Okko рассказал о новинках февраля

Продолжение «Выживших», российский ремейк «Постучись в мою дверь» и многое другое

Главные февральские новинки, которые появится в онлайн-кинотеатре Okko – это второй сезон постапокалиптического триллера «Выжившие» и российский ремейк популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Кроме того, зрителей стриминга ждут байопик ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, новые фильмы с Лиамом Нисоном и Шайей ЛаБафом и многое другое.

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С 8 февраля:

«Выжившие», 2-й сезон (триллер, реж. Евгений Емелин)

Города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждет летаргия и смерть. Жители одного из поселков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить все ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются — жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к своим детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных — пробужденных.

С 12 февраля:

«Постучись в мою дверь в Москве» (мелодрама, реж. Всеволод Аравин)

Круглая отличница Маша Гордеева мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Маша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

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С 7 февраля:

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один не потушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии, они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И, конечно же, найти свою любовь.

НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ (комедийная мелодрама, реж. Лаура Манья)

Диего, который когда-то не мог оторвать глаз от жены, незаметно для себя стал мечтать о разводе. Все попытки поговорить с Люсией заканчивались провалом. После долгих обсуждений Диего с другом решают, что супруга сама должна захотеть расстаться. Чтобы подтолкнуть ее к этому решению, мужчина нанимает человека, который соблазнит Люсию. План начинает работать, и влюбленная в другого мужчину Люсия расцветает — становится легкой, душевной, романтичной. Диего с удивлением замечает, что его чувства возвращаются, и жалеет о своем решении. Но теперь ему придется соперничать с профессионалом, чтобы вернуть свою Люсию.

С 8 февраля:

ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (криминальный триллер, реж. Роберт Лоренц)

Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог.

МОЛОДОЙ ПАПА (драма, реж. Абель Феррара)

После окончания Второй мировой войны Италия по-прежнему находится в трудной ситуации: в стране грядут первые свободные выборы. Пропасть между бедностью вернувшихся с войны солдатов и достатком зажиточных землевладельцев стала непреодолимой. На фоне этого раздора священник Пио помогает бедным жителям найти в себе силы бороться и жить дальше, а также наставляет их духовно, попутно сражаясь с собственными демонами.

С 9 февраля:

УКУС (хоррор, реж. Джеймс Оуэн)

Две молодые мошенницы, Нина и Яз, ввязываются в очень опасную аферу, связанную с дерзким ограблением банды наркоторговцев. Однако затея проваливается, и девушки в спешке сбегают от преследователей. По дороге они встречают безобидную гостеприимную старушку Берилл из пригорода, и думают, что она станет легкой мишенью для ограбления. Вскоре Нина и Яз понимают, что, помимо Берилл, в доме живет и ее родственник с явными психическими отклонениями. С каждой минутой, проведенной в этом жилище, девушки все острее осознают, что Берилл совсем не тот божий одуванчик, за которую пытается себя выдать, а вскоре начинается настоящая кровавая бойня.

С 13 февраля:

ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ (боевик, реж. Джаред Кон)

Когда-то у Мэла Купера была успешная карьера в полиции, любимая жена и большой дом. Однако все это исчезло, когда Купер, возмущенный несправедливым приговором, избил сына сенатора. Сейчас Купер — охотник за головами. Однажды босс отправляет Купера на поиски Джейка Гордона — преступника и единственного свидетеля по громкому делу важного криминального авторитета. Куперу необходимо выследить Гордона, обеспечить ему безопасность и передать в руки правосудия. Но вот незадача: сразу несколько преступных группировок уже идут по следу бывшего коллеги.

С 14 февраля:

«Маша и медведь: Скажите “Ой!”» (анимационный, реж. Артем Наумов)

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в эпицентре светской жизни большого города. Сегодня он — свадебный фотограф, а Маша — его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви.

С 15 февраля:

УЦЕЛЕВШИЙ (боевик, реж. Уильям Кауфман, Джонни Стронг)

2021 год, Афганистан. Американский вертолет, на котором летели «морские котики», сбит в горах. Единственный, кто выжил в результате падения, — сержант Ричард Мирко. Мужчине не только приходится одному выживать на территории врага, но и защищать маленькую девочку, оставшуюся без родителей. Ричард не хочет, чтобы она оказалась в лапах боевиков. Он хорошо подготовленный боец, поэтому противникам придется очень непросто.

С 17 февраля:

ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (драмеди, реж. Крэйг Гиллеспи)

Говорят, что миром правят деньги. А деньгами распоряжается Уолл-Стрит. И если на самом верху решили, что небольшая сеть магазинов видеоигр должна обанкротиться, то под это можно брать кредит в банке. Но однажды обычные люди сказали «нет» и дали бой мировым биржам. Геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы принялись скупать акции и «сломали» Уолл-Стрит, попутно заработав дурные деньги.

ФОРСАЖИКИ (анимационный, реж. Чжу Гоян, Тин Юэньтай)

Юный динозаврик Слоан с детства увлечен автомобилями — видимо эта страсть передалась ему от отца, который в молодости тоже был гонщиком. Однако теперь Дуг категорически против идеи Слоана стать автогонщиком. Пытаясь избежать разногласий с отцом, парень начинает скрывать свою истинную страсть от Дуга. Слоан влюблен в свою одноклассницу Анджелу. Однажды он решает произвести на девушку впечатление – парень берет фургон с мороженым, и парочка отправляется в захватывающее приключение по дорогам города. Но не слишком опытный водитель попадает в аварию, в которой фургон получает серьезные повреждения. За помощью по ремонту ребята обращаются к дяде Анджелы — Митчу. Но неожиданно в гараже Митча появляется Дуг! Оказывается, они были партнерами по гонкам, но однажды Дуга подставил гонщик по имени Шрам, лишивший его очевидной победы. Узнав эту историю, Слоан принимает решение сделать все, чтобы в честной гонке победить Шрама.

С 18 февраля:

ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ (хоррор, реж. Джо Стефенсон)

Доктор Нина Джекилл была успешным и популярным в среде высшего класса врачом. Она водила дружбу с самыми богатыми и привилегированными людьми города, пока однажды громкий скандал не уничтожил ее репутацию. Нина была вынуждена уехать и поселиться вдали от людей, однако вскоре ей потребовался помощник. Она нанимает бывшего заключенного Роба, который только что вышел из реабилитационного центра и пытается наладить свою жизнь ради дочери. Он не просто становится помощником доктора Джекилл, но и начинает спасать ее от темного альтер-эго, которое сильно отличается от воспитанной и тихой Нины.

С 19 февраля:

ТРАНСФОРМАЦИЯ (фантастика, реж. Эдуард Салье)

В 2041 году братья-близнецы Тристан и Лазаро вместе проходят специальную подготовку в элитной космической школе. Они оба претендуют на участие в Европейской космической программе для многолетней миссии в глубокий космос. Для французских студентов есть только три места. Хотя физический уровень Тристана намного выше, чем у Лазаро, он обещает, что ни за что не полетит без брата. Но однажды, когда Тристан плавал в озере, неизвестное токсичное вещество отравило его и сделало инвалидом. Этот несчастный случай дает Лазаро шансы покинуть Землю, но теперь ему необходимо выбрать: брат или мечта?

БАБКИ (драмеди, реж. Никита Владимиров)

Пенсионерка Евгения Васильевна ведет жалкое существование на нищенскую пенсию. Единственным развлечением нелюдимой женщины является постоянная критика всего вокруг. Чего стоит хотя бы подпольный бордель, расположившийся в одной из квартир ее подъезда! Однажды средь бела дня молодой мужчина цинично отбирает у пожилой женщины ее крошечную пенсию. Не желая мириться с подобным безобразием, пенсионерка собирается в полицию. И тут в двери потерпевшей стучится мать грабителя, пытаясь решить конфликт миром. Только Евгения Васильевна успевает избавиться от назойливой просительницы, как на пороге ее квартиры возникают две проститутки, сбежавшие от полиции. Девицы просят у нее убежища, предлагая за это более миллиона рублей. Пока пенсионерка пытается осознать происходящее, к ней в квартиру вламываются бандиты с требованием денег. Евгении Васильевне остается лишь один выход – отдать под бордель свою жилплощадь. К счастью, богатый жизненный опыт и природная смекалка пенсионерки помогут Евгении Васильевне выпутаться из безнадежной ситуации.

С 24 февраля:

ВЫЖИВШАЯ (триллер, реж. Джон Барр)

Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но на них нападают неизвестные. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.

С 25 февраля:

МАТЬ. РЕИНКАРНАЦИЯ (хоррор, реж. Лоуренс Ванничелли)

Мать Эммета умирает, и ему приходится ехать в родной город на похороны вместе со своей девушкой Аней. Парень не находит ласковых слов на прощание и, развеивая прах матери, ограничивается лишь скупой благодарностью за свою жизнь. Спустя некоторое время Эммет замечает, что поведение и внешний вид Ани начинают меняться. Она стала ярко краситься, манерно вести себя и с каждым днем все больше напоминает герою его умершую мать. Эммет предлагает увезти Аню подальше, однако она отвечает категорическим отказом. Что это — игра воображения или в девушку действительно вселился дух бывшей хозяйки дома?

С 27 февраля:

ИГРА В ПУСАНЕ (спортивная драма, реж. Чан Хан-джун)

Некогда известная баскетбольная команда средней школы Джунган в Пусане находится на грани расформирования после серии спортивных неудач. Возродить былое величие поручено бывшему ученику Кан Ян-хёну, который играл в профессиональной лиге, но не имеет тренерского опыта. Звезды команды не собираются работать под его началом, и Ян-хёну приходится начинать с нуля. Вместе с шестеркой подростков-аутсайдеров тренер готовится к национальному чемпионату. Однако, прежде чем добиться успеха, наставнику предстоит вселить в лузеров уверенность и научить их не терять мяч.

С 28 февраля:

ОБРУШЕНИЕ (комедийный боевик, реж. Ким Джи-хун)

Семья рабочего Пак Тон-вона переезжает в новую квартиру, купленную после 11 лет упорного труда. С домом явно что-то не так, но герой старается не замечать трещин в стенах и наклона пола. Чтобы разделить радость от улучшения жилищных условий с близкими, Тон-вон устраивает новоселье для коллег и друзей. Празднование затягивается, и компания задерживается у Пака до утра. Тем временем ночной ливень образовал под строением воронку, и очень скоро новостройка вместе с людьми рухнет под землю. Смогут ли жильцы выбраться из глубокой могилы?

ШОПОГОЛИКИ (комедия, реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано)

Альбер и Брюно — шопоголики, хотя сами себе в этом не признаются. Они просто любят дешевые кредиты, на которые так удобно покупать все на свете. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает кризис, когда еще не распакованные коробки обнаруживают нагрянувшие кредиторы. В этот момент лучше всего залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов, где, по мнению друзей, можно рассчитывать на бесплатное пиво, чипсы и большую любовь. Не учли они лишь одного: любовь, в отличие от пива, так просто не отпускает.

ДАМПИР (хоррор, реж. Риккардо Кемелло)

Балканская война, середина 1990-х. Харлан Драка, мучимый кошмарами по ночам, днем зарабатывает деньги оригинальным способом. Он притворяется дампиром, получеловеком-полувампиром, и обманывает простых сельских жителей, которые верят в нечисть. Но однажды Харлан встречает солдат, которые пережили настоящее нападение магических кровопийц, и выясняет, что он действительно дампир. Теперь, обретя уникальную силу, он должен не только узнать о своем происхождении, но и приготовиться к схватке с ужасным Повелителем Ночи.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– ТЕЩА

– КНИГА РЕШЕНИЙ

– МАКО. УБИЙЦА ИЗ ГЛУБИНЫ

Фото: кадр из сериала «Выжившие»