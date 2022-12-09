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Okko и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: БК

9 декабря 2022

Планируется создание и распространение образовательных проектов

Okko и Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве в создании и распространении образовательного контента.

В рамках партнерства будут реализованы совместные проекты, направленные на популяризацию науки и образования, увеличен спектр тем и форматов доступного просветительского контента. Также планируется развитие эксклюзивных спецпроектов, которые будут доступны в Okko.

Первым проектом НИУ ВШЭ, размещенным в онлайн-кинотеатре, стал оригинальный проект LessON. Пользователям Okko уже доступны пять выпусков научно-популярного проекта с участием преподавателей, сотрудников и выпускников Высшей школы экономики. Зрителям будут представлены блиц-интервью от первого лица на темы «Интеллектуальная собственность в интернете», «Как предотвратить профессиональное выгорание», «Как развивать креативное мышление», «Как исследуют медитации?» и «Успеть до 30». Коллекция сервиса будет пополняться по мере релиза новых серий.

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