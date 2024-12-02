Okko представил новинки декабря

«Мамонты», «Мария», «Еретик», «Безмолвное Братство»

В декабре эксклюзивно на сервисе вышел кассовый хит ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, французская экранизация романа Александра Дюма. Также только на Okko состоится премьера сериала «Мамонты» о злоключениях Юрия Стоянова в роли пенсионера c ограниченными технологическими навыками и его предприимчивой внучки, чей образ воплотила Елизавета Ищенко. Среди других премьер месяца – байопик МАРИЯ с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас, хоррор ЕРЕТИК с Хью Грантом, триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО с Джудом Лоу в главной роли.

Уже на сервисе:

«Лихие» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

Хабаровский край, тайга. Старший егерь и охотник на медведей Павел держит пасеку и старается воспитать старшего сына настоящим мужчиной. Приходят нестабильные и неблагополучные «девяностые», и пасеки, основной источник дохода семьи Павла, разоряются. Староста поселка и крестный отец старшего сына Павла Юра уезжает в Хабаровск и берет егеря с собой, ведь он проверенный человек, а Юре нужны свои люди. В Хабаровске активно идет передел влияния и ресурсов: несколько банд сражаются за право сосредоточить власть в своих руках. Так Павел оказывается в эпицентре разборок ОПГ.

СУБСТАНЦИЯ (хоррор, реж. Корали Фаржа)

Увядающая голливудская звезда Элизабет Спаркл отчаянно пытается оставаться на плаву в любимой профессии. Однако лучшие дни Элизабет давно миновали, и теперь она ведет фитнес-программу на телевидении. Но однажды руководство решает, что ее время вышло, и предлагает актрисе отправиться на пенсию. Это становится тяжелым ударом для Спаркл, которая не желает мириться со своей участью, мечтая вернуть молодость. И вскоре она неожиданно получает такую возможность. Знаменитость решает воспользоваться веществом с черного рынка под названием «Субстанция».

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (историческая драма, реж. Александр де ла Пательер, Матье Делапорт)

Марсельский моряк Эдмон Дантес женится на Мерседес Эррере. Однако жених становится жертвой заговора, ровно в день свадьбы его арестовывают и отправляют за решетку. После 14 лет в замке Иф Эдмону удается бежать. Благодаря другу аббату Фариа вчерашний заключенный находит сокровище, становится богат и превращается в графа Монте-Кристо. Он намерен во что бы то ни стало отомстить врагам, из-за которых всю молодость ему пришлось провести в тюрьме.

РУКИ ВВЕРХ! (музыкальный байопик, реж. Аскар Узабаев)

Группа «Руки вверх», в составе которой было всего два участника, появилась в 1993 году и быстро набрала популярность, став одной из самых востребованных и популярных в стране. Их хиты «Крошка моя», «Чужие губы», «Студент» и многие другие играли из каждого радиоприемника и до сих пор вызывают ностальгию у всех, кто рос в 90-е. Биографический фильм рассказывает о творческом пути солиста Сергея Жукова, о том, через что пришлось пройти участникам коллектива ради вершин хит-парадов и полных стадионов, о трудностях и радостях, которые принесло творчество группы ее создателям.

ЧАС ТИШИНЫ (криминальный триллер, реж. Брэд Андерсон)

Бостонский детектив Фрэнк Шоу попадает в аварию, находясь при исполнении служебных обязанностей. В результате полученной травмы полицейский теряет слух. Спустя шестнадцать месяцев Фрэнк возвращается к работе. Ему поручают стать переводчиком глухой девушки Авы Фремонт, которая является единственным свидетелем жестокого убийства. И именно в тот момент, когда убийцы возвращаются, чтобы избавиться от опасной свидетельницы, Фрэнк и Ава оказываются загнанными в угол в заброшенном многоквартирном доме. Отрезанные от внешнего мира, практически незнакомые глухие мужчина и женщина могут полагаться только друг на друга.

С 4 декабря:

ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (приключенческий экшн-триллер, реж. Оливье Массе-Депасс)

Во время семейного отпуска у красавца и миллиардера Ларго Винча похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы. Бизнес-империя Ларго начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

С 5 декабря:

СУПЕР ПАПОЧКА (семейная комедия, реж. Леа Ландо)

Том планирует подарить своему сыну Габи на восьмой день рождения книгу «Маленький принц» — но случайно покупает ему пустой блокнот с такой же обложкой. Чтобы выкрутиться, Том говорит Габи, что это волшебная книга: каждая записанная в нее мечта сбудется. С этого момента Тому предстоит выполнять любые, даже самые экстравагантные, желания своего сына.

В БАНЮ! (комедия, реж. Данил Иванов)

Жизнь Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим.

С 7 декабря:

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ГОЛУБОМ (биографическая драма, реж. Мона Ашаш)

После самоубийства матери Мона Ашаш обнаруживает потайной архив: записи, фото и даже небольшие фильмы, раскрывающие забытые тайны. Документальная драма исследует жизнь французской писательницы и фотографа Кароль Ашаш, погружая зрителя в личные воспоминания героини. С помощью Марион Котийяр Мона пытается «воскресить» свою мать, чтобы понять, кем она была на самом деле, и ответить на вопросы, оставленные ею в письмах и записях.

С 9 декабря:

«Мамонты» (комедия, реж. Михаил Чистов, Иван Соснин)

Пенсионер Николай Николаевич продает свою квартиру и перебирается к дочке в Новую Москву. Временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, тем более, что средства на покупку новой квартиры исчезли. Наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги, вырученные с продажи недвижимости. После обращения в правоохранительные органы становится очевидно, что шанс вернуть украденное равен нулю. Отчаявшийся пенсионер решает разобраться во всем самостоятельно и берет в компаньоны 15-летнюю внучку, которая уже давно мечтает о том, чтобы дед поскорее от них съехал. Технологическому мамонту Николаю Николаевичу и его более продвинутой внучке предстоит окунуться в прогрессивный мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться делать пробивы телефонных биллингов, скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами.

С 13 декабря:

ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (хоррор, реж. Маркус Данстэн)

Компания молодежи отправляется на большой музыкальный фестиваль, решает остановиться в роскошном временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть.

«13 карт» (анимационный сериал, реж. Ваня Тейл)

Федор, как и всякий подросток, хотел легкой жизни, чтобы все скучные обязанности вроде уборки и учебы за него делали другие. Желание сбылось, и в его распоряжении оказалось 8 клонов, призванных из магической колоды карт. Только Федор не ожидал, что каждая карта — уникальная личность с собственными амбициями, и никто из его клонов не собирается мыть посуду. Двойники оказались совершенно неприспособленными к жизни в реальном мире, но возвращаться в магический мир они отказываются наотрез.

С 14 декабря:

ВАМПИРЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (комедийный хоррор, реж. Эрос Лин)

Семья Рэдли — Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роуэн — живет тихой жизнью в небольшом городке. Однажды на Клару нападает одноклассник, и, защищаясь, девушка убивает его и выпивает его кровь. Оказывается, родители скрывали, что их семья — вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. Чтобы избавиться от трупа, на помощь призывается дядя, о котором дети тоже не знали — близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией.

С 19 декабря:

Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ (триллер, реж. Ким Сэ-хви)

У риэлтора Ку Джон-тхэ есть хобби: он любит следить за людьми, тайно проникать в их квартиры и изучать жизнь хозяев. Во время очередной такой вылазки он обнаруживает хозяйку квартиры, известную блогершу, мертвой. Вскоре ее труп исчезает, а неизвестный начинает шантажировать риелтора, посылая фотографии с места преступления, на которых он запечатлен. Чтобы избежать обвинений в убийстве, Джон-тхэ начинает собственное расследование.

С 23 декабря:

СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ (комедия, драма, реж. Дэвид Духовны)

33-летний писатель-неудачник Тед узнает, что его отец Марти серьезно болен. Переехав к нему, мужчина вскоре замечает, что состояние отца ухудшается всякий раз, как проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс». Чтобы избавить старика от лишних переживаний, Тед решает сфальсифицировать итоги матчей с помощью отцовских приятелей. Так он знакомится с очаровательной Марианой, которая возрождает в нем тягу к писательству.

ПЕРНАТОЕ РОЖДЕСТВО (семейный фильм, реж. Люси Тернер)

Мартин — ветеринар и отец-одиночка. Для него Рождество — время, когда нужно поддерживать семейные традиции, чтобы почтить память о покойной жене. Но однажды в его домашний приют для животных попадает больная курица, и праздничные планы семьи, да и весь их привычный мир переворачиваются с ног на голову. Однако именно это неожиданное событие становится началом новой любви, которая расцветает и расправляет свои крылья.

С 24 декабря:

ГЛАВНАЯ ГОНКА (спортивная драма, реж. Р.Дж. Дэниэл Ханна)

После очередной драки среди подростков директор школы поручает преподавателю Грегу Таунсенду придумать проект перевоспитания, который понравится предстоящей проверочной комиссии. Увлеченный педагог и идеалист Грег решает создать из трудных воспитанников команду велогонщиков и отправляется вместе с ними в долгий велопробег в Гранд-Каньон. Ребята всеми силами противятся этой трудной затее, но они даже не подозревают, что эта гонка навсегда изменит их жизнь.

С 25 декабря:

СПАСТИ САНТУ (семейная комедия, реж. Хоакин Масон)

В то время, как восьмилетний мальчик Лукас пишет рождественское письмо Санте, его отец, мелкий воришка Сальва, устраивает аварию, вследствие которой Санта-Клаус попадает на больничную койку. Все эти события происходят в самый разгар ежегодной предпраздничной работы волшебника, и его обязанности теперь должны лечь на плечи нарушителя закона. В результате Сальва соглашается надеть красный костюм Санты и нацепить белую бороду, чтобы подменить Клауса на его посту. Времени до сочельника остается все меньше, а Сальве еще предстоит отыскать оленей Санты, научиться летать на санях, а самое главное — успеть стать хорошим человеком.

С 29 декабря:

ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (комедийный боевик, реж. Чжан Луань)

Международная звезда кунг-фу Джеки берет под опеку детеныша большой панды Ху Ху. Из-за того, что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Ху Ху. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние. Комедийный боевик с Джеки Чаном.

В декабре:

МАРИЯ (музыкальный байопик, реж. Пабло Ларраин)

Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живет в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для нее по дому огромный рояль, считает ее таблетки, забирает ее из ресторанов и пытается убедить побеседовать наконец не с галлюцинациями, а со специалистом.

ЕРЕТИК (хоррор-триллер, реж. Скотт Бек, Брайан Вудс)

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (семейный фильм, реж. Анна Курбатова)

Мама семиклассника Саши — известный ученый, которой приходится часто бывать в экспедициях. Вот и теперь на время отъезда мама отправила Сашу из Москвы к тете Нине. С местными ровесниками у мальчика не сложилось, поэтому он проводит много времени один, исследуя лес неподалеку. Однажды Саша спасает из капкана небольшого лисенка и, поняв, что его преследуют браконьеры, прячет зверька в землянке. Постепенно мальчик выхаживает нового друга, но преступники не готовы отпустить добычу.

БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (триллер, реж. Джастин Курзель)

Агент ФБР начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа, возглавляемая безжалостным лидером, который намерен объявить войну правительству США.

САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ (комедия, реж. Миша Семичев, Роман Ким)

Традиционная встреча давних друзей в бане приводит к известным последствиям. Музыкальные звезды, актеры и комики разыгрывают самые узнаваемые сцены из любимых новогодних советских фильмов и исполняют знакомые всем песни.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ (комедия, реж. Миша Семичев, Роман Ким)

Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, постоянно ломается и перемещает горе-изобретателя и царя в разные страны и времена.

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (анимация, реж. Константин Феоктистов)

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Горыныч находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

«Экстрим» (комедия, реж. Андрей Берченко)

Заводскому рабочему Сергею поручили развлечь Ольгу — важную гостью из Москвы. И работяга не придумал ничего умнее, чем сымитировать попытку похищения девушки в стиле девяностых, где он бы мог «спасти» ее. Результат двоякий: Ольга влюбилась в Сергея, но после того, как она узнала о том, что похищение было подставным, решает отомстить своему «спасителю» экстремальными методами. И теперь Сергею приходится бороться с попытками девушки посадить его в тюрьму ее отцом полковником МВД, который не оценил розыгрыша провинциального авантюриста, и своими нарастающими чувствами к девушке.

«Граница миров» (фэнтези-комедия, реж. Аскар Бисембин)

После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров».

«Мастодонт» (комедия, 2-й сезон, реж. Станислав Довжик)

В новом сезоне Виктор Петрович Молодцов попробует стать полезным в сфере столичного градостроительства. Молодцову предстоит защитить семью и восстановить доброе имя Тамары, при этом оставаясь верным себе и своим принципам. На фоне всех сложностей Виктор Петрович и Тамара сближаются. Молодцов верит, что давно утерянные чувства вернулись и поэтому решает действовать на опережение — он делает давней возлюбленной предложение. Однако, на удивление всей семьи, оказывается ее сердце занято другим…

«Приключения Пети и Волка» (анимационный сериал, 4-й сезон, реж. Алексей Лебедев)

В новом сезоне Петя и Волк снова попадут в удивительные миры и познакомятся с их невероятными обитателями. Героям предстоит решать еще более сложные и нетривиальные задачи, их приключения станут еще более захватывающими, а выводы, которые они из них сделают, еще более глубокими. Петя и Волк узнают, как опасен блеф, что скрывается за красотой роз, и почему упаковка посылки не менее важна, чем ее содержимое.

«Четыре» (анимационный сериал, реж. Евгений Огнев, Юрий Кочуров, Андрей Плотников, Дмитрий Тунгусков)

Романтичный, влюбленный в жизнь Сашка, который приехал покорять Москву, подселяется в квартиру к четырем странным персонажам. Они оказываются всадниками апокалипсиса и давно хотят уничтожить землю. Но, пока творец не принял такого решения, они, наоборот, вынуждены ее защищать. Сашка оказывается втянут в безумные приключения всадников, при этом он пытается выстроить собственную личную и профессиональную жизнь, в которую всадники постоянно вмешиваются.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» (анимационный сериал, реж. Александра Шоха, Екатерина Салабай)

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри — немаленькие.

«На крючке: когда звонит мошенник» (документальный сериал, реж. Максим Скрябин)

О телефонных мошенниках сегодня знают все, но немногие догадываются, какой изобретательности порой достигают их схемы. Каждый день они звонят россиянам 4 миллиона раз и за год успевают украсть в общей сложности 165 миллиардов рублей. Из этой суммы жертвам телефонных разводов удается вернуть меньше 5 процентов. Как они обманывают сотни тысяч людей, притворяясь сотрудниками банков, МВД и ФСБ? Какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами? Как работают мошеннические колл-центры и почему их центром стала Украина? И, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем?

Фото: кадр из сериала «Мамонты»