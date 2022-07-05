Okko представил обновления библиотеки в июле 2022 года

«Записки отельера», зарубежные и отечественные сериалы, а также киноновинки

Уже в Okko — новый сезон оригинального сериала «Записки отельера» (эксклюзив, доступен в подписках)

Новый сезон энергичного комедийного сериала о безумной жизни одного бутик-отеля в самом сердце Санкт-Петербурга. Отель «Гельвеция» посещают все: от странных заезжих гостей до самых настоящих звёзд. И про каждого найдётся интересная история, но сначала нужно разобраться, кому принадлежит сам отель. Александр (Илья Коробко) получает от отца «Гельвецию» с условием, что выведет отель в плюс всего за год, а отец за это «отстанет» от него. И Саша берётся за дело. А между тем жизнь в отеле кипит, прибывают всё новые постояльцы, а вместе с ними – и новые проблемы, которые, однако, профессиональная команда отеля всего готова решить.

Уже в Okko — Оффлайн. Фильм о фильме (эксклюзив, доступен в подписках)

Зрители своими глазами увидят, как шла работа над детективным триллером Кирилла Плетнева, герои которого столкнулись с последствиями своей двойной жизни. Исполнители главных ролей Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Риналь Мухаметов и другие расскажут о своих героях, а режиссер Кирилл Плетнёв, сценаристы и продюсеры поделятся, чем для них стала история противостояния тайного компьютерного гения Раста и мстительного Анонимуса. Съемки детективного триллера о тёмной стороне сети прошли в 2021 году в Москве и Калининграде. Проект рассказывает о героях, которым приходится столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация. И никто не хочет всё это потерять, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy.

Уже в Okko — ЭСКОРТНИЦЫ (доступен в подписках)

После неудачного выступления на национальном конкурсе красоты юная провинциалка Эми стала дорогой эскортницей. Героиня с головой погрузилась в мир порока, наркотиков и роскоши, и вскоре ей представилась возможность повысить ставки. Она собирает группу из первых красавиц Польши для развлечения шейхов в Объединённых Арабских Эмиратах. Вскоре после приезда райское место откроет девушкам свою страшную изнанку.

Уже в Okko — документальный сериал «Мошеннариум» (эксклюзив, доступен в подписках)

Документальный сериал «Мошеннариум» состоит из реальных кейсов, которые расскажут не только схему мошенничества, но и истории жертв, которые пострадали от этих схем. Современный человек живёт в сложном мире, где его хотят обмануть каждый день. И критически важно быть готовым к любым ситуациям и знать, как действовать в том или ином случае. Сегодня уловки мошенников становятся всё изощрённее и сложнее. Аферисты активно пользуются соцсетями, пишут личные сообщения возможным жертвам, звонят на мобильные телефоны и пытаются выдать себя за тех, кем не являются. «Мошеннариум» в увлекательной форме освещают важную и актуальную тему, значение которой со временем точно никак не уменьшится.

Уже в Okko — «Спасатели Малибу» (доступен в подписках)

Спасатели пляжа в Лос-Анджелесе, которые работают под управлением их начальника Митча Бьюкеннона, обязаны не только хорошо выглядеть, но и иметь все необходимые навыки для помощи отдыхающим. Каждый день им приходится иметь дело с опасными происшествиями или увлекательными приключениями и при этом не забывать про личные проблемы и жизнь. Иногда совмещать работу и личную жизнь у них получается даже лучше, чем положено. Культовый сериал с Памелой Андерсон и Дэвидом Хассельхоффом.

Уже в Okko — «Под прицелом» (доступен в подписках)

Сэм Хантер — шпионка частной охранной фирмы. Она умна, хитра и опасна, однако во время одного из заданий её тяжело ранят. Сэм выживает и пропадает с радаров на год: девушка уверена, что нападение подстроили её коллеги, вот только она не знает, кто именно. Вернувшись в Англию, Сэм хочет попасть на свою прежнюю работу и узнать, кто её подставил. Начальник фирмы поначалу не хочет возвращать Сэм, но в итоге даёт ей шанс: ей нужно внедриться в дом миллионера Джека Тёрнера под видом няни и втереться в доверие к его сыну. Задание осложняется тем, что у Джека есть информация о нападении на Сэм.

Уже в Okko — «Мир Дикого Запада» (новый сезон, доступен в подписках)

Фантастический сериал HBO об андроидах, которые научились мстить. В технологически совершенном тематическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» каждое желание дорогого гостя — это закон. Здесь за деньги можно без последствий удовлетворить даже самую дикую фантазию. И помогают в этом радушные «хозяева» парка — андроиды, которым после каждого визита гостей стирают память. Но создатели и владельцы парка не догадываются, что один из них помнит всё. Возвращение научно-фантастического детища Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Уже в Okko — «Наш флаг означает смерть» (финал сезона, доступен в подписках)

Стид Боннет — настоящий аристократ и большой поклонник пиратских историй. Его так манят опасные приключения и слава Черной Бороды, что он отказывается от своей размеренной жизни и радостей выгодного, но скучного брака, покупает судно и отправляется в путь. Стид Боннет провозглашает себя Джентльменом Пиратом и собирается наводить ужас на все семь морей своей неудержимой… добротой. Новичок в разбойном промысле Боннет, набрав себе команду головорезов, назначает им жалование, просит своевременно брать отпуск, а также оснащает судно теннисным кортом и библиотекой. Его безумное предприятие точно пошло бы ко дну, если бы он, на счастье, не встретил Черную Бороду. Рок-звезда среди пиратов Борода, взглянув на творящееся безумие, заключает с Боннетом сделку — Стид будет учить его манерам аристократа, а Борода научит его быть настоящим пиратом.

Уже в Okko — «Монсики» (новые серии, эксклюзив, доступен в подписке)

Лола, Саня, Рей, Блюм и их питомцы Пиля и Муля снова будут радоваться, грустить, завидовать, бояться и шалить! В глубинах океана они обнаружат Почемучкин лабиринт – место, из которого очень сложно найти выход, зато здесь легко встретить собственных двойников! Зрители узнают, о чём думают Каваки, ведь Блюм изобрёл переводчик с кавачьего! Правда тайны, которые Пиля так долго скрывал, могут привести кое-кого в Яму Стыда! Рей попытается спрятать злость и обиду под шлемом-скрывашкой, чтобы никуда не телепортироваться. Шеф Блюм приготовит вулканический торт и, как супер-герой, будет двигаться на сверхскоростях. Лола споёт бесстрашную песню, а Саня нечаянно вырастит огромный и страшный Куст-Вруст! Стоит ли верить предсказаниям? Где слышен звёздный шум? Кого берут в научный монси-клуб? И как в Монсилэнде отмечают День Рождения и Новый год? Всё это — в новых сериях!

Уже в Okko — документальный сериал «Forbes. 30 до 30» (эксклюзив, доступен в подписках)

Документальный сериал «Forbes. 30 до 30» может стать прекрасным практическим пособием для начинающих предпринимателей и бизнесменов, планирующих запустить свои стартапы, но не знающих все тонкости и подводные камни. В России появляются экосистемы c акселераторами, которые помогают молодым талантам развивать самые дерзкие мечты. Ещё вчера ты учился в Челябинском техникуме, а уже сегодня привлекаешь многомиллионные инвестиции в Кремниевой долине. И это лишь одна из историй успеха, о которых рассказывает сериал. Самые перспективные россияне из рейтинга журнала Forbes «30 до 30» раскрывают секреты успеха и рассказывают, с какими проблемами они сталкивались на своём пути. Рейтинг «30 до 30» российская версия журнала Forbes составляет ежегодно на протяжении уже 3 лет.

С 5 июля — ФЛЕШБЭК (доступен в подписках)

Киллер Алекс Льюис (Лиам Нисон), страдающий болезнью Альцгеймера, по моральным соображениям отказывается выполнить своё последнее задание — убийство тринадцатилетней девочки-свидетеля по важному делу, которое ведёт ФБР. Теперь его преследуют и могущественный преступный синдикат, и лучшие агенты-федералы во главе с Винсентом Серра (Гай Пирс). Но Льюис не намерен прятаться. Понимая, что ему осталось совсем немного, он начинает собственную охоту на главного заказчика — Давану Силмэн (Моника Белуччи). Не надеясь на память, наёмник пишет заметки на собственном теле и движется вперёд.

С 6 июля — ВЕЧЕРИНКА НА ВЫЛЕТ (доступен в подписках)

Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Французская ретрокомедия о безумном квесте.

С 7 июля — ОСЛО, 31 АВГУСТА (доступен в подписках)

Андресу (Андерс Даниелсен Ли) ещё нет и сорока лет, но он не чувствует себя живым и полным сил. Во время прохождения курса дезинтоксикации в лечебном центре, мужчина получает возможность выбраться в город и пройти собеседование, чтобы однажды вернуться к привычной жизни. Воспользовавшись случаем, Андрес без лишней спешки оглядывает некогда знакомые районы и встречается с людьми, которых очень давно не видел. Вместо того, чтобы строить возможное будущее, мужчина предаётся воспоминаниям о прошлом и размышлениям обо всех своих упущенных возможностях и разочарованиях. Разве можно тратить столь драгоценное время на скучные разговоры в ненавистном офисе? Андреас сбегает от предложенной ему судьбы и выбирает свободу. Портрет поколения от норвежского режиссёра и номинанта на «Оскар» Йоакима Триера.

С 7 июля — МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ (доступен в подписках)

Несколько лет Владимир Петров, капитан грузового судна, провёл в племени африканских аборигенов. Когда он возвращается домой, его родные и близкие узнают, что Володя потерял память и теперь считает себя вождём. Его поселяют в доме друга, где он старается наладить отношения с женой и десятилетним сыном, которого совсем не знал, однако новые привычки и повадки, которые Владимир приобрел за годы в Африке, мешают ему социализироваться в современном российском городе. Семейная комедия со звездами российского кино и Дмитрием Нагиевым в главной роли.

С 9 июля — ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ (доступен в подписках)

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок. Боевик Джареда Кона с Клайвом Стэнденом, Томасом Джейном, Джеки Мур, Майком Тайсоном и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

С 12 июля — ГОЛОС СЕМЬИ БЕЛЬЕ (доступен в подписках)

В семействе Белье все глухие, кроме 16-летней Паулы. Она является незаменимым переводчиком для родителей в повседневной работе на их ферме и при продаже их домашних сыров на рынке. Однажды, вдохновленная своим преподавателем музыки, который открыл в ней вокальный талант, Паула решает начать подготовку к прослушиванию для вокального курса, проходящего на французском радио в Париже. Этот выбор означает, что она должна покинуть свою семью, чтобы сделать свои первые шаги во взрослую жизнь.

С 14 июля — ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО (доступен в подписках)

1942 год. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них — неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

С 15 июля — КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» (доступен в подписках)

Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка, запускающая обратный отсчёт до полного уничтожения цитадели боевыми дронами. Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счёты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки. Экшен-триллер от продюсеров «Джона Уика».

С 15 июля — ГОНКА НА ПРЕДЕЛЕ (доступен в подписках)

В очередной раз проиграв Гарварду в студенческих соревнованиях по гребле, команда одного из университетов Лиги Плюща оказывается в плачевном состоянии. Каждый из гребцов тайно или открыто винит в неудаче другого, а капитан команды Алекс теперь рискует не попасть в Олимпийскую сборную. Его богатый и влиятельный отец нанимает для них нового тренера Мёрфи — бывшего солдата и ветерана войны во Вьетнаме. Мёрфи не привык сдаваться и намерен сделать из посредственных гребцов настоящих чемпионов. Но жизненный опыт подсказывает ему, что самое важное для гребли — стать по-настоящему одной командой.

С 16 июля — РУБИКОН (доступен в подписках)

Астронавты во время космической миссии замечают, что Землю окутало огромное токсичное облако. Глобальная катастрофа привела к массовой гибели людей. Связь с Землёй потеряна. В распоряжении у членов экипажа находятся новейшие технологии, позволяющие им прожить долгую жизнь на космическом корабле. Но как решиться оставить навсегда свою планету? Астронавты оказываются перед непростым выбором: покинуть станцию и отправиться на поиски выживших людей, чтобы оказать им помощь, или остаться в безопасности и положить начало новой цивилизации в космосе?

В июле — МЕЖСЕЗОНЬЕ (доступен в подписках)

Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

С 28 июля — МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (доступен в подписках)

Ваня Ревзин к своим 30 годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.