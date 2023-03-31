Онлайн-кинотеатр Окко анонсировал апрельские премьеры

Русские фильмы и сериалы, в том числе — документальная картина о Горшке

С 6 апреля — «Сансара»

Андрей широко отпраздновал 35-летие. Поздравления друзей, шумная вечеринка и приятный алкогольный туман. На следующий день он просыпается как ни в чем не бывало, только почему-то далеко не все события прошлого удается четко восстановить в памяти. Вскоре Андрей замечает странности и понимает, что проснулся в предыдущем дне. Жизнь начала течь вспять, но как вернуться в привычное русло? Главные роли в фантастической драме об ошибках прошлого и попытках стать лучше исполнили Павел Деревянко и Кристина Асмус. Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара».

БЕШЕНСТВО

В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне.

С 7 апреля — ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Успешный ведущий спортивных новостей Егор Тихонов после трагического события принимает решение изменить свою привычную жизнь. Он отправляется на поиски себя: становится волонтером в детской больнице, развлекает тяжело больных детей, ищет пропавших людей. На этом пути он встречает ту, которая понимает его, как никто другой. А в прежней, внешне счастливой жизни, остались жена и когда-то любимая работа. Куда его приведет этот поиск и какую цену придется заплатить за то, чтобы хоть немного приблизиться к осознанию смысла своего существования?

С 9 апреля — ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА

Мало кто из родственников хотел общаться с Хильдой, невероятно сварливой и неприятной пожилой женщиной. Пока она не заболела раком. Вот тут в стенах ее шикарного дома собралась целая толпа племянников, кузин и внуков, неожиданно воспылавших к ней любовью и заботой. Предприимчивые сестры Мейси и Саванна, желая оказаться в завещании, находят школьную любовь Хильды, чтобы подарить ей перед смертью сентиментальное воссоединение с ним.

С 11 апреля — БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ

Фильм, начавшийся за два года до гибели режиссера Алексея Балабанова — как хроника производства его картины Я ТОЖЕ ХОЧУ — и закончившийся уже через годы после его смерти — даже когда рухнула Колокольня, не взявшая в Счастье героя его последнего фильма.

С 13 апреля — «Жить жизнь»

30-летняя Аня — образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Аня сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна. Сериал в жанре триллер с Любовью Аксеновой в главной роли.

ХОККЕЙ НАВСЕГДА

Спортивная драма о юношеской хоккейной команде, которая существует по волчьим законам и не терпит чужаков. Давиду 16, и его семья принимает решение переехать в другой город. Парень давно занимается хоккеем и на новом месте не собирается оставлять спорт. Вот только местная сборная совсем не приветствует новичков, особенно не таких наглых и жестоких, как они сами. Вратарь по имени Микки всячески пытается показать Давиду, что никто не имеет права претендовать на его место, да и капитан команды по имени Джерри не намерен симпатизировать новенькому. Сможет ли Давид стать своим в месте, где от него с самого начала отвернулись все?

С 16 апреля — СОЛНЦЕ МОЕ

Софи вспоминает каникулы у моря, которые она провела с отцом двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, сложные для подростка отношения с разведенным отцом, первый бунт, первая любовь и бесконечное счастье. Приз британской киноакадемии за лучший дебют.

С 17 апреля — РЯДОМ

Кира — типичный, внешне благополучный представитель миллениалов. Кира выстраивает жизнь по своим правилам, но судьба вносит коррективы. Опыт трагедии вынуждает ее переосмыслить отношения с матерью и принять прошлое своей семьи, чтобы шагнуть в будущее новым человеком.

С 18 апреля — НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ

В лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь — из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день культовая певица, ярчайшая представительница жанра «сибирский панк» успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых.

С 20 апреля — МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК

Эпическое приключение призрака-неудачника, ведьмы и несчастного короля. Красочное фэнтези для тех, кому надоело пересматривать «Гарри Поттера». Вот уже 14 лет король Юлиус живет в одном замке с призраком Бубухом. Пока правитель страдает от несчастной любви и финансовых проблем, привидение отчаянно пытается быть жутким и хоть кого-то испугать. Когда на пороге замка появляется юная ведьма, королю и призраку выпадает шанс проявить себя. Необходимо лишь одолеть могущественную колдунью, а помогут в этом хитрость, сплоченность и капелька магии.

С 27 апреля — ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Действие фильма происходит на Диком Западе в начале XX века. Молодой ковбой по имени Уилли влюблен в Карлотту, и она отвечает ему взаимностью. Однако отец девушки запрещает влюбленным видеться. Происходит конфликт, отец Карлотты погибает, после этого Уилли и Карлотте приходится бежать. Их преследуют шериф и охотники за головами.

В этом проекте Джейсон Момоа не только исполнил главную роль, но и стал соавтором сценария.

С 29 апреля — БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ

Отставному генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

С 30 апреля — ДИКИЙ МУЖЧИНА

Датчанин Мартин (Расмус Бьерг) бросает унылую офисную работу, жену (Софи Гробель) и двух дочек и уходит в норвежские леса, чтобы жить как предки. Теперь бородатый мужчина средних лет носит шкуры, пытается развести огонь с помощью камней и палок и охотится на зверей с луком и стрелами. Среди деревьев Мартин находит раненого Мусу (Заки Юссеф), который скрывается от закона и подельников. Родные забили тревогу — отец семейства не появлялся дома две недели, так что теперь новоявленного дикаря ищут полицейские. А вместе с Мартином найти могут Мусу. Датскую комедию о преодолении кризиса среднего возраста и идентичности снял молодой режиссер Томас Данесков.

Также в апреле выйдут:

НЮРНБЕРГ

1945 год. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом Века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса.

МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ

Документальный фильм посвящен российскому рок-музыканту, лидеру культовой панк-группы «Король и Шут». Это картина о любви, дружбе и музыке, состоящий из 2 частей. Среди героев проекта — участники группы «Король и Шут» Александр Балунов «Балу», Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «КняZz» Андрей Князев, родной брат Михаила Горшенева, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, мама артиста Татьяна Ивановна Горшенева, а также музыкант и основатель клуба «TaMtAm», где начинала свой триумфальный путь группа «Король и Шут», Сева Гаккель.

На сервисе уже доступны картины СЫН, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС, РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ, ЭСКОРТНИЦА, КОРОЛЕВЫ ШКОЛЫ и МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА.