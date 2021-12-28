Новым руководителем Okko назначен Сергей Шишкин

Гендиректор онлайн-кинотеатра Максим Евдокимов покидает компанию

Новым руководителем онлайн-кинотеатра Okko стал заместитель генерального директора компании «Сберинтертеймент» Сергей Шишкин. При этом Шишкин будет совмещать две должности.

Максим Евдокимов, который занимал позицию гендиректора Okko меньше года, покидает компанию ради собственных проектов.

Сергей Шишкин работе в таких медиахолдингах, как «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа». До прихода в «Сбер» он занимал должность управляющего директора субхолдинга «ГПМ РТВ». С января 2021 года Шишкин курирует развитие основных развлекательных активов «Сбера».

Евдокимов был назначен на пост гендиректора в январе 2021 года. В пресс-службе Okko отметили, что под управлением Евдокимова количество пользователей сервиса достигло 4,5 млн, а индекс лояльности клиентов увеличился на 35%.