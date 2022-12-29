Okko представил дайджест релизов к новогодним праздникам

Новый сезон «Предпоследней инстанции», «Манюня» и многое другое

С 1 января — «Предпоследняя инстанция. Новый сезон» (original, доступен по подписке)

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое ныне Максимом (Павел Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает как часы: никаких сбоев и неучтенных душ. Но все в одночасье меняется, когда вдруг души начинают в обход УПРД отправляться в Ад, вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника, заключающего с людьми напрямую договоры о продажи души. Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Ирина Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Уже в Okko — коллекция фильмов о Гарри Поттере (доступна по подпискам Премиум и Amediateka)

Уже в Okko — «Кунгур» (original, доступен по подписке)

Отсидев 8 лет за преступление, которого не совершал, Егор (Евгений Морозов) возвращается в родной поселок Рыбачий, что на берегу моря. Кунгур — ближайший населённый пункт, куда мог бы уехать мужчина, но он не бежит от прошлого. Местные не рады, что Егор после тюрьмы не уехал куда-то подальше. Его бывшая жена Анна (Виктория Романенко) успела снова выйти замуж — за главного местного бизнесмена Виктора. Сын бывшего зэка Леша считает Виктора отцом, а настоящего папу не знает. Вернувшемуся домой Егору трудно освоиться: работу давать никто не хочет, в любой момент готовы побить, почти все жители Рыбачьего считают его убийцей, а потому косо смотрят. Невинно осужденный понимает, что против него восемь лет назад сплели заговор. Кто-то должен знать правду. Чтобы доказать непричастность к преступлению, Егору предстоит найти настоящего убийцу. «Кунгур» — не только детектив, но и интересный срез закрытого сообщества, живущего по своим законам. Важное место отводится романтической линии: Анна мечется между бывшим и новым мужем. Всё тайное непременно станет явным.

Уже в Okko — новый сезон сериала «Манюня» (original, доступен по подписке)

Продолжение экранизации детского бестселлера Наринэ Абгарян. В новом сезоне зрителей ждет продолжение трогательных и смешных воспоминаний девочки Наринэ о ее детстве и дружбе с невероятно обаятельной Манюней. Наступило долгожданное лето, и Наринэ и Манюня готовятся провести его с максимальным удовольствием! Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам, так как родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь! И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир». Где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

Уже в Okko — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (доступен по подписке)

Русский князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете. Масштабная киноэпопея Антона Мегердичева, экранизация бестселлера Алексея Иванова, с Александром Кузнецовым в роли князя Михаила.

Уже в Okko — документальный фильм МАНИФЕСТ НОВОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ (доступен по подписке)

«Женщина — должна? Быть красивой, успешной, ухоженной, активной, мамой, дочерью, женой… Множество самых разных требований часто не оставляют места, чтобы быть собой. Лауреат «Кинотавра» Ксения Зуева и курорт Mriya Resort & SPA в течение целого года встречались с известными женщинами по всей России – разных профессий, возрастов, семейного статуса, чтобы искренне поговорить с ними о том, как они видят роль современной женщины.

Уже в Okko — ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (доступен по подписке)

23-летний Александр Фарель, блестящий студент Стэнфордского университета, прилетает во Францию, чтобы присутствовать на церемонии награждения своего отца Жана, известного телеведущего. Парень также навещает мать Клэр, которая после развода живет с новым партнером Адамом. На совместном ужине Клэр предлагает Алексу взять с собой на вечеринку, на которую он собирается, 17-летнюю Милу, дочь Адама от первого брака. На следующее утро в роскошную квартиру Фарелей влетает полиция, чтобы арестовать Александра — Мила написала заявление об изнасиловании. Герой утверждает, что секс был по взаимному согласию, но доказать это кажется невозможным. Процессуальная драма Ивана Атталя с трех точек зрения: он, она и суд.

Уже в Okko — новый сезон сериала «Вампиры средней полосы» (доступен по подписке Премиум и Start)

Во втором сезоне смоленских вампиров ждут новые испытания. Святославу Вернидубовичу и его родне нужно наладить отношения с новым Хранителем. На этой должности Костя продолжает дело матери с особым рвением и даже жесткостью, желая взять всех вампиров под полный контроль. Ситуацию осложняет новая серия странных убийств с явным вампирским следом, так что семья вновь оказывается опасно близка к разоблачению и традиционно — в числе подозреваемых. Деду Славе и его разношерстной родне придется вновь отыскать настоящего убийцу. Также во втором сезоне вампирское семейство пополнится новой юной «родственницей»!

Уже в Okko — новый сезон сериала «Королевство» (доступен по подписке)

Королевская больница Копенгагена — уникальное медицинское учреждение. Оно расположено в многоэтажном здании. В подвале заседает масонская ложа, пациенты слышат крики умершей много лет назад от рук отца-врача девочки, а спиритуалистка Сигрид Друссе (Кирстен Рольффес) уверена, что сможет связаться с призраком ребёнка и успокоить её. Ведь в таких условиях не излечиться, не работать невозможно. На работу в странную датскую больницу поступает швед Хельмер (Эрнст-Хуго Ерегорд), мизантроп и националист. Доктор только и мечтает, что вернуться на родину. «Королевство» — единственный сериал Ларса фон Триера.

Уже в Okko — ГРАНИЦЫ ЛЮБВИ (доступен по подписке)

После долгих лет совместной жизни (а пара не только состоит в браке, они ещё и работают вместе) Петр (Матыас Резничек) и Хана (Хана Вагнерова) решают поделиться друг с другом нереализованными эротическими фантазиями. Очень быстро невинный разговор перерастает в эксперимент с полигамными отношениями. Но, как это часто бывает, муж и жена по-разному чувствуют себя в новых непривычных обстоятельствах, а значит им едва ли удастся избежать конфликта. Премьера картины Томаша Вински состоялась в основном конкурсе фестиваля в Карловых Варах.

Уже в Okko — ЛЮБОВНИКИ (доступен по подписке)

В попытке наладить личную жизнь трое непохожих друг на друга мужчин обращаются за помощью к психологу. На тренинге они понимают, что методы специалиста причиняют им еще больше дискомфорта, чем общение с женщинами, и уходят в бар, чтобы за стаканом-другим перемыть косточки своим обидчицам. Пообщавшись, они приходят к выводу, что один из них — Паша — настоящий специалист по женской психологии, а это значит, что, объединившись, они смогут уладить все проблемы не только в своей жизни, но и в жизни других обманутых мужчин. Но, как водится, в жизни все оказалось намного сложнее. Комедия Елены Хазановой с Павлом Прилучным, Романом Курцыным, Алексеем Золотовицким, Аленой Бабенко, Максимом Виторганом и Глюк’oza в главных ролях.

Уже в Okko — ИМПЕРАТОР (доступен по подписке)

В старшем классе провинциального города появляется новенький — 15-летний Арс (Владимир Сарапульцев). Он живёт с невротичной мамой и привык уходить в себя. Парень интересуется японской философией и пытается связаться с мёртвыми. Он задумчивый, тихий и аккуратный подросток. На Арса заглядываются одноклассницы, считая его зрелым и рассудительным. Но социализация новенькому даётся не так-то легко. Его сразу же невзлюбил главный задира в классе по кличке Неженка (Данил Тябин). На все нападки оппонента Арс отвечает стоически, но долго так продолжаться не может и конфликт обязательно выльется в открытую ссору. Дебют Альфии Хабибуллиной участвовал в конкурсе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Уже в Okko — Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (доступен по подписке)

Максиму все время некогда. На работе куча дел, которые может выполнить только он, поэтому герой вечно куда-то спешит, но всё равно везде опаздывает. Максим совершенно забыл о годовщине отношений с любимой девушкой Сашей — потому что на нее у него тоже нет времени. Но всё меняется, когда однажды Максима подвозит странного вида таксистка, с которой герой умудряется повздорить. За это женщина насылает на Макса проклятье — теперь каждый его год будет пролетать всего за полчаса, и герою придется пересмотреть многое в своей жизни, чтобы остановить этот процесс перемотки. Фантастическая комедия Никиты Владимирова с Андреем Бурковским, Ксенией Тепловой, Татьяной Догилевой, Ириной Пеговой и Федором Лавровым в главных ролях.

Уже в Okko — ПЕТРОПОЛИС (доступен по подписке)

Живущему и работающему в США русскому учёному Владимиру Огневу предлагают провести невероятный эксперимент: изучить возможную реакцию людей на новость о существовании инопланетного разума. Вскоре Владимир понимает, что сценарий этот реальный, и человечество давно тайно общается с гостями из другой галактики. Пришельцы дали много полезного человечеству, но у них есть свой далеко не благородный интерес, и именно Огнев может спасти Землю. Камерная драма-размышление театрального режиссера Валерия Фокина.

Уже в Okko — НИТРАМ (доступен по подписке)

Середина 90-х. Изолированный от общества и обиженный на мир Нитрам живет с родителями в маленьком городке на острове Тасмания. С ним никто не хочет ни дружить, ни встречаться, работать он тоже не может и живет с родителями, для которых присутствие неудобного человека — постоянный стресс. Однажды этот глубоко несчастный, одинокий и асоциальный тип все-таки найдет друга в лице одинокой эксцентричной соседки, которую тут же нечаянно и убьет. А потом устроит массшутинг.

Уже в Okko — ДИКИЕ ПРЕДКИ (доступен по подписке)

Канун нового 2000 года. Молодые представители казачьей и татарской семей поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов. Две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву — крестить или обрезать… Желание каждой семьи оказаться первой в споре превращается в приключение, во время которого происходят таинственные события и истории любви. Комедия Владимира Болгова и Юрия Бунина с Наилем Абдрахмановым, Натальей Ионовой, Анной Уколовой, Камилем Лариным, Алексеем Булдаковым и Розой Хайруллиной в главных ролях.

Уже в Okko — ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (доступен по подписке)

Домашний пёс по имени Гудини не скрывает своей радости — его хозяйка Моника скоро выходит замуж за своего бойфренда Шейна. На свадьбу приглашены все соседи. Это привлекает внимание грабителей, задумавших обчистить состоятельные дома, пока их владельцы гуляют на торжестве Моники. О планах грабителей узнают дети героев, но только объединившись с Гудини и его друзьями они смогут спасти праздник и не дать преступникам совершить масштабное ограбление района.

Уже в Okko — ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР (доступен по подписке)

Элитный массажист становится главным подозреваемым в деле об исчезновении нескольких клиенток его салона. Все исчезнувшие — молодые девушки, стремящиеся выбраться из провинциальной глубинки в столицу, сделать карьеру моделей или просто стать дорогими содержанками. Драма Юсупа Разыкова с Алексеем Гуськовым и Аней Чиповской в главных ролях.

Уже в Okko — ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (доступен по подписке)

Ферруччо Ламборгини (Романо Реджиани) возвращается домой с полей Второй мировой. Италия находится в руинах. Но если для кого-то это трагедия, то для других возможности. Ламборгини не собирается копаться в земле, как его мама (Франческа Де Мартини) и папа (Фортунато Серлино). Он хочет собирать спорткары. Всю жизнь он интересовался различными механизмами и металлическими конструкциями. Молодой человек верит в себя, и ему удается построить успешный бизнес по конструированию тракторов, но свою мечту Ферруччо не оставляет. Уже во взрослом возрасте Ламборгини (Фрэнк Грилло) собирает неземной красоты спорткар, надеясь обогнать конкурента в лице Энцо Феррари (Гэбриел Бирн). Байопик итальянского инженера и бизнесмена снял Бобби Мореско.

С 30 декабря — ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (доступен по подписке)

Гена добился успеха в мире юмора и стендапа, а Милана стала его женой и менеджером. Однако со временем совместная работа ставит под угрозу личные отношения. Брак находится на грани распада. Чтобы спасти отношения, Гена идет на рискованный шаг. Теперь он хочет помочь Милане исполнить ее давнюю мечту, но так, чтобы она не догадалась. Только вот эта авантюра может не понравиться девушке и еще сильнее обострить их семейный конфликт. Сиквел легкой комедии с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.

Уже в Okko — КОРАБЛЬ В ПУСАН (доступен по подписке)

Под прикрытием перевозки особо опасных преступников с Филиппин в порт Пусана должны доставить секретный груз. Безопасность его транспортировки обеспечивает элитный спецназ. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до ценного груза, оказывается, что на корабле есть сила пострашнее их. Чтобы добраться до Пусана, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.

С 30 декабря — ГРОЗНЫЙ ПАПА (доступен по подписке)

Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича. Фантастическая комедия Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова с Евгением Гришковцом в роли Ивана Грозного.

С 1 января — ПИЛА: СПИРАЛЬ (доступен по подписке)

Перезапуск легендарной хоррор-франшизы с необычным составом. Сопродюсер, сценарист, исполнитель главной роли — Крис Рок, которому надоело комическое амплуа. Он играет нью-йоркского детектива, расследующего странные убийства. Полицейский задается ужасным вопросом: неужели Пила или его подражатели снова начали охоту на жертв? Затем герой понимает, что охота идет на него самого. Возможно, он должен попросить помощи своего отца (Сэмюэл Л. Джексон), ветерана полиции, который многое знает о преступлениях прошлого. Кто-то мастерски копирует почерк легендарного маньяка.

Со 2 января — «Кислород» (доступен по подписке)

Трое альпинистов, двое опытных восходителей и молодой новичок, отправляются в Пакистан — штурмовать высочайшие вершины мира Броуд Пик (8 051 м) и К2 (8 611 м). Они готовились к трудностям, но столкнутся с испытаниями, которые сложно было даже представить. На грани жизни и смерти, на высоте, где самое ценное — кислород.

Со 2 января — «Против всех» (доступен по подписке Премиум и Start)

Дед Захар всю жизнь провел в деревне — удил рыбу в пруду, ходил в лес по грибы и за земляникой на луг. Теперь на месте всего, что он любил, построили современный ЖК с пластиковыми окнами. Но свой дом дед Захар уберег. И планирует стоять до последнего против всех этих ценителей раздельных санузлов. От создателей «Ивановы-Ивановы».

С 3 января — ПО-МУЖСКИ (доступен по подписке)

Глеб (Антон Лапенко) в свои 35 добился всего того, о чём другие мужчины на пороге кризиса среднего возраста могут только мечтать. У него есть жена Полина (Екатерина Щербакова), собственное дело и отличный загородный дом, который мужчина построил своими руками. Нет только детей — жена не хочет. Во время новоселья и посиделок с друзьями мимо дома Глеба прошёл пьяный сосед Артур (Сергей Васин) и швырнул мусорный пакет на участок пары. Полина ввязалась в конфликт и получила пощёчину от гопника. Глеб не поспешил ответить, после чего стал регулярно выслушивать упрёки от жены и подвергать сомнениям весь свой быт. Драму о токсичной маскулинности снял дебютант Максим Кулагин.

С 4 января — ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО (доступен по подписке)

На дворе 2555 год, и надвигается неизбежный конец света из-за разрушенной экологии. Фокс отправляется в 21 век в надежде предотвратить апокалипсис. Он должен найти Алису, дочь политика, который, несмотря на нарушения, подпишет разрешение на строительство атомной электростанции. Именно ее взрыв и убьет человечество в будущем. Фоксу и Алисе пытается помешать пространственно-временной патруль, чья задача сохранить историю вне зависимости от последствий.

С 5 января — ЕЛКИ 9 (доступен по подписке)

За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. В Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства.

С 5 января — ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (доступен по подписке)

На борту шикарной круизной яхты, напоминающей пятизвёздочный отель, собираются богачи из разных стран. Модели Яйя (Чарлби Дин) и Карл (Харрис Дикинсон) попали на круиз бесплатно: девушка является влиятельным инфлюэнсером и будет исправно выкладывать фотографии с путешествия в соцсети. Милая пара британских старичков — Винсент (Оливер Форд Дейвис) и Клементина (Аманда Уокер) — сколотила состояние на «средствах установления демократии» (в простонародье — на торговле оружием). Русский олигарх Дмитрий (Златко Бурич) лукаво называет себя «королём говна» — он продаёт удобрения, а крупный бизнес ему достался в лихие 90-е в результате приватизации. Капитан яхты — пьющий американец-марксист Томас (Вуди Харрельсон). Однажды вечером судно попадает в страшный шторм, выживут не все пассажиры. Режиссёром уморительной классовой сатиры стал швед Рубен Эстлунд. Картину удостоилась «Золотой пальмовой ветви».

С 6 января — СЕСТРЫ (доступен по подписке)

Аня (Ирина Старшенбаум) заперта в четырёх стенах и никак не может убежать из квартиры вместе с сыном Митей (Ярослав Головнёв). Муж Андрей (Никита Ефремов) избивает жену, но каждый раз постфактум объясняет очередной бытовой конфликт поведением жертвы — классика газлайтинга. В какой-то момент супруг и вовсе увозит сына к бабушке (Надежда Маркина) и запирает Аню на ключ. Выход Аня находит в общине под названием «Сёстры». Девушки давно, успешно и радикально борются с домашним насилием. Аня начинает сомневаться, что стоило связываться с загадочной организацией.

С 7 января — ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (доступен по подписке)

Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику — Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом — Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне праздника Улей похищен. Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.

С 9 января — АНДРЕЙ САХАРОВ. ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА… (доступен по подписке)

В основе документального фильма об ученом, мыслителе, правозащитнике — воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей.