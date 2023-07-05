Okko рассказал о новинках июля

Панголины, китайские сериалы и российский исторический детектив

Okko возвращает мультфильмы культового режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки российским зрителям. Впервые в России мультфильмы студи Ghibl будут доступны в подписке онлайн-кинотеатра: подписчики Okko смогут смотреть их без дополнительной платы. Российские зрители увидят более 20 хитов японской анимации.

С 5 июля:

ПРИНЦ ПУСТЫНИ (режиссер Эрик Барбье)

В одном из кочевых племен Сахары живет мальчик Зоди. Он посещает школу, в отличие от своих сверстников, которые над ним смеются. Однажды Зоди находит между камней верблюжонка и выхаживает его. С этого момента мальчик и верблюжонок, получивший имя Тео, становятся неразлучными. Однако местный браконьер Тарек готов на все, чтобы стать хозяином будущего чемпиона.

ДО РАССВЕТА (режиссер Георгий Даниелянц)

Новый день — новая жизнь! Герои получают шанс убедиться в достоверности этого утверждения, ведь у каждого из них этой ночью появилась возможность кардинально изменить свою судьбу. И теперь, когда до рассвета осталось всего несколько часов, они должны сделать первый шаг к новой жизни. Но, оказывается, это не так-то просто.



С 9 июля:

ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (режиссер Мэтт Драммонд)

В один прекрасный день жизнь Верити и Питера переворачивается с ног на голову, когда пол в их комнате внезапно рушится, и они падают в подземный мир. Там они узнают, что с Питером связано таинственное предсказание. Только он сможет перезапустить время, спасти мир от существа, питающегося страхом? и вернуться с сестрой домой.

С 12 июля:

КОНДИТЕРСКАЯ ЛЮСИ (режиссер Тилль Эндеманн)

Еще вчера Люси Пагано была примерным ребенком, но теперь ей как можно скорее нужно стать плохой. После поломки автомата для мороженого, кондитерская родителей оказывается на грани разорения, а позволить себе ремонт или замену семья не может. Папе и маме отказывают в получении кредита, и Люси берет спасение бизнеса в свои руки. Девочка собирается ограбить банк! Ангелок, который не умеет врать и всегда переходит дорогу на зеленый свет, берет уроки у хулигана. Сможет ли опытный задира пробудить темную сторону Люси?

С 13 июля:

МАРМАДЮК (анимация)

Легендарный кинолог пытается сделать из недисциплинированного Мармадюка первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак.

С 15 июля:

ОН — ЭТО ПУЛЯ (режиссер Ник Кассаветис)

Группа сатанистов убивает жену детектива Боба Хайтауэра и похищает его дочь. Боб недоволен тем, как ведется официальное расследование, поэтому сдает жетон и приступает к самостоятельным поискам. Вскоре к его расследованию присоединяется другая жертва секты — Кейс Хардин. Когда-то ей удалось избежать суровой участи большинства похищенных, и теперь она больше всего на свете жаждет отомстить преступникам. Боб полностью меняет внешность и отправляется прямиком в логово врага. Триллер основан на одноименном бестселлере американского писателя Бостона Терана.

«Неукротимый: Повелитель Чэньцин» (сериал)

Когда-то Поднебесная была поделена на пять кланов, и многие века все жили в мире и согласии, пока один из старейшин не решил захватить власть. Объединившись против мятежника, другие главы кланов свергли его и устроили охоту на всех остальных членов его клана, в том числе невинных. Магистр дьявольского культа Вэй Усянь попытался остановить резню, но был обвинен в предательстве и казнен. Спустя годы один из юношей магическим обрядом вызывает дух Усяня и отдает ему свое тело. Великий воин снова на Земле и объединяется с другом, чтобы покарать обидчиков и восстановить баланс добра и зла во всем мире.



«Клятва любви» (сериал)

Линь Чжи Сяо — начинающая виолончелистка, которая полна решимости осуществить свою мечту и стать известной в музыкальном мире. Внезапно ее отца госпитализируют из-за рака. Это трагическое событие меняет жизнь девушки. Она отказывается от работы за рубежом, чтобы ухаживать за больным отцом. Но вскоре в жизни Линь Чжи Сяо появляется новый человек, лечащий врач Гу Вэй, в которого она влюбляется... В главной роли одна из самых популярных и высокооплачиваемых китайских актрис — Ян Цзы.

«Мое маленькое счастье» (сериал)

Властная мать сделала все, чтобы отправить Цун Жун учиться за границу, кроме одного — не спросила, а хочет ли дочь этого? Не в силах перечить родителю, девушка тайком возвращается в Китай и устраивается обычным стажером в небольшую юридическую фирму. В качестве первого задания ее отправляют в больницу, где она сталкивается со своей первой любовью Вэнем Шао Цином, но не узнает его. Шао Цин построил блестящую карьеру в медицине, теперь он — известный нейрохирург. Вэнь сразу узнал Цун Жун и вспомнил о своем обещании, которое дал ей много лет назад.

«Моя девушка – инопланетянка»(сериал)

Фан Лэн — наследник крупной империи и практически современный принц с одним недостатком. Если этот молодой человек попадает под дождь, то забывает всех, кого встретил. Именно в такую погоду странная девушка со сверхспособностями спасла его от смертельной опасности, но абсолютно стерлась из его памяти. Эта необычная красотка — инопланетянка, случайно попавшая на Землю. Гостья из космоса никак не может вернуться на родную планету, а потому берет себе имя Сяо Цюй и пытается адаптироваться к земной жизни. Она регулярно использует свои способности, чтобы помогать им абсолютно бескорыстно. И только спасенный Фан Лэн не выходит из ее головы. Но сможет ли он когда-нибудь вспомнить о ней?

С 18 июля:

«Стоп-слово» (режиссер Закари Уигон)

Ребекка и Хэл состоят в деловых отношениях: она — его идеальная доминатрикс, а он — ее любимый богатый клиент. Получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить эти тайные встречи, но такой поворот событий Ребекку не устраивает, и она угрожает, что расскажет всем о его необычном увлечении. Сексуальная игра превращается в психологическое противостояние.

С 19 июля:

ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (режиссер Карен Шахназаров)

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.



С 30 июля:

ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (режиссер Джонатан Хенсли)

Тонкий таящий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон). Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.

Также скоро выйдут:

«Михаил Горшенев. Легенда о Короле и шуте» Часть 2 (документальный фильм)

Вторая и заключительная серия документального блокбастера «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте». В фильме будут затронуты взаимоотношения между участниками коллектива, рассказана история создания зонг-оперы «TODD» и впервые зритель услышит о последних днях жизни Михаила Горшенева.

История о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям и идеалам. Про саморазрушение и непримиримость по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг врагов могут попасть и отец, и лучший друг. В какой момент созданный образ становится больше самого человека и как легенду отличить от правды?

«Киты: стражи планеты» (документальный фильм)

Огромное таинственное создание — горбатый кит — выбросился на берег. Зрителю предстоит узнать историю этих удивительных существ — обитателей мирового океана, а также отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью.

Помимо этого, в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko можно найти множество новинок, оригинальные проекты платформы и кассовые хиты.



ЗА ГРАНЬЮ (режиссер Мартин Кэмпбелл)

Детектив Со-ын, работающая под прикрытием, расследует громкое дело о серии похищений детей. Она притворяется матерью одного из пропавших, чтобы выйти на след безжалостного преступника. Тем временем добродушная на вид учительница Хе-джин, кажется, знает намного больше, чем говорит, а девушке-детективу придется не только столкнуться с горюющими родителями похищенных детей, но стать частью хитроумной игры неизвестного маньяка.



Сериалы :



Два холма (сериал доступен по подпискам start и премиум)

Открытый брак

Плейлист волонтера

Фильмы :

ДЖОН УИК 4

ПЕРЕВОДЧИК

БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ

ЮРА ДВОРНИК

ТИХИЙ САДОВНИК

МИЗАНТРОП

ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН

ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (АНИМАЦИЯ)

ВСЕ СТРАХИ БО

БЕГЛЕЦ