Okko представил дайджест релизов в новогодние праздники

«Ну, Погоди!», концерты и кинотеатральные релизы

Уже в Okko — сериал «Манюня» (эксклюзив, доступен в подписках)

Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба (Джульетта Степанян), бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений. Этот сериал — ностальгический рассказ о двух советских семьях, в центре которого настоящая светлая дружба школьниц.

«Манюня» — долгожданная экранизация детского бестселлера Наринэ Абгарян, которая порадует не только юных зрителей, но и их родителей. Закадровый текст трогательно и чувственно читает актрисы Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова, признававшиеся в любви к литературному первоисточнику.

Уже в Okko — ДРАКУЛОВ (ко-эксклюзив, доступен в подписках)

Российская империя. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость… Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом — или помешать — могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.

Уже в Okko — НЕИСПРАВИМЫЙ РОН

В будущем у каждого уважающего себя школьника есть личный Би-бот — очаровательный большеглазый робот и виртуальный помощник. Би-бот сопровождает ребенка повсюду, помогает ему с планированием и повседневными делами, но самое главное — ведет его соцсети и обновляет профили так, чтобы хозяин мог собрать как можно больше друзей и лайков. Когда Барни Пудовски — последний в школе подросток без модного помощника и без друзей — получает в подарок би-бота Рона, его радости нет границ, правда недолго. Рон оказывается роботом с изъяном — он не способен подключиться к интернету, а значит о виртуальном общении и красивых профилях можно забыть. Но Барни и его би-бот Рон не готовы так быстро сдаться, а потому мальчик берется самостоятельно обучить робота дружить.

Уже в Okko — ВЕНОМ 2

Продолжение приключений жадного до сенсаций журналиста и несмышленого пришельца-убийцы, взявшего под контроль его человеческое тело. Эдди Брок как может старается установить со своим симбионтом Веномом добрососедские отношения. Но сосед из инопланетного монстра так себе: то и дело протестует против курицы и шоколада, грозится начать есть человеческие мозги, крушит дом и хрупкие отношения Эдди с бывшей. Зато, как оказалось, Веном мастерски ведет расследования и наживает себе врагов: с подачи Венома серийный убийца Клетус Кэссиди вот-вот отправится на электрический стул. Вот только Кэссиди успел обзавестись собственным симбионтом, так что теперь закон ему не писан, а Эдди Брок — первый в списке его врагов.

Уже в Okko — ПОМОЩЬ (эксклюзив, доступен в подписках)

Сара устраивается работать в дом престарелых в Ливерпуле и, кажется, находит там свое призвание. Тем временем на дворе март 2020 года, и весь мир охватила пандемия коронавируса. Британская драма Марка Мандена с Джоди Комер и Стивеном Грэмом в главных ролях.

Уже в Okko — «Южный парк: После Covid'a» (эксклюзив, доступен в подписках)

Что произошло с ребятами, которым пришлось встретиться лицом к лицу с глобальной пандемией? Стэн, Кайл, Картман и Кенни пережили её, но уже никогда не были прежними. В часовом фильме-спецвыпуске нам удастся встретить героев через 40 лет, когда обстоятельства заставят их вновь объединиться, ведь только вместе они способны преодолеть новый вызов.

Уже в Okko — коллекция короткометражного кино «День короткого метра» (эксклюзив, доступен в подписках)

Эксклюзивная коллекция фильмов-участников фестиваля «День короткого метра», среди которых: «Ку-ку» с Анной Слю, Юрием Чурсиным и Юлией Ауг, «Счастливый», «8 минут до Земли», «Изнанка», «Вижу», «Не Иван или как приручить богатыря» с Олегом Тактаровым, Дмитрием Ивановым и Иваном Ероповым, «Невесомость», «Части», «ЗАГС», «Под облаками», «Самый Страшный», «Неприкаянные», «В потоке слов», «Миссия: Хеврон», «Драгоценный», «Мученик», «Броненосец», «Мальбек», «Мышь умерла естественной смертью», «Новости», «Отс».

Уже в Okko — НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (доступен в подписках)

Фильм для всей семьи в лучших традициях «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Золотые годы детского лагеря «Красный сокол» давно позади. Надежды на его восстановление окончательно рухнули, когда мэр города и известный коррупционер договорился с директором лагеря о признании его аварийным. Но мечты взрослых выгодно продать ценный кусок земли под элитную застройку рушатся, когда в «Красный сокол» по путевке приезжает целый отряд детей с инвалидностью. Между директором и нежданными постояльцами разворачивается настоящая тихая война. Испробовав все свои традиционные методы вроде подкупа и угроз, директор Игорь идет на крайние меры — приглашает в лагерь еще один отряд из самых неуправляемых подростков из неблагополучных семей.

Уже в Okko — шоу «Ледовый спектакль "Анна Каренина"» (эксклюзив, доступен в подписках)

Спектакль на льду «Анна Каренина» собрал звезд фигурного катания на одной ледовой сцене, чтобы переосмыслить сюжет одного из главных романов мировой литературы. А удалось это звездному режиссеру-хореографу, фигуристу Илье Авербуху. Зрителей ждет 2,5 часа грандиозного ледового спектакля, масштабные декорации, захватывающий сюжет и неожиданные режиссерские решения, в которых одинаково значим каждый герой. Роли четы Карениных исполняют олимпийские бронзовые призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин. Возлюбленного Анны Карениной Вронского представляет Роман Костомаров, в роли Кити предстанет любимица поклонников фигурного катания Евгения Медведева, а Истопника исполнит один из самых титулованных российских спортсменов Алексей Ягудин.

С 28 декабря — документальный сериал «Алгоритм. Кто тобой управляет?» (эксклюзив, доступен в подписках)

После недавних сбоев в работе Facebook и Instagram многие задавались вопросом, как жить без столь привычных инструментов для общения и работы. Но что, если, наоборот, это были несколько часов свободы? Проект «Алгоритм. Кто тобой управляет» ставит провокационные вопросы и проводит масштабное исследование, как алгоритмы крупнейших социальных сетей влияют на миллиарды людей и проникают во все сферы нашей жизни: от социальной до политической.

С 28 декабря — сериал «Сваты» (новый сезон, ко-эксклюзив, доступен в подписках)

Все счастливые семьи счастливы одинаково… По крайней мере так считал классик. Но в новом сезоне Сваты попытаются поспорить с этим утверждением. Потому что большая семья Будько-Ковалевых-Берковичей-Буханкиных, на сто процентов, счастлива как-то по-своему, как-то совершенно особенно! И в этот раз любимые герои испытывают свое семейное счастье на прочность с настоящим размахом! Переезды и ремонты, дискотеки и ипотеки, санатории и аквапарки, застолья и праздники, ревность и даже угроза международного скандала! А все потому, что Женя просто решила завести свою собственную семью… И конечно, бабушки и дедушки, со всей мощью своего богатого жизненного опыта, тут же бросились помогать любимой внучке сделать правильный выбор! А любовь, помноженная на всю эту гремучую смесь — это и комедия, и драма, и мюзикл, и боевик, и стих, и проза. Другими словами жизнь – как она есть. Самая добрая и самая непредсказуемая семья вновь приглашает нас всех к себе в гости.

С 29 декабря — концерт «Мумий Тролль: Всыпал снег случайно» (эксклюзив, доступен в подписках)

Okko приглашает на эксклюзивное новогоднее шоу группы «Мумий Тролль» со специальной программой, декорациями и зимней магией. Уютный новогодний концерт группы Мумий Тролль с живым звуком, специальной программой из песен от «С Новым Годом, крошка» до «Владивосток 2000», максимально погрузит в классический новогодний вайб с украшенным гирляндами, ёлками, искрящимся снегом, бенгальскими огнями, красными свитерами с оленями и мандаринами.

С 30 декабря — ТИХИЙ ОМУТ

Простой рабочий из Оклахомы Билл едет во Францию к своей взрослой дочери, попавшей в тюрьму по обвинению в убийстве. Отец сталкивается с культурными, языковыми и правовыми барьерами, но не оставляет попыток вызволить дочь, не признающую себя виновной. Криминальная драма Тома МакКарти, удостоенная пятиминутной овации на Канском кинофестивале, с Мэттом Дэймоном в главных ролях.

С 30 декабря — МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА

1967 год, Ньюарк в штате Нью-Джерси. Маленький Тони Сопрано восхищается деловым партнёром отца — Ричардом Молтисанти по прозвищу Дики. Тот ответственно ведёт доверенную ему отцом, местным криминальным авторитетом, часть бизнеса и, в отличие от остальных мафиози, не гнушается иметь дело с чернокожими. Когда в городе вспыхивают беспорядки, спровоцированные жестоким обращением полиции с чёрным таксистом, Дики совершает импульсивный поступок и использует окружающий хаос в качестве прикрытия. Приквел сериала «Сопрано» по сценарию Дэвида Чейза.

С 30 декабря — МАЖОРЫ НА МЕЛИ (доступен в подписках)

Вдовец Фрэнсис Бартек заработал состояние в строительной отрасли, но в воспитании детей потерпел полное фиаско. Все трое его отпрысков в Монако не имеют ни малейшего представления о ценности денег и о том, откуда они берутся. Александр — вечный студент, которого каждый год исключают из университетов, Филипп придумывает безумные стартапы, в которые ни один здравомыслящий человек не вложит ни цента, а Стелла — надменная и капризная дурочка, которая хочет выйти замуж за красивого альфонса. Фрэнсис понимает, что дело его жизни с такими наследниками обречено, но всё же лучше поздно, чем никогда. А потому отец миллиардер разыгрывает спектакль со спецназом, и блокирует все свои счета якобы из-за финансовых махинаций и неуплаты налогов. Изнеженным отпрыскам объявлено о банкротстве. Теперь Александру, Стелле и Филиппу предстоит самая невероятная авантюра в их жизни: попробовать заработать себе на жизнь без образования и особых талантов.

С 30 декабря — КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (доступен в подписках)

Учёная Лили Хоутон (Эмили Блант) раскопала индейскую легенду о растении с невероятными целебными свойствами. Она решила заполучить его и продвинуть мировую медицину далеко вперёд. В экспедицию исследовательница отправляется вместе с братом МакГрегором (Джек Уайтхолл) и капитаном Фрэнком (Дуэйн Джонсон), чьё утлое судёнышко должно провести их по Амазонке. Команде предстоит противостоять конкурентам и даже сверхъестественным силам. Выйдут ли они из зарослей живыми? Авантюрное тропическое путешествие за магическим деревом.

С 30 декабря — G. I. JOE. БРОСОК КОБРЫ: СНЕЙК АЙЗ (доступен в подписках)

Восточный боевик от автора «РЭД» Роберта Швентке, продолжение серии фильмов «Бросок кобры» и попытка взглянуть на нее с нового ракурса. На сей раз в центре сюжета оказывается юность главного героя, известного как Снейк Айз: самое начало его пути в качестве борца со злом, обучение боевым искусствам и навыку владения собой. Юноша одержим жаждой мести убийцам своего отца — но для того, чтобы настигнуть их, он должен стать настоящим героем, не только сильным и ловким, но и сдержанным, мудрым.

С 31 декабря — ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ (ко-эксклюзив, доступен в подписках)

Иде (Эмилия Майер) нелегко в новом классе — вдали от дома, бывшей школы, любимых друзей. Однажды мисс Корнфилд (Надя Уль) объявляет, что скоро у каждого ученика в классе будет свое волшебное животное. Иде дарят лиса Раббата, а парню Бенни (Леонард Конрадс) — черепаху Генриетту. Волшебные животные не только говорят, но и обладают собственным характером. Так, благодаря говорящему и хитрому лису Раббату новенькая ученица из аутсайдера превращается в школьную звезду. Идея фильма подозрительно напоминает сюжет «Темных начал».

С 31 декабря — ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (доступен в подписках)

Много лет назад Гена был молодым, смешным и мечтательным. Он хотел построить карьеру в КВН, да и вообще зарабатывать себе на жизнь отменным чувством юмора. Ради семьи он уже давно бросил все свои душевные порывы и трудился на обычной работе. Когда жена сказала Гене, что он скучный, и предложила развестись, мужчина расстроился, но сразу же увидел в новом положении открывающиеся перед ним возможности. Он отправляется на фестиваль КВН в Сочи. Подталкивает его к этому авантюрному приключению новая знакомая Милана (Агата Муцениеце). Возможно, она не так уж проста, как кажется Гене.

С 31 декабря — «Ну, погоди! Каникулы» (эксклюзив, специальный выпуск, доступен в подписках)

Четыре новых эпизода перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» – «Лунапарк», «На чемоданах», «Быстрее, выше, сильнее» и «Пляж» уже доступны подписчикам Okko! А в специальном новогоднем выпуске Волк разозлен тем, что его не позвали играть роль Деда Мороза на ледовом шоу. Различными способами он пытается испортить героям праздник, но они не унывают и любую проблему решают молниеносно. Ничто и никто не позволит им испортить долгожданный Новый год.

С 31 декабря — «Крутиксы» (эксклюзив, специальный эпизод, доступен в подписке)

Новый анимационный сериал от студии Союзмультфильм основан на оригинальной серии комиксов «Крутиксы». В Звездной Академии празднуется Новый Звездный Год. В этот день кадеты собираются на стадионе и слушают доклад обо всех событиях за год. Сол и Рой в шоке – скучнее Нового Года не придумаешь. То ли дело Новый Год на Земле – там сплошное веселье, но Шикайзер и слышать про это не хочет. Тогда Сол предлагает Рою устроить тайную вечеринку и показать, что значит настоящий Новый год.

С 31 декабря — «Простоквашино» (эксклюзив, специальный эпизод, доступен в подписке)

Продолжение трилогии о приключениях Дяди Федора. В центре сюжета вновь оказывается герой советской трилогии Дядя Фёдор (Алексей Онежен), однако действие переносится в 2018 год. Мальчик живет в городе вместе с мамой, папой и младшей сестрой Верой Павловной, новым персонажем мультсериала. Матроскин затеял генеральную предновогоднюю уборку, но вот незадача - все убираются неправильно! Матроскин достает всех своими нравоучениями, в ответ на что друзья начинают … петь.

С 31 декабря — «Вовка и зима в тридевятом царстве» (эксклюзив, специальный эпизод, доступен в подписке)

Выполненная в технике 2D новогодняя короткометражка создана по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке, который не хотел трудиться и мечтал о «сказочной жизни», пока не оказался в настоящем Тридевятом царстве. По сюжету нового мультфильма главному герою предстоит вновь отправиться в волшебную страну, где полным ходом идёт подготовка к Новому Году. Однако оказавшись в Тридевятом царстве, Вовка ссорится с Морозко, что приводит ни много ни мало к отмене зимы. Недовольный этим внезапным обстоятельством Царь грозит незадачливому герою суровым наказанием, и теперь Вовке предстоит вернуть зиму любой ценой и спасти праздник.

С 1 января — сериал «Предпоследняя инстанция» (эксклюзив, доступен в подписках)

Сериал расскажет историю самых обычных людей – Максима (Павел Прилучный) и Валентины (Ирина Розанова). Он ищет способ заработать денег, а она пытается достроить дачу под Мытищами. Но у них обоих весьма необычные работодатели - Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет – в Ад или Рай. И так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать свое место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа. В сериале также снялись Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Яна Кошкина, Валерий Афанасьев, Екатерина Васильева, Елизавета Моряк, Вячеслав Манучаров и другие актеры.

Со 2 января — РЯД 19 (ко-эксклюзив)

Молодая врач Катя с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар свой детский кошмар. Триллер Александра Бабаева со Светланой Ивановой, Вольфгангом Черни, Мартой Кесслер, Екатериной Вилковой, Анатолией Котом, Виталией Корниенко и Денисом Ясиком в главных ролях.

С 3 января — НЕБО (ко-эксклюзив)

Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных характера, две разные судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Военная драма Игоря Копылова с Иваном Петренко, Иваном Батаревым, Сергеем Губановым, Марией Мироновой и Дмитрием Власкиным в главных ролях.

С 4 января — сериал «Экипаж 314» (все серии, эксклюзив, доступен в подписках)

У патрульных экипажа 314 особый нюх на неприятности и несомненный талант любую сложную ситуацию превратить в безвыходную. Именно поэтому к ним обращаются лишь в самых крайних случаях. Санычу, Лёне и Валере удержаться в рамках закона также трудно, как молодежи в вверенном им Бобровске. Купят машину, так сразу в розыске и с бандитом, выпьют чайку у старушки, так с галлюциногенами, прячут труп, так он тут же норовит убежать. Вместе с начальником местного РУВД Максимычем эти трое покажут, как снимать «Жмурки 2», искать маньяков и в чем разница между московскими начальниками и беглецами из местного сумасшедшего дома. В аномальной зоне этой дикой полицейской сатиры любой случай оказывается банановой кожурой, на которой поскользнутся все трое. Но лишь для того, чтобы с достоинством, а не с чистой совестью, выйти из ситуации.

С 4 января — сериал «Моя большая тайна» (все серии, эксклюзив, доступен в подписках)

В закрытом кампусе экспериментального вуза на острове Русский происходит трагедия — на вечеринке по случаю окончания учебного года погибает звезда и красавица Катя Растопчина (Александра Соловьёва). Её тело обнаруживает плавающим в бассейне, но было ли это самоубийство? Её лучшая подруга и в то же время главная подозреваемая Соня Кимаева (Кристина Кучеренко) уезжает на лето в Корею, чтобы в сентябре вернуться в учебное заведение и начать расследование смерти Кати. Тайны в этом месте есть у всех. Российский сериал порадует поклонников «13 причин почему», «Ривердейла» и даже напомнит о «Твин Пикс» Дэвида Линча.

В январе — ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ

Продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство. Душевный привет из 80-х с Полом Раддом, Маккеной Грейс, Финном Вулфардом, Кэрри Кун и Энни Поттс в главных ролях.

С 5 января — РЕСПЕКТ

Канадско-американская биографическая драма режиссёра Лисль Томми «Респект» охватывает весь творческий путь известной американской соул-певицы Ареты Франклин (в исполнении Дженнифер Хадсон) — от пения в хоре до дней, когда она стала королевой соула. В ленте также снялись Форест Уитакер, Одра МакДональд, Марлон Уэйанс, Марк Марон, а также певица Мэри Джей Блайдж, Титусс Берджесс и другие. Саундтреком к ленте послужили оригинальные песни Ареты Франклин.

С 5 января — ЛИГА МОНСТРОВ (доступен в подписках)

В мире, где монстрический реслинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера. Милашке-неудачнику предстоит пройти непростой путь под руководством юной, но суровой наставницы, чтобы стать чемпионом.

С 7 января — Концерт «Холодное сердце» Disney (эксклюзив, доступен в подписке)

В дни новогодних каникул, когда так хочется волшебства и праздника, зрителей Okko ждет настоящий сюрприз - артисты, голосами которых говорят герои в российской версии картины, впервые соберутся вместе на сцене, чтобы исполнить песни из фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Самые популярные и любимые песни Анны, Эльзы, Олафа и других героев Эренделла, среди которых «Отпусти и забудь», «Вновь за горизонт», «Когда мы вместе», «Это моя любовь», прозвучат в сопровождении государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки. На сцене выступят Дима Билан, Сергей Пенкин, Анна Бутурлина, Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак.

В январе — ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ

Франция, конец XIV века. Отношения между рыцарем Жаном де Карружем и его соратником и соседом Жаком Ле Гри постепенно портятся, и дело доходит до неразрешимого конфликта. Оскорблённый Карруж обращается за помощью к королю Франции Карлу VI, и тот постановляет — противники должны решить спор в смертельной дуэли. Историческая драма Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером, Джоди Комер и Беном Аффлеком в главных ролях.

В январе — ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ. КАНЗАС ИВНИНГ САН»

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века. Новая картина Уэса Андерсона Джеффри Райтом, Эдрианом Броуди, Тильдой Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Биллом Мюррейем, Бенисио Дель Торо и Оуэном Уилсоном в главных ролях.