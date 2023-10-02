Okko рассказал о новинках октября

Режиссерский дебют Дарьи Мороз, новый фильм с Николасом Кейджем и многое другое

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko – оригинальный сериал «Секс. До и после». Альманах откровенных историй о любви в постановке Дарьи Мороз дебютирует на сервисе с 12 октября.

Кроме того, зрителей стриминга ждет новая лента с Николасом Кейджем ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА, комедийный сериал «Мастодонт» с Федором Добронравовым, документальный фильм про баскетболиста Коби Брайанта и отечественные премьеры.

С 12 октября только в Okko:

«Секс. До и после» (драмеди, реж. Дарья Мороз)

В баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим замечает Олесю, которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард угощает за барной стойкой раскрепощенную Эльвиру. После квиза парень знакомится с вегетарианкой. История каждой пары разделена на две части — до и после, за кадром остается только их секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара — администратор, бармен и официантка (Виктория Агалакова).

С 3 октября:

ГОД ОТПУСКА (комедия, реж. Филиппе Мартинес)

Расставшись с очередным ухажером, Клэр принимает предложение своего друга Бена поехать на остров Невис в Вест-Индии, который тот унаследовал от отца. Чтобы разобраться с делами, Бен просит друзей поехать с ним на неделю, однако, оказавшись в настоящем раю, они единогласно решают остаться на острове на год. Чтобы проводить время не только с удовольствием, но и с пользой, Клэр и ее друзья открывают бизнес по организации свадеб, что приводит ко множеству курьезных ситуаций. Но, быть может, Клэр или один из ее приятелей настолько вдохновятся романтической атмосферой, что сами пойдут под венец?

С 4 октября:

«Мастодонт» (комедия, реж. Станислав Довжик, Марат Ким)

Начать с чистого листа можно в любом возрасте. Даже когда тебе 60 лет и кажется, что у тебя все в порядке. Виктор Молодцов — одинокий вдовец, чиновник «старой закалки» мэрии Зауральска, не признающий современные технологии, неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик очень уверенная, жесткая и прогрессивная — постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов «по связям» находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Он едет в Москву, разобраться действительно ли это его дочь, а если да — завоевать ее доверие.

С 5 октября:

ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (семейный, реж. Роман Шаляпин)

Восьмилетняя Нина — активная и эмоциональная девочка, быстро загорается идеями и бросает их на полпути. Свое новое увлечение, музыку, Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось поразительное: купленный мамой инструмент начал вести себя необычно — играть сам по себе и всячески дразнить хозяйку. А потом Нину и вовсе похитили вместе с пианино, с помощью которого злодеи планируют подчинить себе мир. Нине и ее другу Кириллу нужно помешать им осуществить задуманное.

ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА (комедийный боевик, реж. Тим Браун)

Такой пенсии, как у Мэтта, может позавидовать каждый — пожилой американец вот уже много лет предается безделью на роскошных Каймановых островах. И продолжал бы, если бы на пороге его бунгало не появилась родная внучка с новостью, что у ее мамы Эшли серьезные проблемы с мафией. Много лет Мэтт не общался с дочерью, но деваться некуда, тем более криминальные авторитеты добираются и до него. Никто, включая саму Эшли, не ожидал, что Мэтт может доставить проблем профессиональным громилам, но папочка оказывается не таким уж простым пенсионером.

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (анимация, реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов)

Княжеская дочь Людмила выросла красивой и своевольной девушкой. Она умеет постоять за себя и собирается замуж за наивного, но храброго Руслана. Однако в планы молодых вмешивается злой колдун Черномор: он похитил Людмилу, чтобы пополнить свою «коллекцию» украденных красавиц. Князь обещает руку своей дочери и полцарства в придачу тому, кто вызволит княжну из заточения. Конкурентов у Руслана нашлось немало, и теперь ему нужно приложить максимум усилий, чтобы отыскать свою возлюбленную первому и одолеть проклятого «Черноморду». А сделать это будет непросто, потому что на пути к невесте его будут ждать немало препятствий от столкновения с великаном до встречи с последним говорящим медведем в сказочном царстве.

ФАНТОМ ИЗ ПРОШЛОГО (триллер, реж. Джанлука Манджашутти)

Ирэн было восемь лет, когда во время прогулки с отцом его насмерть сбил автомобиль. Всю свою сознательную жизнь девушка пытается вспомнить лицо того водителя, отправившего ее отца на тот свет. Ирэн устраивается на работу и знакомится с владельцем компании Микеле, и дальше все могло бы развиваться как красивая романтическая история. Однако, у Микеле есть своя тайна.

С 6 октября:

РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ (приключенческая драма, реж. Гульнара Сарсенова, Вахтанги Хубутия)

Картина, в основу которой легла одноименная повесть советского драматурга Владимира Кунина, рассказывает о советском парне по имени Эдик, который не хочет жить в СССР и поэтому перебивается случайными заработками в Германии. Однажды, согласившись угнать автомобиль, Эдик в итоге угоняет танк вместе с танкистом Нартаем. С совершенно разным отношением к родине и дому русский и казах объединяются ради общей цели.

С 12 октября:

ПОСЛЕДНИЙ КЛИЕНТ (триллер, реж. Андерс Реннов Кларлунд)

В день, когда новостные ленты сообщают о хладнокровном убийстве беременной женщины и похищении ее новорожденного ребенка, к преуспевающему психологу Сюзанне Хартманн обращается молодой человек с необычной проблемой. Мужчина, с детства лишенный родительской любви, мечтает бесследно покинуть этот мир. Датский триллер о терапии на выживание.

У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (мелодрама, реж. Валерий Белоцерковский, Карен Оганесян)

Несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. Встречи, измены, рождение, смерть, прощение — все закручивается в калейдоскопе жизни. Но даже то, что поначалу кажется случайным, подчиняется вечным законам любви.

С 13 октября:

ТЕМНЫЕ ОЧКИ (триллер, реж. Дарио Ардженто)

В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — маньяк начинает выслеживать и убивать молодых эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию, в результате чего теряет зрение. Придя в себя и пережив потрясение, Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но серийный убийца следует за ней по пятам, вынуждая пребывать в состоянии постоянного ужаса.

С 19 октября:

«Запрет на браки в Чосоне» (мелодрама, реж. Пак Сан-у)

Семь лет назад потеряв королеву, чосонский правитель Ли Хон запрещает заключение браков по всей стране. Однажды судьба сводит его с брачной мошенницей, которая утверждает, что может впустить в себя дух его покойной супруги.

С 20 октября:

КОБИ БРАЙАНТ: ЧЕРНАЯ МАМБА (документальный, реж. Йоханнес Гуттенкунст)

Документальная лента об американском спортсмене Коби Брайанте, который навсегда останется в памяти фанатов под псевдонимом «Черная Мамба». Брайант начал профессиональную карьеру, едва окончив среднюю школу, и выступал за клуб Los Angeles Lakers на протяжении 20 сезонов. Своими воспоминаниями о выдающемся спортсмене поделятся товарищи по команде, а также известные тренеры и комментаторы, ставшие очевидцами легендарной игры, в которой Брайант добился потрясающего результата, заработав 81 очко. Коби навсегда останется в истории баскетбола как самый молодой игрок, набравший 30 тысяч очков за карьеру.

С 26 октября:

АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (криминальный триллер, реж. Жюстин Трие)

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако, чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах? Фильм получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 2023 году.

С 31 октября:

«Образцовый детектив», второй сезон (криминальный детектив, реж. Чо Нам-гук)

Детектив с 20-летним стажем Кан До-чанг привык использовать консервативные методы расследования преступлений: слежка, допрос, изучение улик. Именно так он вычисляет серийного убийцу, которого приговаривают к смертной казни. Но, пересматривая материалы дела, До-чанг обнаруживает доказательства, которые ставят под сомнения вину арестованного. Детективу необходимо срочно найти настоящего маньяка, а помочь ему в этом может О Чжи-хек, молодой гений, применяющий альтернативные способы, непонятные До-чангу. Подходы к работе этих двух полицейских диаметрально противоположны, но у них одна цель и времени до исполнения приговора остается не так и много.

Скоро в Okko:

57 СЕКУНД (фантастический триллер, реж. Расти Кандифф)

Фильм по мотивам повести Эдвина Табба «Падший ангел» о молодом техноблогере Франклине Фаусте, который спасает дальновидного техногуру Антона Баррелла от нападения злодеев. Но неожиданно Фауст находит загадочное кольцо и обнаруживает, что оно позволяет своему владельцу путешествовать на 57 секунд в прошлое. В результате молодой герой решает использовать кольцо, чтобы отомстить фармацевтической компании, ответственной за смерть его сестры. Однако его действия вскоре приводят к череде ужасающих событий, заставив Франклина вступить в эпическую битву за выживание, где на счету каждая секунда.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Okko уже пополнилась множеством новинок, в том числе оригинальными проектами платформы и кассовыми хитами.

Сериалы:

– «Бедные Абрамовичи»

– «Большой дом»

– «Ира»

– «История российских компьютерных игр»

– «Черное облако»

– «Яркое пламя»

Фильмы:

– 777 ЧАРЛИ

– ЖАННА ДЮБАРРИ

– ЗЕМЛЯ ЗОМБИ

– ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ

– ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ

– КЕНТАВР

– МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

– НЕВИДИМЫЙ МАЛЬЧИК

– НЕВИДИМЫЙ МАЛЬЧИК: ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

– ОНИ СДЕЛАЛИ НАС ТАКИМИ

– РОМАНТИК

Фото: кадр из сериала «Секс. До и после»