top banner

В Окко рассказали о мартовских релизах 

5 марта 2023

Разножанровое кино и сериалы из США, Аргентины, Сербии и России

В первый месяц весны онлайн-кинотеатр покажет британский фильм МИЛЛИОНЕР НА ТРИ ДНЯ. После недель, проведенных в море, трое работников траулера возвращаются в родной городок. На суше выясняется, что всех трудяг кинули на деньги, а работы больше не будет. Другой мартовский релиз сервиса — отечественная драма НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо. Еще один релиз без заявленной даты — фантастическая драма ПОСЛЕ ЯНГА с Колином Фареллом в главной роли, рассказывающая о судьбе андроида, неотличимого от человека. 

 

С 3 марта — «Сверхновая», сериал, Аргентина
Пышнотелая Николаса бесконечно посещает актерские кастинги и не теряет надежды на заветную роль в кино или хотя бы в рекламном ролике с щедрым бюджетом. Пока же на плаву ей помогает держаться продажа домашних блинчиков с мясом. В это время ее коллега Мими уже давно блистает в главной роли популярного телесериала, но и ей жизнь кажется не такой уж сладкой, а потому всегда есть чем поделиться со своим психотерапевтом. А вот молодому Джуну реализоваться мешают серьезные проблемы со здоровьем и инсулиновая зависимость. Ежедневно эти трое не приближаются к успеху, но стоически продолжают отстаивать свою независимость в спорах с родителями, свой внешний вид, противоречащий растиражированным эталонам красоты, и право быть собой.

С 6 марта — «Лудлвилль», мультсериал, РФ
На вершине высокой горы притаился небольшой городок — Лудлвилль. В нем живет необычный народец —Лудлы. Каждый их день — это целая история! В центре забавных событий — маленькая лудл-Энн и ее волшебный альбомчик. Любой предмет, нарисованный в нем, героиня может использовать в реальности, причем самым неожиданным образом. Так резиновая уточка становится велосипедным звонком, чашка — лодочкой, а кровать — батутом.

ГРИША СУББОТИН, РФ
У курьера Гриши Субботина много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идет к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера — это любовь.

С 7 марта — ОЧАРОВЫВАЯ МУЖСКИЕ СЕРДЦА, США
Дочь известного судьи Грейс жила беззаботно и не знала финансовых проблем. Но после смерти отца и развода с мужем она возвращается в родной город и узнает, что семейное поместье в залоге и лишено права выкупа, а некогда огромные банковские счета опустошены. Преисполненная решимости вернуть дом, который принадлежал ее семье на протяжении поколений, Грейс намеревается устроиться на работу, но в 60-е годы права женщин еще не существовали, а ее тело оказывается важнее ее навыков. И это Грейс не нравится.

С 8 марта — «Балканский ветер», сериал, Сербия/РФ
Некогда успешный и рисковый гонщик Петар Мараш оказывается вовлечен в жестокую войну сразу нескольких наркокланов Сербии, Болгарии и Албании. Сериал продолжает историю лихого, сильного и независимого Мараша в исполнении Милоша Биковича. Ставки в опасной игре как никогда высоки.

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, США
После долгих лет отношений Мишель и Аллен наконец-то решают пожениться и устраивают семейный ужин, чтобы познакомить родителей. Однако обычный ритуал оборачивается грандиозной неловкостью: оказывается, их родители давно знакомы, т.к. уже долгое время изменяют своим супругам... друг с другом. Отчаянно пытаясь это скрыть, они делают все только хуже. Пикантная комедия с Ричардом Гиром, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Эммой Робертс.

ДРУГ В ОКЕАНЕ, Австралия
Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера — рыбы, находящейся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность — в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги.

С 9 марта — КОМПРОМАТ, Франция
Вокруг высокопоставленного чиновника перед очередными выборами разворачивается грандиозный скандал. Жена политика пытается шантажировать своего мужа фотографиями жестоких побоев, снятых на ее телефон, но в этот процесс неожиданно вмешивается телефонный хакер. Как далеко заведет эта опасная игра и чем она может закончиться?

С 12 марта — ОЧЕНЬ ЛЫСАЯ ПОЕЗДКА, Испания
Хотя в мире немало известных лысых мужчин, которые успешны и харизматичны, трое друзей-испанцев вместе с каждым выпавшим со своей головы волоском теряют уверенность, решительность и маскулинность. Музыкант Райко уверен, что из-за редких волос становится менее популярным, возлюбленная Хуана не хочет встречаться с лысым мужчиной, а Себас винит алопецию в разрушении его семьи. Раз женщины могут делать себе грудь, то почему они не могут позволить себе сделать пышную шевелюру? Так решают герои и отправляются в Турцию, где можно недорого сделать пересадку волос.

С 14 марта — ОДИНОКИ ВМЕСТЕ, США
Романтическая мелодрама с Кэти Холмс и Джимом Стерджессом.Нью-Йорк, начало эпидемии коронавируса. Начинающая писательница Джун мечтает в это тревожное время укрыться где-нибудь за городом вместе со своим парнем Джоном. Джон бронирует роскошный загородный дом, где они с Джун и должны воссоединиться на время самоизоляции. Но добравшись до него поздно ночью и с большими приключениями, Джун обнаруживает, что дом уже занял некий Чарли, который также арендовал его через интернет. Несмотря на накладку и не самое приятное знакомство постоялец пускает Джун переночевать и перевести дух до выяснения обстоятельств. 

С 15 марта ZILLION: КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ, Бельгия/Нидерланды
Уроженец Бельгии Франк Ферстратен был обычным айтишником из пригорода, который очень хотел тусоваться, но не мог пройти фейсконтроль. Гнев неприятия — лучшее топливо для достижений, и уже через несколько лет он превратился в короля клубной империи с одной из самых больших дискотек мира, которую назвал «Zillion». 

С 17 марта — МАРЛОУ, США
У частного детектива Филипа Марлоу дела идут плохо, поэтому, когда на пороге его офиса возникает красивая блондинка и просит найти ее бывшего любовника, он сразу соглашается. В процессе поисков он понимает, что это лишь маленькая часть какой-то большой тайны. Исторический триллер с Лиамом Нисоном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг.

С 20 марта — МОНСТР В ЛЕСУ, США
Создатель и ведущий подкаста «Здравомыслящие американцы» Аллен Вульф прославился, развенчивая истории про сверхъестественное. Он циничен и откровенно насмехался над героями своего шоу, пока один из его участников не покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Раздавленный Аллен прекращает вести подкаст, но однажды получает письмо от пожилого фермера Дона. Он уверяет, что в соседнем с его домом лесу живет огромный «тысячеглазый» монстр, который убивает скот. Дон похож на сумасшедшего параноика, но вдруг чудовище реально?

С 22 марта — ШЕФ ПОД ПРИКРЫТИЕМ, США
Семейная пара Ана и Рэй (Ольга Куриленко и Дон Джонсон) становятся счастливыми владельцами собственного французского ресторана, где супруга получает должность шеф-повара. После успешного открытия ночью в заведение проникает группа преступников с целью поджечь ресторан и отплатить тем самым задолжавшему им Рэю. Но Ана не даст свой ресторан в обиду — она бывший агент КГБ и не потерпит чужаков на своей территории. 

С 30 марта — ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ, Аргентина 
Оскароносный детектив о произволе тоталитарной власти. В 1999 году бывший судебный служащий Бенжамин Эспосито начинает писать детективный роман, основанный на деле об убийстве, которое он вел в 1974 году. Молодая женщина была изнасилована и жестоко убита в своем доме, а в качестве подозреваемых были задержаны два невиновных мужчины. Бенжамин пообещал мужу погибшей, что настоящий убийца понесет справедливое наказание. Но ему не удалось выполнить свое обещание — следы убийцы затерялись во времени. Герою предстоит восстановить события прошлого и продолжить свое расследование в настоящем.

Помимо этого, весной в библиотеку сервиса включены новый сезон «Экипажа 314», сериал «Шаляпин», ФРАНЦУЗСКИЙ БАТЯ, МИРА, СМИРНА, ОДНИ НА КАНИКУЛАХ, СОКРОВИЩА ДЖУНГЛЕЙ, ЗАГОВОР В КАИРЕ, МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ, ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.МЕДИУМ, КИБЕРКРАШ: ВЛЮБИТЬСЯ В ТВОЮ УЛЫБКУ, МЕСТЬ. Еще одной местной премьерой весны станет ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2023 года
Подробнее
Международная касса: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» остался лидером мирового проката
Подробнее
Amediateka: онлайн-новинки марта
Подробнее
Start рассказал о премьерах первого месяца весны
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 20 по 26 февраля
Подробнее
Premier: новинки онлайн-кинотеатра в марте 
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Праведник» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 марта 2023 года
Подробнее
Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 
Подробнее
Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Нюрнберг»
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках марта
Подробнее
Официальная касса России: «Праведник» сохранил лидерство
Подробнее
СТС выпустит шоу с главными комиками-импровизаторами
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта
Подробнее
Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов
Подробнее
Касса России: «Праведник» сохраняет лидерство
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
В Москве прошла премьера «Беспринципных в деревне»
Подробнее
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «Всë везде и сразу»
Подробнее