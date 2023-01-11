Okko анонсировал новинки января 2023 года

Оригинальные проекты, анимация и фестивальные релизы

Уже в Okko — «Предпоследняя инстанция. Новый сезон» (original, доступен по подписке)

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Павел Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Ирина Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Уже в Okko – новый сезон сериала «Манюня» (original, доступен по подписке)

Продолжение экранизации детского бестселлера Наринэ Абгарян. В новом сезоне зрителей ждет продолжение удивительно трогательных и смешных воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с невероятно обаятельной Манюней. Наступило долгожданное лето, и Наринэ и Манюня готовятся провести его с максимальным удовольствием! Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам, так как родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь! И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир». Где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

Уже в Okko – ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (доступен по подписке)

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт. Сиквел комедии с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.

Уже в Okko – документальный фильм МАНИФЕСТ НОВОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ (доступен по подписке)

«Женщина – должна? Быть красивой, успешной, ухоженной, активной, мамой, дочерью, женой… Множество самых разных требований часто не оставляют места, чтобы быть собой. Лауреат «Кинотавра» Ксения Зуева и курорт Mriya Resort & SPA в течение целого года встречались с известными женщинами по всей России – разных профессий, возрастов, семейного статуса, чтобы искренне поговорить с ними о том, как они видят роль современной женщины.

Уже в Okko — ГРОЗНЫЙ ПАПА (доступен по подписке)

Во время ссоры с сыном Иван Грозный наносит царевичу телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы всё исправить, монарх с помощью магии отправляется в недалёкое прошлое, но по ошибке попадает в 2022 год. Царь приходит в себя в тайном подземелье кремля, куда совершенно случайно забрались Рома и Поля Осиповы. Их отец Никита увлечён раскопками и совсем забыл про детей. Осиповы помогут Ивану Васильевичу найти волшебную книгу и отыскать дорогу домой. Фантастическая комедия Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова с Евгением Гришковцом в роли Ивана Грозного.

Уже в Okko — ПО-МУЖСКИ (доступен по подписке)

Глеб (Антон Лапенко) в свои 35 добился всего того, о чём другие мужчины на пороге кризиса среднего возраста могут только мечтать. У него есть жена Полина (Екатерина Щербакова), собственное дело и отличный загородный дом, который мужчина построил своими руками. Нет только детей — жена не хочет. Во время новоселья и посиделок с друзьями мимо дома Глеба прошёл пьяный сосед Артур (Сергей Васин) и швырнул мусорный пакет на участок пары. Полина ввязалась в конфликт и получила пощёчину от гопника. Глеб не поспешил ответить, после чего стал регулярно выслушивать упрёки от жены и подвергать сомнениям весь свой быт. Драму о токсичной маскулинности снял дебютант Максим Кулагин. Это первая громкая не комедийная роль Антона Лапенко.

Уже в Okko – ИМПЕРАТОР (доступен по подписке)

В старшем классе провинциального города появляется новенький – 15-летний Арс (Владимир Сарапульцев). Он живет с невротичной мамой и привык уходить в себя. Парень интересуется японской философией и пытается связаться с мертвыми. Он задумчивый, тихий и аккуратный подросток. На Арса заглядываются одноклассницы, считая его зрелым и рассудительным. Но социализация новенькому дается не так-то легко. Его сразу же невзлюбил главный задира в классе по кличке Неженка (Данил Тябин). На все нападки оппонента Арс отвечает стоически, но долго так продолжаться не может и конфликт обязательно выльется в открытую ссору. Дебют Альфии Хабибуллиной участвовал в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Уже в Okko – СЕСТРЫ (доступен по подписке)

Аня (Ирина Старшенбаум) заперта в четырех стенах и никак не может убежать из квартиры вместе с сыном Митей (Ярослав Головнев). Муж Андрей (Никита Ефремов) избивает жену, но каждый раз постфактум объясняет очередной бытовой конфликт поведением жертвы – классика газлайтинга. В какой-то момент супруг и вовсе увозит сына к бабушке (Надежда Маркина) и запирает Аню на ключ. Выход Аня находит в общине под названием «Сестры». Девушки давно, успешно и радикально борются с домашним насилием. Аня начинает сомневаться в том, что стоило связываться с загадочной организацией.

Уже в Okko — ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (доступен по подписке)

На борту шикарной круизной яхты, напоминающей пятизвездочный отель, собираются богачи из разных стран. Модели Яйя (Чарлби Дин) и Карл (Харрис Дикинсон) попали на круиз бесплатно: девушка является влиятельным инфлюэнсером и будет исправно выкладывать фотографии с путешествия в соцсети. Милая пара британских старичков – Винсент (Оливер Форд Дейвис) и Клементина (Аманда Уокер) – сколотила состояние на «средствах установления демократии» (в простонародье – на торговле оружием). Русский олигарх Дмитрий (Златко Бурич) лукаво называет себя «королем говна» – он продает удобрения, а крупный бизнес ему достался в лихие 90-е в результате приватизации. Капитан яхты – пьющий американец-марксист Томас (Вуди Харрельсон). Однажды вечером судно попадает в страшный шторм, выживут не все пассажиры. Режиссером уморительной классовой сатиры стал швед Рубен Эстлунд. Картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского МКФ.

Уже в Okko — ЕЛКИ 9 (доступен по подписке)

До Нового года остаются считанные минуты. Деревня Глухарево ждет в гости Джеки Чана, в Санкт-Петербурге мошенник рискует потерять возлюбленную, в Тюмени будущая блоггерша пытается убедить мужа в верности выбранной профессии, а в Екатеринбурге игрок никак не может выбрать с кем отметить долгожданный праздник: с любимой или в компании ролевиков. ЕЛКИ не обошлись без новых героев Федора Добронравова и Алексея Серебрякова.

Уже в Okko — ЕЛКИ-ИГОЛКИ (доступен по подписке)

Новогодняя комедия рассказывает об одном дне из жизни ландшафтного дизайнера Кати. В последний день старого года жизнь девушки начинает обрастать такими невероятными событиями, о которых она, одинокая карьеристка, даже не могла подумать. А началось все с того, что мать героини решила устроить личное счастье дочери и познакомить ее с «правильным» мужчиной. К такому Катя точно не была готова, поэтому вместо этого предпочла поехать в аэропорт, чтобы встретить дядю соседей из Америки. Тут-то все и закрутилось.

Уже в Okko — ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (доступен по подписке)

Марианна — веселая и добрая девочка, которая живет в Норвегии. Вместе с родителями она готовится встречать два своих любимых праздника — Рождество и Новый год. Однажды на традиционной рождественской ярмарке Марианна видит плюшевого медвежонка и не может поверить своим глазам — он умеет разговаривать! Девочка всегда мечтала заполучить себе в друзья это прекрасное создание, но медвежонка выигрывает кто-то другой. И теперь Тедди и его новому приятелю ежику Болле предстоит пережить множество приключений, чтобы в конце концов воссоединиться с Марианной.

Уже в Okko — ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (доступен по подписке)

Бельчонок Чинк мечтает стать настоящим детективом, но пока, к сожалению, его помощь чаще оборачивается проблемами. Однажды его начальница сова Софи уезжает из Медовой долины и просит следить за порядком в ее отсутствие. Воодушевленный Чинк только и ждет, чтобы произошло какое-то нарушение, и он смог самостоятельно раскрыть его. Преступление действительно происходит, но настолько крупное, что Чинк вряд ли справится в одиночку: на помощь бельчонку придут его друзья!

Уже в Okko — ДЕТСКИЙ САД СУПЕРГЕРОЕВ (доступен по подписке)

Однажды обычный учитель физкультуры Стен Ли получил супергеройские способностями от пролетающей кометы и стал капитаном Куражом, одним из защитников мира на Земле. Но в обычной жизни он работает воспитателем в детском саду и хочет вырастить поколение детей с невероятными способностями. Прообразом главного героя стал Арнольд Шварценеггер, который и озвучил персонажа в оригинале.

Уже в Okko — СПЕНСЕР (доступен по подписке)

Через 9 лет брака с принцем Чарльзом принцесса Диана поняла, что больше не может оставаться его женой и жить в соответствии с жёсткими правилами королевской семьи. В декабре 1991 года леди Ди приехала в Сандрингемский дворец, чтобы в последний раз отпраздновать Рождество с именитыми родственниками мужа и тут же столкнулась с целым рядом необъяснимых ритуалов и ограничений, и это сильно её тревожит и злит.

С 12 января — ЗЕМУН (доступен по подписке)

Егор (Евгений Ткачук) родился и вырос в деревне, а затем уехал в большой город. За плечами молодого человека 5 лет тюрьмы. Работа в автосервисе не приносит радости, будущее трудно назвать светлым и перспективным. Звонок от младшего брата Пашки (Иван Решетняк) заставляет парня вернуться на родину, чтобы быть на похоронах отца. Разбитая дорога приводит героя в фактически опустевшую деревню. От отца братьям досталось стадо в 80 коров. Пашка не хочет его продавать, Егор же намерен продать и рогатый скот, и землю. Ссора с местным криминальным авторитетом вынуждает жителя большого города задержаться в деревне и повременить с продажей коров. Мистический триллер дебютанта Эдуарда Жолнина был показан на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

С 15 января — ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО (доступен по подписке)

В ночь с 12 на 13 октября 2016 года в альпийском Гренобле было найдено тело 21-летней Клары (Лула Коттон-Фрапье). Неизвестный облил девушку бензином и поджег. Клара умерла мучительной смертью, никаких улик на месте преступления не обнаружено. А за день до убийства в Гренобле сменился начальник полиции. Им стал молодой, но оптимистичный Йоан (Бастьен Буйон). Подозреваемых в преступлении хватает, но нужны существенные доказательства, чтобы выдвинуть обвинения. В Гренобле к Кларе относились нелучшим образом — мол, у девушки было слишком много поклонников. Один бывший избивает нынешнюю девушку, а другой и вовсе написал рэп-композицию, в которой рассказывает, как заживо сожжёт Клару. Премьера основанного на реальных событиях мрачного триллера состоялась во внеконкурсной программе Каннского фестиваля 2022 года.

С 17 января — СО ВКУСОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА (доступен по подписке)

17-летний Сэм, тяжело переживающий смерть матери, возвращается из школы-интерната на родную ферму, где ему предстоит заботиться о бабушке-англичанке Рут, с которой он почти не знаком. Прикованная к инвалидному креслу пожилая женщина тяготится собственной беспомощностью, изводит парня капризами и ежедневно выпивает бутылку джина. Молодость и старость вступают в битву за превосходство в доме, но всё меняется, когда героям впервые удаётся поговорить по душам.

В январе — «Открывай, полиция» (original, доступен по подписке)

Сериал «Открывай, полиция» рассказывает историю красивого молодого врача Маши Рощиной (Софья Присс), которая решается наконец-то познакомить своего избранника Данилу Мироновича (Артем Быстров) со своей семьёй. Дело омрачается тем, что Данила не может терпеть полицию, а отец Маши — полковник внутренних дел, причём характерный представитель этого рода человеческого. Анна упрашивает своего отца, ради её счастья, понравиться своему избраннику. Рощину (Иван Охлобыстин) ради дочери приходиться сделать практически невозможное: поменять мнение Данилы о внутренних органах нашей страны.

С 19 января — ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (доступен по подписке)

Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. К счастью, она не одна: с ней верные друзья — барашек Кудряш и страус Красный Клюв, а также Щелкунчик — заколдованный принц по имени Георг. Им предстоит приключение, полное загадок и встреч с мистическими чудовищами. Им нужно преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, которая поможет снять чары и вернет Мари домой.

С 22 января — ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (доступен по подписке)

Режиссерский и сценарный проект Ильи Куликова. Шпионская комедия, где главный герой — настоящий отечественный Джеймс Бонд. Когда у тебя есть лицензия на убийство, не обязательно спасать мир с серьёзным лицом. И даже в сражении с очередным суперзлодеем можно как следует развлечься.

С 27 января — «Магеллан. Повелитель морей» (доступен по подписке)

Мини-сериал о первом морском кругосветном путешествии, совершенном мореплавателями Хуаном Себастьяном Элькано и Фердинандом Магелланом в XVI веке. Три года, полные приключений, мятежей, предательств, смертей. Это история беспримерного мужества, дружбы, любви и целеустремленности.

С 29 января — ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ (доступен по подписке)

Из-за своей работы переводчица постоянно в командировках. Так она объясняет свои постоянные разъезды родным: мужу Абделю и дочке Нине в Швейцарии, а в Париже — мужу Мельвилю и двум сыновьями. Вот уже много лет эта женщина ведёт двойную жизнь, снова и снова переключаясь между странами, именами и семьями. Но это становится для нее всё труднее, и героине грозит разоблачение. Не в силах решить, какую именно семью выбрать, Джудит-Монро решает сбежать от всего этого.

С 31 января — «Экскобар: Сын за отца» (доступен по подписке)

История Пабло Эскобара закончилась 2 декабря 1993 года. Для его сына Хуана Пабло она только началась. За несколько секунд единственный наследник крупнейшего наркоторговца в истории стал мишенью для всех. Его жизнь теперь — вечная погоня и борьба за выживание, где каждый день покупается на миллионы отцовского наследства.

В январе — «Мавроди. Миф и человек» (доступен по подписке)

Бандитский капитализм, шатающееся государство, грабительская приватизация — и посреди всего этого вдруг появляется спаситель, который обещает достаток и справедливость, всем, быстро. Его зовут Сергей Мавроди, он математик в спортивном костюме. Страна в изумлении: у него получается! Когда власти разрушат пирамиду, выяснится, что сам Мавроди так и не извлек из своей глобальной авантюры личной прибыли. Он просто очень любит строить пирамиды — и после семи лет за решёткой начинает делать это по всему миру.