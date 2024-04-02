Okko рассказал о новинках апреля

«Тень Чикатило», новая серия «13 карт» и многое другое

Главная новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko уже 4 апреля – это детективный сериал «Тень Чикатило». Продолжение «Чикатило» Сарика Андреасяна расскажет о новом деле следователей во главе с опытным и жестким полковником Ковалевым. На этот раз им придется столкнуться с неуловимым преступником – милиционером Дмитрием Попцовым, образ которого основан на знаменитом «ангарском маньяке».

Кроме того, зрителей стриминга ждут новая серия анимационного проекта «13 карт», драматический байопик КОМАНДИР и много лицензионных новинок.

Только в Okko

С 4 апреля:

«Тень Чикатило» (детектив, реж. Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили)

Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступа к милицейским архивам и базам данных Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого демона, от которого нет спасения. И все же оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти.

Также на сервисе:

С 3 апреля:

ВЕЛИКАЯ МАГИЯ (драмеди, реж. Нанни Моретти)

Знаменитый кинорежиссер приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.

С 4 апреля:

ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ (драма, реж. Лоуренс Майкл Ливайн)

Молодая актриса Эллисон хочет стать режиссером и в поисках вдохновения уезжает за город, к тихому лесному озеру. Планируя написать сценарий, она снимает комнату у милой пары: Гейба и его беременной жены Блэр. Они радушно встречают гостью, а вечерами троица проводит время за разговорами. Постепенно Эллисон начинает замечать растущее напряжение между супругами: они все злее подкалывают друг друга, не сдерживают негативных эмоций, позволяют себе повысить голос. Гостья понимает, что Блэр ревнует мужа к ней. Но как бы развивались события, если бы все было наоборот: Эллисон — жена Гейба, а Блэр приехала к ним погостить?

С 5 апреля:

КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ (фантастическая драма, реж. Тома Кайе)

Мир охвачен волной неизвестной мутации, которая превращает людей в зверей. Опасны ли мутанты? Как передаётся заболевание? Франсуа делает всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больничный филиал на юге Франции, он с 16-летним сыном Эмилем едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть жена Франсуа, исчезают. Отец с сыном начинают поиски Ланы, которые навсегда изменят их жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ СТРЕЛОК (биографическая драма, реж. Терри Лоан)

92-летний ветеран Второй мировой войны Арти Кроуфорд живет в доме престарелых в Северной Ирландии. Совсем недавно мужчина потерял свою любимую жену, что стало для него очень тяжелой утратой. Арти живет прошлым, постоянно вспоминая события своей военной молодости. В 75-ю годовщину высадки десанта в Нормандии ветеран планирует отправиться во Францию, чтобы отдать дань памяти боевым товарищам. Однако администрация отказывает ему в праве совершить эту важную поездку. Тогда Арти решает уйти в самоволку! Он сбегает из пансионата, чтобы отправиться в трудное, но чрезвычайно вдохновляющее путешествие — на встречу с призраками своего боевого прошлого.

ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (боевик, реж. Уильям Юбэнк)

Отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. С базы поддержку с воздуха осуществляют оператор беспилотника Рипер и его напарница. Вскоре ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с превосходящими силами противника. После ожесточённого боя в живых остаётся лишь сержант Кинни — молодой морпех, отвечающий за связь с Рипером и координацию его действий. Для Кинни это лишь вторая боевая миссия, и теперь парню придётся в одиночку пробираться по вражеской территории к точке эвакуации, а Рипер становится его единственной надеждой на спасение.

С 8 апреля:

ДЖЕЙК СУПЕРЗВЕЗДА (мелодрама, реж. Брэндон Кларк)

Выходец из города Либерти штата Колорадо Джейк Коллинз стал известным исполнителем кантри-музыки в Нэшвилле, оставив позади не только дом, но и свою девушку Эмбер. Вскоре у него возникают трудности с первым крупным контрактом, и продюсер студии разрывает с ним отношения. Тогда, чтобы набраться вдохновения и написать новую музыку, Джейк решает вернуться домой, где Эмбер уже успешно ведет бизнес, а в свободное время обучает детей игре на гитаре. Возможно, общее прошлое снова их сблизит.

ПОСЛЕДНЯЯ СДЕЛКА (боевик, реж. Джонатан Салеми)

Долгое время Винсент зарабатывал на жизнь продажей травки. Но вместе с декриминализацией марихуаны в его жизни наступила черная полоса: Винсент не смог получить лицензию и начал терять клиентов, а вместе с ними и деньги. Партнер по имени Бобби предлагает Винсенту единственный возможный выход из положения — заключить сделку с бандой преступников, которым они едва ли могут доверять.

ИГРА КИЛЛЕРОВ (криминальный боевик, реж.Чон У-сон)

Главным сюрпризом для Су-хёка после выхода из тюрьмы стала новость от бывшей подружки, что у него есть дочь-подросток. Профессиональный киллер, отсидевший десять лет, решает покончить с криминалом, начать жить спокойной жизнью и заняться воспитанием ребенка. Однако боссы мафиозного синдиката хотят, чтобы Су-хёк вернулся к своей кровавой работе. Похитив его дочь, они планируют заставить киллера выполнять их поручения, но тот вместо этого разворачивает войну против них самих. На что способен разъяренный отец, обладающий талантом убивать?

С 11 апреля:

«Кресло» (комедия, реж. Максим Карлышев)

Жизнь у Миши не заладилась. В одночасье он лишился девушки, работы и уверенности в завтрашнем дне. Купив на «Авито» кресло, он находит внутри папку с документами и огромную сумму денег, принадлежащие правой руке губернатора города. Размышляя, что делать с находкой, Михаил начинает понемногу исправлять коммунальные недочеты во дворе, чем заслуживает уважение жителей и статус народного депутата. Однако губернатор обнаруживает пропажу документов, а в городе скоро выборы… Поможет ли всенародная любовь и таинственная папка занять Мише кресло губернатора?

ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (драмеди, реж. Фернан Мирас)

Мария, Хави, Паула и Лукас знают друг друга с детства. Трое из них продолжают жить в Буэнос Айресе, а Хави переехал в Уругвай, где налаживает свою личную жизнь. У Марии случается сердечный приступ и Хави, по просьбе друзей, срочно приезжает в Аргентину. Все вместе они решают позаботиться о Марии. Они снова та самая компания друзей, которыми были в детстве. И любовь, которую испытывали в детстве Мария и Хави, вспыхивает с новой силой. Но даже любовь не может остановить неизбежное.

С 12 апреля:

ЛЕТО ВО ФРАНЦИИ (мелодрама, реж. Марк Де Клоэ)

Две французские семьи, которые дружат уже много лет, запланировали отличный отпуск. Всей большой компанией — Мари и Люк с двумя дочерьми и Уолт и Лике с сыном — они арендуют роскошный дом в живописном месте. Впереди несколько беззаботных недель отдыха на солнце у бассейна с бокалом вина, но неожиданно возникает неловкая ситуация. Постоянно общаясь и гуляя по магазинам, Мари с Уолтом влюбляются друг в друга. Но что им делать со своими семьями? Любовники придумывают интересный выход: надо свести их супругов!

С 15 апреля:

ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (хоррор, реж. Рис Фрейк-Уотерфилд)

Будучи наивным ребёнком, Кристофер Робин подружился в Стоакровом лесу со странными существами, дал им имена и многие годы таскал им еду с кухни. Когда парень вырос и уехал в колледж, лесные друзья не вынесли голода и предательства — они озлобились и поклялись больше никогда не разговаривать на человеческом языке. Не поздоровилось и самому Кристоферу, спустя годы решившему показать своей невесте места, где он провёл счастливое детство. Теперь Винни и Пятак зверски истребляют всех, кто оказывается в их лесу, и приехавшая в съёмный дом провести веселые выходные компания девушек исключением не станет.

С 16 апреля:

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ (драма, реж. Франческа Аркибуджи)

Когда-то на берегу моря Марко Каррера по прозвищу Колибри познакомился с Луизой, любовь к которой пронес через всю жизнь — несмотря на то, что женат на Марине. С 1970-х его жизнь — это история встреч и расставаний, ошибок и озарений.

С 18 апреля:

ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ (комедия, реж. Сергей Илютин)

Маленький городок на Волге, середина 2000-х. В жизни находчивого Сашки наступает пятнадцатое лето: вновь дурачества с друзьями, вновь походы в местную «игровуху» и первые летние подработки. Всё идёт своим чередом, но Сашка ещё не знает — именно в это лето ему придётся взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.

С 24 апреля:

ОТРЯД УБИЙЦ (боевик, реж. Баинь Лю)

Руководитель засекреченного боевого отдела «ЩИТ» собрал и обучил группу очаровательных киллерш. Отлично подготовленные девушки — мастера боевых единоборств, которым поручают самые опасные миссии. Чжоу, один из сотрудников отдела, во время разведки пытается вывести на чистую воду преступную организацию. Видимо, его раскрывают, потому что связь с ним обрывается. На его поиски отправляются лучшие из лучших.

ЖИЛ-БЫЛ ТИГР (боевик, реж. Матур Госвами, Кабир Кхан)

Индийский спецагент по прозвищу Тигр во время очередной миссии влюбляется в очаровательную танцовщицу Зою — помощницу ученого, который подозревается в продаже секретных технологий пакистанской разведке.

С 29 апреля:

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ (мелодрама, реж. Скотт Корбан Сикма)

Кейт с сестрой, которая скоро выходит замуж, идет на свадебную ярмарку. В шутку они принимают участие в розыгрыше 100 000 долларов на свадебную церемонию, в котором Кейт выигрывает. Но у нее даже нет парня! Перед Кейт встает задача: найти жениха и не опозориться перед всеми.

Скоро:

КОМАНДИР (байопик, реж. Александр Гурьянов, Тимур Хван)

Геннадий Зайцев — обычный подросток в глухой уральской деревне. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы.

«Мосгаз. Дело №10. Метроном» (детектив, реж. Евгений Звездаков)

В МУРе происходят большие перемены. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы. Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева в тайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых драма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, романтическая комедия ЛЮБОВЬ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ и анимационный сериал «Мирэтта – детектив».

Фото: кадр из сериала «Тень Чикатило»