Okko анонсировал новинки октября 2022 года

Сериалы «1703» и «Лэйт Найт Скул», кинорелизы и многое другое

Уже в Okko — оригинальный сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» (весь сезон, доступен по подписке)

Успешный юрист Анна (Елена Лядова) живёт в своё удовольствие и ни в чём себя не ограничивает, даже в мужчинах. Впереди сложный проект на три месяца, а потому 45-летней женщине нужен любовник на квартал. Главное, чтобы секс был классный, а остальное как-нибудь приложится. В финал отбора Анны вышли двое: скучноватый 35-летний банкир Игорь (Антон Филипенко) и 55-летний владелец трёх баров с привычкой загулять на денёк-другой Урий (Гоша Куценко). У каждого претендента свои плюсы и минусы, Анне крайне сложно сделать выбор. Ситуация принимает ещё более интересный оборот, когда женщина узнаёт, что из Лондона в Москву вот-вот вернётся сын Ваня (Макар Хлебников), да ещё и не один. Его девушка-пакистанка ждёт ребёнка, так что Анна скоро станет бабушкой. Теперь она выбирает дедушку для внучки.

Уже в Okko — документальный фильм АСМАРАЛ (доступен по подписке)

Футбольные болельщики со стажем прекрасно помнят московский клуб «Асмарал», который в начале 90-х выступал в высшей лиге чемпионата России. «Асмарал» был создан в 1990 году иракским предпринимателем Хусамом Аль-Халиди на базе команды футбольной школы «Красная Пресня». Домашние матчи команда проводила на стадионе «Красная Пресня» в самом центре Москвы. И хотя на высоком уровне команда отыграла буквально 4 года (а высшем дивизионе и вовсе 2 сезона), она оставила яркий след в истории футбола страны. Это был первый частный футбольный проект в СССР, первый клуб с иностранным владельцем и женщиной-президентом. Впервые футболисты и тренеры получали премии за победы, голы, передачи или высокие места в турнирной таблице. В истории «Асмарала» легко углядеть приметы портрета нашей страны на сломе двух эпох и в начале 90-х.

Уже в Okko — «1703»(доступен по подписке)

Молодой Вадим (Кузьма Сапрыкин) закончил академию МВД и тут же перевёлся из Москвы в Петербург. В городе на Неве у парня живёт невеста, он хочет почаще с ней видеться. Напарником Вадима становится сильно пьющий хмурый опер Гоша (Гоша Куценко). Кажется, он вот-вот готов покончить с собой. Старший товарищ относится к юному коллеге настороженно: говорят, папа Вадима — большой человек в московской полиции. Первым делом только что образовавшегося дуэта становится исчезновение трупов девушек из петербургских моргов. Возможно, в городе объявились сатанисты, но это не точно. Название проекта отсылает к году основания Петербурга. Все эпизоды инфернальной комедии снял Сергей Сенцов, а сценарий написал молодой автор Денис Артамонов. В проекте снялись Павел Табаков, Софья Лебедева, Роза Хайруллина, Николай Фоменко и певец Шарлот.

Уже в Okko — мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (доступен по подписке)

Деревня Какамучо, расположенная в альтернативной Японии и заселённая кошками, страдает от постоянных набегов бандитов, тайно нанятых Ика Чу, котом-чиновником. Его планы по захвату земель слегка меняются, когда жители обращаются к нему же за помощью. Хитрый Чу благосклонно выполняет их просьбу и назначет их самураем пса Хэнка. Уверенный, что кошки Какамучо быстро выгонят собаку, он не ожидал, что вскоре пёс станет самой его большой проблемой. Новый воин неожиданно подружился с Джимбо, бывшим могущественным самураем. Он соглашается научить Хэнка приемам боя, прежде чем приспешники Чу снова приедут в город.

Уже в Okko — ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (доступен по подписке)

В канун рождества молодой адвокат Гриффин Рид ругается с девушкой, не успев сделать ей предложение. После ссоры парень отправляется в русскую баню и налегает на алкоголь.Такси везёт его по указанному адресу, где тот мгновенно засыпает. Риэлторка Марго Хейс возвращается домой после расставания с бойфрендом и обнаруживает в собственной постели обнажённого нетрезвого незнакомца. Он, как Марго, живёт на Мэйпл-Драйв, 15, правда в совсем другом микрорайоне.

Уже в Okko — ЧЕЛОВЕК ИЗ РИМА

Взломав компьютер Папы Римского, неизвестный хакер оставляет сообщение о загадочных событиях, произошедших в старинной церкви Севильи. Ватикан поручает отцу Куарту тайно расследовать это дело. Но согласится ли древний храм поделиться своими секретами или накажет любого, кто осмелится до них добраться?

С 5 октября — УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (доступен по подписке)

Режиссёр Реми, в портфолио которого сплошь рекламные ролики и корпоративные фильмы, приступает к производству зомби-хоррора по заказу стримингового сервиса. Картина снимается одним кадром и идёт в прямом эфире, так что у постановщика нет права на ошибку. При этом бюджет ограничен, продюсеры давят, актёры переигрывают, а затем команду Реми атакуют настоящие ожившие мертвецы.

С 6 октября — ПОРТЬЕ: МАЛЬЧИК НА ПОБЕГУШКАХ (доступен по подписке)

История сценариста, который устраивается на работу швейцаром в гостиницу, чтобы написать сценарий фильма об отеле.

С 6 октября — ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина? Четвертая часть франшизы о разрушительной любви и взрослении.

С 6 октября — мультфильм БАРБОСКИНЫ TEAM (доступен по подписке)

Барбоскины пустились в пляс. Теперь они не просто семья, а танцевальная команда с аккаунтами в соцсетях и набирающими популярность видео. Для полного успеха блогерам не хватает лишь советов «бывалых». Пока Барбоскины готовятся к популярному конкурсу по хореографии, рядом поселяется настоящая онлайн-звезда, танцовщица Кэт. Семейство надеется получить от популярной кошечки дельные советы, но Кэт задумала коварный план по устранению конкурентов. Смогут ли Барбоскины сохранить сплочённость на пути к славе?

С 11 октября — сериал «Естественный отбор» (3 сезон, эксклюзив, доступен по подписке)

Третий и финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» — ироничного драмеди, основанного на реальных первых свиданиях, который завершится свадьбой. Но это не точно. «Естественный отбор» — комедийный сериал о свиданиях и отношениях. Сериал создается при поддержке Института развития интернета с 2020 года.

С 12 октября — «Лэйт Найт Скул» (доступен по подписке)

Старшеклассник Илья Майер (Алексей Лукин) вынужденно меняет лондонскую школу на московскую. На новом месте подросток быстро становится популярным. Парень узнаёт, что его одноклассницу Иру (Иванка Осина-Фридман) травят из-за слитых в открытый доступ обнажённых фотографий. Девушка отшила парня, а тот в отместку подкараулил её у школьного компьютера и узнал её логин и пароль от соцсетей. Илья записал видео в поддержку Иры. Новенькому предлагают стать ведущим ток-шоу Late Night School, которую сверстники хотят снимать прямо в школьном спортивном зале. Передача становится всё более популярной, но появляются и новые проблемы. Сериал о подростках и их актуальных проблемах сняла молодая постановщица Ника Яковлева. «Лэйт Найт Скул» — достойный отечественный ответ «Сексуальному просвещению» и «Эйфории».

С 13 октября — БЕЛЫЙ СЛОН (доступен по подписке)

В прошлом морской пехотинец Габриэль Танкреди строит головокружительную карьеру в криминальном мире. Секрет его успеха — умение стрелять без раздумий, когда приказывают. Нынешний босс Танкреди Арнольд Соломон ценит его не только как надежного исполнителя, но и как верного друга. Однако, несмотря на солидное жалование и взаимное уважение, однажды между друзьями пробегает черная кошка. Выполняя очередное задание Соломона, Танкреди отказывается устранить случайную свидетельницу. Ей оказывается детектив Ванесса с солидным военным прошлым в Афганистане. Соломон настаивает, Танкреди упорствует, а Ванесса и без неожиданного защитника не даст себя в обиду. Так бывшие друзья развязывают в городе настоящую криминальную войну.

С 20 октября — ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (доступен по подписке)

1830 год. Молодой Эдгар — один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в городке Воронья лощина, где проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу. Эдгар Аллан По станет писателем и по прошествии времени обретет мировую славу…

С 31 октября — «Белый лотос» (новый сезон, доступен по подписке Премиум и Amediateka)

Александра Даддарио в мрачном комедийном сериале о весьма странных событиях, которые развиваются в райском гавайском курортном отеле. Сюда съезжаются самые разные обыватели, у каждого из которых есть своя история и свои тайны: молодые супруги собираются провести здесь медовый месяц, страдающая от одиночества дама привозит на остров прах своей матери-тирана, пестрая семейка, состоящая из папаши-ипохондрика, деловитой мамы, дочки, склонной к смелым сексуальным экспериментам и сына-трудного подростка. Все эти люди мечтают о райском отдыхе — но получить им предстоит нечто совсем иное. Уйму проблем и переживаний — и, в первую очередь, это касается сотрудников самой гостиницы.

В октябре — ТИБРА (доступен по подписке)

Отечественный психологический триллер с Викторией Исаковой. Главная героиня ленты — маленькая тринадцатилетняя девочка, которую странная внешность и замкнутость едва не сделали изгоем в обществе сверстников. Однажды она становится невольной свидетельницей жестокого преступления — убийства своей ровесницы. Ее показания и описания произошедшего играют огромную роль в расследовании. Но неожиданно для всех — и, в первую очередь, для самой себя — девочка влюбляется в главного подозреваемого по этому делу и впервые обнаруживает, что она всем нужна, что от ее слов и решений что-то зависит.

В октябре — БИТВА НА ОЗЕРЕ 2 (доступен по подписке)

Во время войны в Корее у Чосинского водохранилища разворачивается второе масштабное противостояние сил китайских добровольцев и войск ООН. Сиквел самого самого кассового фильма в истории китайского кино от лауреата Каннского кинофестиваля.

В октябре — «Кунгур» (доступен по подписке)

«Кунгур» расскажет историю рыбацкого поселка – маленького слепка большой страны. Здесь свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое – с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя. Каждый дом, каждая семья хранит свои секреты… Главному герою Егору удастся открыть страшную правду, но какую цену он за нее заплатит? Детективный сериал Сергея Попова с Евгением Морозовым, Евгением Харитоновым, Викторией Романенко и Юлией Полынской в главных ролях.

В октябре — «Алиса не может ждать» (доступен по подписке Премиум и Start)

Алисе пятнадцать, учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.