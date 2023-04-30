Новинки мая в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko

Российские и зарубежные хиты проката и премьеры оригинальных проектов

С 1 мая:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (Анимация. Режиссер Давид Ало)

Отважная мышка Пэтти живет в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно все. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако ее лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить ее от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

Со 2 мая:

ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ (Режиссер Луи Гаррель)

Изо дня в день Абель ведет экскурсии в океанариуме Лиона, когда его импульсивная мама влюбляется в харизматичного бывшего грабителя. Бдительный Абель на пару с приятельницей тут же начинает слежку за новым маминым бойфрендом. Амбициозных шпионов быстро раскрывает опытный преступник, и делает им предложение, от которого невозможно отказаться. В главной роли — Луи Гаррель. Картина удостоилась премии Сезар в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль второго плана».

С 3 мая:

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (Режиссеры Джозеф Винтер, Ванесса Винтер)

Некогда популярный видеоблогер Шон (Джозеф Винтер) после некорректного ролика потерял толпу подписчиков и остался без денег. Пришлось стримеру-миллионнику записывать видеообращение с извинениями, а с ним пришли и спонсоры. Теперь Шон намерен вернуть былую славу. На Хэллоуин он отправляется в дом, в котором, если верить множеству свидетельств, живут привидения. Их блогер боится больше всего на свете. В конце XIX века в этом здании повесилась девушка Милдред. Теперь тут постоянно бывают охотники за паранормальной активностью. Шон проводит стрим и обещает подписчикам заночевать в проклятом месте. Наверняка зрителей будут сотни тысяч, но не факт, что блогер переживет ночку. Премьера «Паранормальных явлений. Дома призраков» состоялась на американском фестивале SXSW. Это полнометражный дебют супружеской пары Джозефа и Ванессы Винтер, больших поклонников хорроров.

С 4 мая:

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ: ВОССТАНИЕ МАШИН (Режиссер Андрей Волгин)

Чрезмерная тяга к гаджетам юного отпрыска семейства Голубевых приводит к неразрешимым родительским разногласиям. Андрей и Марина бесконечно спорят и ссорятся, однако не могут сойтись в извечном вопросе — как правильно воспитывать подростка? Пытаясь разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию, Голубевы обращаются за консультацией к доктору Когану. После этого супруги спокойно засыпают в своей постели, но утром просыпаются уже в телах роботов Ивана и Марьи. При этом и роботы попадают в тела людей! В то время как Андрей и Марина лихорадочно ищут возможность вернуться в свои тела, у бывших андроидов появляется неожиданная потребность навсегда остаться людьми.

АЙТА (Режиссер Степан Бурнашёв)

Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем граждане устроят самосуд.

С 5 мая:

ПРИЗРАЧНЫЙ ДОМ (Режиссер Чо Ба-рын)

В поисках идей для новых произведений автор вебтунов решает обследовать заброшенный дом, о котором ходят страшные легенды. Там парень встречает смотрителя, и тот начинает рассказывать ему истории про проклятые квартиры и их невезучих жильцов.

ЗВЕЗДЫ В ПОЛДЕНЬ (Режиссер Клер Дени)

Американская журналистка Триш, застрявшая в Никарагуа, влюбляется в загадочного англичанина Дэниэла, с помощью которого она надеется выбраться из страны. Однако вскоре Триш понимает, что он может быть в еще большей опасности, чем она. Фильм-обладатель Гран-при жюри Каннского кинофестиваля в 2022г.

С 6 мая:

ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТАПА (Режиссер Иван Снежкин)

Советского Союза больше нет, а новая Россия все еще лежит в пеленках, и жизнь у граждан сложная и бедная. Три одноклассника, которым в этом году предстоят выпускные экзамены, рискуют остаться без аттестатов. Но это заботит Леху (Евгений Егоров), Вову (Даниил Вахрушев) и Мамеда (Мурад Ахмедов) не так сильно, как хроническая нищета. Жизнь подкидывает им шанс заработать первоначальный капитал и открыть собственный бизнес: владелец местной пивнушки, бывший зек Костик (Сергей Маковецкий), тяжело болен и остро нуждается в печени для пересадки. И парни ее ему продают. Вот только у донорского органа есть нюанс, о котором реципиент пока не догадывается...

С 9 мая:

ДЕВЯТКА (Режиссер Том Райт)

Харизматичный Кэл — типичный хастлер, не признающий обязательств и ответственности. Он привык по жизни передвигаться беззаботно, легко получая деньги и также легко их спуская. Особенно ему удается обыгрывать на бильярде посетителей баров. Сын-подросток Даллас обожает своего отца, который обучил его профессиональным хитростям игры в «девятку». Но однажды Кэл уезжает из города, оставив записку, что хочет новой жизни. Потрясенный Даллас отправляется на его поиски, зарабатывая в барах, как и отец, игрой на бильярде.

С 10 мая:

ТЕМБОТ (Режиссер Тина Мастафова)

Нальчик, наши дни. Тембот (Марат Таумурзаев) закончил школу, но не спешит поступать в вуз. Парня воспитывает мать (Марина Мисостишхова), отец давно ушел из семьи. Тембот днем работает в пекарном цеху, а по ночам трудится охранником. Естественно, ни та работа, ни другая особой радости не приносят, парень хочет зарабатывать хорошие деньги. Подросток изо всех сил старается доказать холодной матери, что способен на многое. Тембот берет в долг у криминального авторитета Аскера, чтобы открыть с приятелем собственный бизнес. Но друг обманывает и исчезает вместе с деньгами. Теперь Темботу в короткие сроки нужно добыть крупную сумму, если он не хочет пострадать. Дебют ученицы Александра Сокурова Тины Мастафовой участвовал в конкурсе фестиваля «Зеркало» в 2022 году. Кино рассказывает о сложностях взрослении на Северном Кавказе и проблеме выбора будущего для молодых людей, которые не видят на родине понятных перспектив. Дебют ученицы Александра Сокурова.

С 11 мая:



ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ (Режиссер Дави Чоу)

Фредди — 25-летняя кореянка, которая выросла в приемной семье во Франции. Поддавшись порыву, она впервые возвращается на родину, чтобы найти биологических родителей. Ее путешествие разворачивается в новом и неожиданном направлении. Фильм — участник Каннского кинофестиваля в 2022 году.

С 12 мая:

БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (Режиссер Джеффри Уокер)

Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена — даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать. Магическая изнанка современного Лондона в приключенческом фэнтези с Кристофом Вальцем в одной из главных ролей.

С 26 мая:

ЛЮБОВЬ — ЭТО ВЕЧЕРИНКА (Режиссер Седрик Анже)

Французская комедия о двух копах под прикрытием, которые внедряются в порноиндустрию, но в своем рвении разоблачить ее заходят слишком далеко. Париж, 1982 год. Франк и Серж — создатели откровенного шоу под названием «Миродром». Однако напарники по уши в долгах, поэтому решают стать продюсерами небольших дешевых фильмов, которые должны восстановить их финансовое благополучие. Однако стремительный успех этого предприятия вызывает зависть у конкурентов, которые даже не догадываются, что Франк и Серж — на самом деле Мартин и Жорж, полицейские под прикрытием. Гийом Кане в смелой комедии о киноиндустрии 1980-х.

В мае также выйдут:

«Плейлист волонтера» (ориджинал, режиссер Максим Свешников)

Мршавко Штапич (Иван Янковский), или просто Миша, к 25 годам успел развестись с женой и потерять амбиции успешной карьеры. С двумя детьми он видится по праздникам. Еще вчера его нашли на железнодорожных путях, а сегодня он сам помогает искать пропавших в поисково-спасательном отряде. В новой профессиональной среде он встретил не просто друзей, но и единомышленников, которые в любой вечер готовы все бросить и отправиться выручать других. Это люди, которые по-настоящему горят поисками. Штапич быстро становится звездой отряда, но успехи в волонтерстве не делают его счастливым человеком. Молодой человек мечется между бывшей женой, поисками и коллегой по прозвищу Кукла (Мила Ершова). Штапич приходит к выводу, что ему еще предстоит большая работа над собой. Драматический сериал является адаптацией романа Мршавко Штапича о битве за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране. Шоу взяло четыре награды фестиваля оригинального контента Original+.

«Клан» (Режиссеры Слободан Скерлич и Бобан Скерлич)

Мелкие воришки становятся членами серьезной ОПГ. Брутальный сербский триллер о политических преступлениях. Шок и Паша — два друга, промышляющие мелким воровством. Когда одно из дел внезапно идет не по плану, ребята оказываются на крючке у криминального авторитета. Неожиданно им подворачивается шанс подняться по «карьерной лестнице», и вскоре они становятся членами могущественного преступного клана, ответственного за громкие политические убийства и способного влиять на ход истории. Вскоре на хвост всем участникам группировки садятся полицейские и начинается настоящая игра на выживание...

«Пуффины непобедимые» (мультсериал, режиссеры Милош Бикович, Бориса Симович)

Обычная, хоть и веселая жизнь пуффинов Диди, Пай, Тика и Така изменилась, когда они дотронулись до метеорита и обрели суперспособности скорости, силы, смекалки и эмпатии и стали командой супергероев: ТакТик, Диди Сила, МегаПай и МисТик.

И хотя они остались просто пуффинами со всеми своими спорами и разногласиями, они всегда дружно летят на помощь. Частенько Отто фон Моржус мутит воду и затевает интриги, но команда «Пуффины Непобедимые» всегда готова помешать его планам и показать ему, что можно поступать иначе.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Okko уже пополнилась множеством новинок, в том числе, оригинальными проектами платформы и кассовыми хитами.

Сериалы:

— «Сансара»;

— «Дело № 9. Последнее дело Черкасова»;

— «И снова здравствуйте!»;

— «Завет» (скринлайф-сериал, ориджинал);

— «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (сериал доступен по подпискам Start и Премимум);

— «Жить жизнь» (сериал доступен по подпискам Start и Премимум);

— «Зимородок»;

— «13 клиническая»;

— «Фальшивый флаг»;

— «Вызов. О фильме, покорившем космос» (документальный. Сериал доступен по подпискам Start и Премимум).



Фильмы:

— МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ (документальный, ориджинал);

— СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ориджинал);

— ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК;

— ЕЩЕ ОДНА НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ;

— ЧЕБУРАШКА;

— НЕПОСЛУШНАЯ;

— ПОЕХАВШАЯ;

— БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ;

— КРУШЕНИЕ;

— БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ;

— ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ;

— НЮРНБЕРГ;

— БЕШЕНСТВО;

— БЫТЬ;

— ПОСЛЕДНИЙ СЫН;

— КУКОЛЬНИК;

— НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ.