В Окко рассказали о мартовских релизах 

Разножанровое кино и сериалы из США, Аргентины, Сербии и России

В первый месяц весны онлайн-кинотеатр покажет британский фильм МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ. После недель, проведенных в море, трое работников траулера возвращаются в родной городок. На суше выясняется, что всех трудяг кинули на деньги, а работы больше не будет. Другой мартовский релиз сервиса — отечественная драма НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо. Еще один релиз без заявленной даты — фантастическая драма ПОСЛЕ ЯНГА с Колином Фареллом в главной роли, рассказывающая о судьбе андроида, неотличимого от человека.

С 3 марта — «Сверхновая», сериал, Аргентина

Пышнотелая Николаса бесконечно посещает актерские кастинги и не теряет надежды на заветную роль в кино или хотя бы в рекламном ролике с щедрым бюджетом. Пока же на плаву ей помогает держаться продажа домашних блинчиков с мясом. В это время ее коллега Мими уже давно блистает в главной роли популярного телесериала, но и ей жизнь кажется не такой уж сладкой, а потому всегда есть чем поделиться со своим психотерапевтом. А вот молодому Джуну реализоваться мешают серьезные проблемы со здоровьем и инсулиновая зависимость. Ежедневно эти трое не приближаются к успеху, но стоически продолжают отстаивать свою независимость в спорах с родителями, свой внешний вид, противоречащий растиражированным эталонам красоты, и право быть собой.

С 6 марта — «Лудлвилль», мультсериал, РФ

На вершине высокой горы притаился небольшой городок — Лудлвилль. В нем живет необычный народец —Лудлы. Каждый их день — это целая история! В центре забавных событий — маленькая лудл-Энн и ее волшебный альбомчик. Любой предмет, нарисованный в нем, героиня может использовать в реальности, причем самым неожиданным образом. Так резиновая уточка становится велосипедным звонком, чашка — лодочкой, а кровать — батутом.

ГРИША СУББОТИН, РФ

У курьера Гриши Субботина много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идет к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера — это любовь.

С 7 марта — ОЧАРОВЫВАЯ МУЖСКИЕ СЕРДЦА, США

Дочь известного судьи Грейс жила беззаботно и не знала финансовых проблем. Но после смерти отца и развода с мужем она возвращается в родной город и узнает, что семейное поместье в залоге и лишено права выкупа, а некогда огромные банковские счета опустошены. Преисполненная решимости вернуть дом, который принадлежал ее семье на протяжении поколений, Грейс намеревается устроиться на работу, но в 60-е годы права женщин еще не существовали, а ее тело оказывается важнее ее навыков. И это Грейс не нравится.

С 8 марта — «Балканский ветер», сериал, Сербия/РФ

Некогда успешный и рисковый гонщик Петар Мараш оказывается вовлечен в жестокую войну сразу нескольких наркокланов Сербии, Болгарии и Албании. Сериал продолжает историю лихого, сильного и независимого Мараша в исполнении Милоша Биковича. Ставки в опасной игре как никогда высоки.

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, США

После долгих лет отношений Мишель и Аллен наконец-то решают пожениться и устраивают семейный ужин, чтобы познакомить родителей. Однако обычный ритуал оборачивается грандиозной неловкостью: оказывается, их родители давно знакомы, т.к. уже долгое время изменяют своим супругам... друг с другом. Отчаянно пытаясь это скрыть, они делают все только хуже. Пикантная комедия с Ричардом Гиром, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Эммой Робертс.

ДРУГ В ОКЕАНЕ, Австралия

Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера — рыбы, находящейся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность — в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги.

С 9 марта — КОМПРОМАТ, Франция

Вокруг высокопоставленного чиновника перед очередными выборами разворачивается грандиозный скандал. Жена политика пытается шантажировать своего мужа фотографиями жестоких побоев, снятых на ее телефон, но в этот процесс неожиданно вмешивается телефонный хакер. Как далеко заведет эта опасная игра и чем она может закончиться?

С 12 марта — ОЧЕНЬ ЛЫСАЯ ПОЕЗДКА, Испания

Хотя в мире немало известных лысых мужчин, которые успешны и харизматичны, трое друзей-испанцев вместе с каждым выпавшим со своей головы волоском теряют уверенность, решительность и маскулинность. Музыкант Райко уверен, что из-за редких волос становится менее популярным, возлюбленная Хуана не хочет встречаться с лысым мужчиной, а Себас винит алопецию в разрушении его семьи. Раз женщины могут делать себе грудь, то почему они не могут позволить себе сделать пышную шевелюру? Так решают герои и отправляются в Турцию, где можно недорого сделать пересадку волос.

С 14 марта — ОДИНОКИ ВМЕСТЕ, США

Романтическая мелодрама с Кэти Холмс и Джимом Стерджессом.Нью-Йорк, начало эпидемии коронавируса. Начинающая писательница Джун мечтает в это тревожное время укрыться где-нибудь за городом вместе со своим парнем Джоном. Джон бронирует роскошный загородный дом, где они с Джун и должны воссоединиться на время самоизоляции. Но добравшись до него поздно ночью и с большими приключениями, Джун обнаруживает, что дом уже занял некий Чарли, который также арендовал его через интернет. Несмотря на накладку и не самое приятное знакомство постоялец пускает Джун переночевать и перевести дух до выяснения обстоятельств.

С 15 марта ZILLION: КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ, Бельгия/Нидерланды

Уроженец Бельгии Франк Ферстратен был обычным айтишником из пригорода, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль. Гнев неприятия — лучшее топливо для достижений, и уже через несколько лет он превратился в короля клубной империи с одной из самых больших дискотек мира, которую назвал «Zillion».

С 17 марта — МАРЛОУ, США

У частного детектива Филипа Марлоу дела идут плохо, поэтому, когда на пороге его офиса возникает красивая блондинка и просит найти ее бывшего любовника, он сразу соглашается. В процессе поисков он понимает, что это лишь маленькая часть какой-то большой тайны. Исторический триллер с Лиамом Нисоном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг.

С 20 марта — МОНСТР В ЛЕСУ, США

Создатель и ведущий подкаста «Здравомыслящие американцы» Аллен Вульф прославился, развенчивая истории про сверхъестественное. Он циничен и откровенно насмехался над героями своего шоу, пока один из его участников не покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Раздавленный Аллен прекращает вести подкаст, но однажды получает письмо от пожилого фермера Дона. Он уверяет, что в соседнем с его домом лесу живет огромный «тысячеглазый» монстр, который убивает скот. Дон похож на сумасшедшего параноика, но вдруг чудовище реально?

С 22 марта — ШЕФ ПОД ПРИКРЫТИЕМ, США

Семейная пара Ана и Рэй (Ольга Куриленко и Дон Джонсон) становятся счастливыми владельцами собственного французского ресторана, где супруга получает должность шеф-повара. После успешного открытия ночью в заведение проникает группа преступников с целью поджечь ресторан и отплатить тем самым задолжавшему им Рэю. Но Ана не даст свой ресторан в обиду — она бывший агент КГБ и не потерпит чужаков на своей территории.

С 30 марта — ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ, Аргентина

Оскароносный детектив о произволе тоталитарной власти. В 1999 году бывший судебный служащий Бенжамин Эспосито начинает писать детективный роман, основанный на деле об убийстве, которое он вел в 1974 году. Молодая женщина была изнасилована и жестоко убита в своем доме, а в качестве подозреваемых были задержаны два невиновных мужчины. Бенжамин пообещал мужу погибшей, что настоящий убийца понесет справедливое наказание. Но ему не удалось выполнить свое обещание — следы убийцы затерялись во времени. Герою предстоит восстановить события прошлого и продолжить свое расследование в настоящем.

Помимо этого, весной в библиотеку сервиса включены новый сезон «Экипажа 314», сериал «Шаляпин», ФРАНЦУЗСКИЙ БАТЯ, МИРА, СМИРНА, ОДНИ НА КАНИКУЛАХ, СОКРОВИЩА ДЖУНГЛЕЙ, ЗАГОВОР В КАИРЕ, МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ, ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.МЕДИУМ, КИБЕРКРАШ: ВЛЮБИТЬСЯ В ТВОЮ УЛЫБКУ, МЕСТЬ. Еще одной местной премьерой весны станет ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ.