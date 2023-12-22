Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года
Самым популярным фильмом на сервисе стал «Чебурашка»
Okko поделился статистикой онлайн-кинотеатра в уходящем году, а также рассказал о самых популярных проектах сервиса.
За 2023 год количество смотрящих подписчиков на стриминге увеличилось на 57%. Общее время смотрения выросло в два раза – наибольший прирост обеспечили оригинальные проекты Okko (их смотрели в 1,5 раза больше, чем год назад). Количество просмотров индийских сериалов выросло в 2,8 раз по сравнению с 2022-м, а азиатских и турецких – в 2,3 и 2,2 раза соответственно.
Медиатека сервиса смогла вернуться к показателям начала 2022 года и составила 95 тыс тайтлов. Объем оригинального контента в Okko вырос в 2,4 раза – новые сериалы выходили на сервисе дважды в месяц. В числе проектов, сумевших привлечь более количество новых пользователей, оказались «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».
Самым популярным полнометражным фильмом на сервисе оказался ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, самым популярным сериалом по количеству уникальных зрителей стал «Волшебный участок» Степана Гордеева, а лидером среди документальных картин – лента МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ.
Самые популярные фильмы по количеству уникальных зрителей в Okko за 2023 год
1. ЧЕБУРАШКА
2. НЕПОСЛУШНИК 2
3. НЕПОСЛУШНАЯ
4. ВЫЗОВ
5. КЕНТАВР
6. БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
7. ЖАННА ДЮБАРРИ
8. ДЖОН УИК 4
9. ГИПНОТИК
10. ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Самые популярные сериалы по количеству уникальных зрителей в Okko за 2023 год
1. «Волшебный участок»
2. «Открытый брак»
3. «Секс. До и после»
4. «Сансара»
5. «Манюня»
6. «Предпоследняя инстанция»
7. «Чикатило»
8. «Ира»
9. «Черное облако»
10. «Плейлист волонтера»
Самый популярный детский контент по количеству просмотров в Okko за 2023 год
1. «Манюня»
2. «Три кота»
3. «Маша и Медведь»
4. «Простоквашино»
5. «Барбоскины»
6. «Щенячий патруль»
7. «Губка Боб квадратные штаны»
8. «Лунтик и его друзья»
9. «Ми-ми-мишки»
10. «Буба»
Фото: кадр из сериала «Волшебный участок»