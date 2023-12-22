Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года

Самым популярным фильмом на сервисе стал «Чебурашка»

Okko поделился статистикой онлайн-кинотеатра в уходящем году, а также рассказал о самых популярных проектах сервиса.

За 2023 год количество смотрящих подписчиков на стриминге увеличилось на 57%. Общее время смотрения выросло в два раза – наибольший прирост обеспечили оригинальные проекты Okko (их смотрели в 1,5 раза больше, чем год назад). Количество просмотров индийских сериалов выросло в 2,8 раз по сравнению с 2022-м, а азиатских и турецких – в 2,3 и 2,2 раза соответственно.

Медиатека сервиса смогла вернуться к показателям начала 2022 года и составила 95 тыс тайтлов. Объем оригинального контента в Okko вырос в 2,4 раза – новые сериалы выходили на сервисе дважды в месяц. В числе проектов, сумевших привлечь более количество новых пользователей, оказались «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».

Самым популярным полнометражным фильмом на сервисе оказался ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, самым популярным сериалом по количеству уникальных зрителей стал «Волшебный участок» Степана Гордеева, а лидером среди документальных картин – лента МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ.

Самые популярные фильмы по количеству уникальных зрителей в Okko за 2023 год

1. ЧЕБУРАШКА

2. НЕПОСЛУШНИК 2

3. НЕПОСЛУШНАЯ

4. ВЫЗОВ

5. КЕНТАВР

6. БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

7. ЖАННА ДЮБАРРИ

8. ДЖОН УИК 4

9. ГИПНОТИК

10. ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

Самые популярные сериалы по количеству уникальных зрителей в Okko за 2023 год

1. «Волшебный участок»

2. «Открытый брак»

3. «Секс. До и после»

4. «Сансара»

5. «Манюня»

6. «Предпоследняя инстанция»

7. «Чикатило»

8. «Ира»

9. «Черное облако»

10. «Плейлист волонтера»

Самый популярный детский контент по количеству просмотров в Okko за 2023 год

1. «Манюня»

2. «Три кота»

3. «Маша и Медведь»

4. «Простоквашино»

5. «Барбоскины»

6. «Щенячий патруль»

7. «Губка Боб квадратные штаны»

8. «Лунтик и его друзья»

9. «Ми-ми-мишки»

10. «Буба»

Фото: кадр из сериала «Волшебный участок»