм побил абсолютный рекорд кассовых сборов в России. Как родилась новая версия истории о неведомом зверьке? Почему актрисе Ольге Кузьминой, которая «подарила» голос Чебурашке, приходилось говорить с воображаемым Геной? И кто придумал финальный образ «ушастика»? Больше деталей и фактов о съемках можно узнать, посмотрев сериал «Чебурашка. История новогоднего чуда».

Уже в Okko — НЕПОСЛУШНИК 2 (доступен по подписке)

Прошел год с тех пор, как столичный блогер Димонстр (Виктор Хориняк) прятался в монастыре после оскорбления чувств верующих. Теперь он живёт в Москве с Настей, у них родился малыш. Отец Анатолий помогает людям с помощью интернета, и когда к нему приезжает криминальный авторитет на исповедь, батюшка неожиданно теряет память и веру. Теперь Диме нужно помочь священнику вспомнить всю свою жизнь, чтобы тот отпустил грехи ожидающему бандиту и показал, как грешнику можно прийти к вере.

Уже в Okko — документальный сериал «Мавроди. Миф и человек» (доступен по подписке)

Бандитский капитализм, шатающееся государство, грабительская приватизация — и посреди всего этого вдруг появляется спаситель, который обещает достаток и справедливость, всем, быстро. Его зовут Сергей Мавроди, он математик в спортивном костюме. Страна в изумлении: у него получается! Когда власти разрушат пирамиду, выяснится, что сам Мавроди так и не извлек из своей глобальной авантюры личной прибыли. Он просто очень любит строить пирамиды — и после семи лет за решёткой начинает делать это по всему миру.

Уже в Okko — ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ (доступен по подписке)

Из-за своей работы переводчица постоянно находится в командировках. Так она объясняет свои постоянные разъезды родным: мужу Абделю и дочке Нине в Швейцарии, а в Париже — мужу Мельвилю и двум сыновьям. Вот уже много лет эта женщина ведёт двойную жизнь, снова и снова переключаясь между странами, именами и семьями. Но это становится для нее всё труднее, и героине грозит разоблачение. Не в силах решить, какую именно семью выбрать, Джудит-Монро решает сбежать от всего этого.

Уже в Okko — «Эскобар: сын за отца» (доступен по подписке)

История Пабло Эскобара закончилась 2 декабря 1993 года. Для его сына Хуана Пабло она только началась. За несколько секунд единственный наследник крупнейшего наркоторговца в истории стал мишенью для всех. Его жизнь теперь — вечная погоня и борьба за выживание, где каждый день покупается на миллионы отцовского наследства.

Уже в Okko — «Договорняк» (доступен по подписке)

Боссе — простой мальчик из Питео, который в детстве, благодаря отцу, влюбляется в игровой мир. Спустя время, в 1990-е годы, Боссе и его друзья отправляются на безумную охоту за большими деньгами на гоночных трассах, хоккейных площадках и футбольных полях. «Договорняк» — это история, рассказывающая о времени, когда спортивный мир с его заоблачными ставками и договорными матчами, заполонил заголовки газет и шокировал Швецию. Главную роль исполнил Бьорн Элгерд.

С 1 февраля — оригинальный сериал «Экипаж 314. Новый сезон» (доступен по подписке)

Новый сезон комедийного сериала об инфернальных приключениях тройки полицейского экипажа, которая выпутывается из самых сложных ситуаций, расскажет о летней службе Саныча, Валеры и Лёни. Она пройдет совсем не так как герои хотели – отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится. Им придется снова посетить «проклятую» квартиру 37, найти двойника знаменитого певца и спасти юбилей губернатора. А также – посетить библиотеку, обмануть дьявола, поймать гениального хакера, встретиться с охотниками за выигрышными лотерейными билетами, побегать за собачкой учительницы Максимыча, найти приключение на голову даже в бане, проучить вернувшегося из прошлого карлика, сойтись в схватке за честь и достоинство со столичными коллегами и обогатить небольшой провинциальный городок.

С 2 февраля — КЛИМПЕЙКЕРЫ (доступен по подписке)

Автобиографическая трагикомедия от Григория Константинопольского. Поэтический альманах из четырех новелл, объединенных общим героем. Молодой московский клипмейкер Григорий Византийский (Александр Горчилин) взрослеет, влюбляется и ищет себя в самое лихое и бесшабашное десятилетие новейшей российской истории. Среди уличных перестрелок и зажигательных вечеринок, вместе с такими же молодыми друзьями и коллегами ему предстоит пережить захватывающие приключения и раз и навсегда изменить музыкальную индустрию.

С 5 февраля — ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО (доступен по подписке)

Когда-то стрелок по имени Колтон Бриггс не особенно задумывался о том, что человеческая жизнь чего-то стоит. Если ему переходили дорогу, он доставал пистолет. Но встретив Рут, Бриггс остепенился, спрятал оружие подальше и стал владельцем небольшого магазинчика. Однако прошлое всегда напомнит о себе, когда придет время. Спустя много лет злодеи, с которыми имел дело Бриггс, возвращаются в его жизнь и отбирают у героя самое ценное, что у него есть. Теперь Колтон будет жестоко мстить, потому что терять ему больше нечего.

С 5 февраля — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ (доступен по подписке)

Главный герой Женя (Алек Утгофф) работает массажистом в поселке, где живут состоятельные, но несчастные люди. Каждому из них нужна поддержка и надежда, и Женя дает их. Не только стандартной процедурой, но и гипнозом. Дар он получил на родине – из-за катастрофы на АЭС он потерял маму, но приобрел сверхспособности. Премьера мистической драмы Малгожаты Шумовской состоялась в основном конкурсе Венецианского фестиваля, а позднее картина была выдвинута Польшей на «Оскар».

С 8 февраля — F20 (доступен по подписке)

Олег, Лёха и Антон — обыкновенные парни с окраины Питера. У таких людей мало что есть в жизни — их быт прост. Дружба, верность и слово — самое главное, что делает жизнь настоящей. Тренер предлагает Олегу провести профессиональный бой по боксу. Это поможет им с Лёхой накопить часть денег для общей мечты — кругосветного путешествия. На одной из тренировок по подготовке к бою Олег случайно убивает спарринг-партнёра. Несчастный случай разрушил все планы Олега. Пережить это обстоятельство ему помогает старый товарищ по боксу — Антон. Пользуясь травматическим состоянием Олега, Антон втягивает его в наркобизнес.

В феврале — БЫВШИЕ. HAPPY END (доступен по подписке Премиум и Start)

Яна и Илья зависимые, она — от наркотиков, он — от алкоголя. Они познакомились в реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

С 9 февраля — ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5 (доступен по подписке)

Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную.

С 13 февраля — оригинальный сериал «Шаляпин» (доступен по подписке)

Фёдор Шаляпин родился в Казани в крестьянской семье. Отец (Фёдор Добронравов) никогда не думал, что его сын станет всемирно известным оперным певцом. Папа Феди считал, что в лучшем случае из отпрыска получится подмастерье сапожника или посыльный. Но ни на одном месте работы юный Федя (Клим Бердинский) надолго не задерживался. Всю жизнь он мечтал только о театре и сцене. Уже в юности певец начал получать первые небольшие партии, но настоящая слава главного баса России пришла к нему в частной опере Саввы Мамонтова (Владимир Юматов). С каждым новым выступлением всё больше людей узнаёт о таланте юного певца. В личной жизни Фёдора (Александр Горбатов) тоже бушуют страсти. Сначала он женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), но брак разрушается после страстного романа с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Шаляпин вынужден разрываться между двумя семьями. Многосерийный проект режиссёра Егора Анашкина.

С 14 февраля — ОЧАРОВЫВАЯ МУЖСКИЕ СЕРДЦА (ДОСТУПЕН ПО ПОДПИСКЕ)

Дочь известного судьи Грейс жила беззаботно и не знала финансовых проблем. Но после смерти отца и развода с мужем она возвращается в родной город и узнает, что семейное поместье в залоге и лишено права выкупа, а некогда огромные банковские счета опустошены. Преисполненная решимости вернуть дом, который принадлежал её семье на протяжении поколений, Грейс намеревается устроиться на работу, но в 60-е годы права женщин ещё не существовали, а её тело оказывается важнее её навыков. И это Грейс не нравится.

С 17 февраля — СОКРОВИЩА ДЖУНГЛЕЙ (ДОСТУПЕН ПО ПОДПИСКЕ)

Сверхопекаемый властной матерью Эллиот, сын известного антрополога, решает доказать свою состоятельность и самостоятельность, отправившись в одиночку на поиски отопи, таинственного племени во Французской Гвиане. Но только мамочка не может отпустить своего сыночка и едет следом, сопровождаемая преданным, но не очень полезным поклонником. Уже в джунглях Амазонии Эллиот понимает, что оттопи не такие уж и милые дикари, а помощь мамы не будет лишней.

С 20 февраля — ШЕФ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (доступен по подписке)

Семейная пара Ана и Рэй (Ольга Куриленко и Дон Джонсон) становятся счастливыми владельцами собственного французского ресторана, где супруга получает должность шеф-повара. После успешного открытия ночью в заведение проникает группа преступников с целью поджечь ресторан и отплатить тем самым задолжавшему им Рэю. Но Ана не даст свой ресторан в обиду — она бывший агент КГБ и не потерпит чужаков на своей территории.

С 21 февраля — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАРИСОВАЛ БОГА (доступен по подписке)

Абсолютно слепой Эммануэле может рисовать поразительно точные портреты людей по их голосу, но о его необычном таланте знает только его социальный работник Пол. Эммануэле больше славится вздорным характером, и когда он прогоняет очередную домработницу за кражу, желая помочь подопечному, Пол подселяет к нему двух африканских иммигранток. Договор простой: Мария с дочерью Айей получают крышу над головой, а взамен должны будут заботиться об одиноком старце. Вскоре между Эммануэле и его сожительницами устанавливаются теплые отношения, а Айя, узнав о необычном таланте старца, снимает о нем видео и загружает его в Интернет. Это приносит известность художнику, а вместе с тем и проблемы — Айя обвиняет его в сексуальных домогательствах. Все телеканалы и газеты обсуждают это преступление, но детектив, расследующий дело, уверен, что всё не так однозначно. Кевин Спейси — в драме по реальным событиям.

С 22 февраля — ЭТОМУ БЫТЬ! (доступен по подписке)

Несмотря на инвалидность, Игорь всегда улыбается и позитивно настроен. Каждый день он развозит на велосипеде свежие овощи, любит философию и не требует от жизни многого. А вот Луи, наоборот, всегда и всем недоволен. Невероятный трудоголик погрузился в похоронный бизнес и не замечает ничего хорошего вокруг. Однажды эти две противоположности сталкиваются в прямом смысле — Луи случайно сбивает Игоря своим катафалком. Невероятно, но факт — эти двое становятся друзьями и отправляются в путешествие к морю на катафалке.

С 23 февраля — «Список покупок убийцы» (доступен по подписке)

Следователь следственного комитета — циничный спокойный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и прекрасный финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. И вот наступает тот самый «один настоящий день», который даст ему возможность нравственного перерождения и духовного взлёта.

С 24 февраля — МОНСТР В ЛЕСУ (доступен по подписке)

Создатель и ведущий подкаста «Здравомыслящие американцы» Аллен Вульф прославился, развенчивая истории про сверхъестественное. Он циничен и откровенно насмехался над героями своего шоу, пока один из его участников не покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Раздавленный Аллен прекращает вести подкаст, но однажды получает письмо от пожилого фермера Дона. Он уверяет, что в соседнем с его домом лесу живет огромный «тысячеглазый» монстр, который убивает скот. Аллен рад свежему материалу, но фермер настаивает, чтобы ведущий пошел на охоту вместе с ним. Дон похож на сумасшедшего параноика, но вдруг чудовище реально.

С 24 февраля — ФАЛЬСИФИКАТОР (доступен по подписке)

Главный талант 21-летнего Сиома — всегда улыбаться и искать в жизни положительные моменты. А это не так-то просто, если ты еврей, живущий в Берлине в 1942 году. Однако парень не скрывается, а наоборот всегда на виду и в гуще событий. Он живет в большой квартире своих родителей, покинувших город, и работает на заводе. Но у него есть тайная подработка — по заказу адвоката Франца Кауфмана, который пытается спасти евреев из Германии, Сиом рисует фальшивые паспорта и взамен получает продуктовые карточки. Однако герой не знает, что за ним уже давно наблюдают.

С 24 февраля — ДЖИЛЬДА (доступен по подписке)

Жизнь аргентинской певицы и автора песен в стиле кумбия трагически оборвалась, когда ей было 35 лет. Интимные и малоизвестные факты о Мириам Алехандры Бьянки, ставшей кумиром аргентинской эстрады под псевдонимом Джильда, показывают её как невероятную личность. Искренность, харизма и неиссякаемая энергия проявились ещё в детстве. Но когда Джильда решает посвятить себя своей мечте, на её пути оказалось немало препятствий: ревность мужа, неприятие звукозаписывающих компаний и даже давление организованной преступности. Она не сдалась и отчаянно боролась за право создавать музыку. Наталия Орейро в байопике о звезде аргентинской сцены.

С 28 февраля — МОЙ ТИГР (доступен по подписке)

В предгорьях Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Их ждет захватывающее путешествие, полное открытий и опасностей, и лишь зарождающаяся дружба поможет все преодолеть.